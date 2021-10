Puolustusvoimien entiseen luolastoon louhitaan jättimäinen urheilukeskus Kuopiossa – katso videolta, miltä näyttää poikkeuksellinen työmaa

Kuopiossa on meneillään poikkeuksellinen työmaa. Puolustusvoimien vanhat luolat muuttuvat kalliota räjäyttämällä ja louhimalla keskukseksi, joka tuo maan sisään useiden eri lajien liikuntatiloja ja mahdollisuuden järjestää tapahtumia.

Luolaston uumeniin tulee katsomotilaa 2 500-päiselle yleisölle. Uusissa tiloissa voi harrastaa esimerkiksi salibandyä, futsalia ja lentopalloa. Lisäksi keskukseen tulee kuntosali, ryhmäliikuntatiloja ja harjoituspaikka kamppailulajeille.

Liikuntatilojen lisäksi luolastoon tulee myös väestönsuojatilat noin 7 000 ihmiselle.

Vuositasolla kävijöitä voisi olla jopa 300 000. Päivisin tiloja voivat käyttää Savilahden alueella toimivien Savon ammattiopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat. Savilahti on rakenteilla oleva asuin-, opiskelu- ja työssäkäyntialue, joka muuttaa Kuopion kaupunkikuvaa merkittävästi.

Havainnekuvassa tulevasta keskuksesta näkyy suunniteltu sisäänkäynti. Kuva: Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy

Luolastoon uppoaa yli 35 miljoonaa euroa

Kuopio hankki luolastoa omistukseensa vuonna 2014. Vuosien pohdinnan jälkeen kaupunki tarttui toimeen. Satsauksen arvo on 35 miljoonaa euroa.

Rakentaminen on kallistunut ja se voi vaikuttaa keskuksen valmistumiseen.

– Liikuntatilojen rakentaminen kallioluolan sisään ei ole tyypillistä. Tämä toteutetaan yhteistoimintahankkeena. Etsimme kustannustehokkuutta ja varmistamme, että laatu ja toiminnallisuus on hyvä, sanoo rakennuttaja Marko Väätäinen Kuopion Tilapalveluista.

Väätäinen arvioi, että Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus saadaan käyttöön loppuvuodesta 2023 eli valmistuminen venyy joitakin kuukausia ensiarviosta. Alun perin tavoitteena oli, että tilat valmistuvat kesällä 2023.

Luolastoa laajennetaan räjäyttämällä ja louhimalla. Työvaiheet on suunniteltu tarkasti ennakkoon. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kalliota louhitaan kymmeniä tuhansia kuutioita

Tulevan liikuntakeskuksen ulkopuolella on jo valtava kasa eri kokoista kiveä. Mittavassa kalliorakennusurakassa tulee louhetta noin 63 000 kuutiometriä. Kuorma-autolasteina se on noin 8 000 kuormaa.

Tällä hetkellä työmaalla tehdään räjäytyksiä arkipäivisin ja louhintatyö jatkuu helmikuun loppuun asti.

– Tämä on mielenkiintoinen urakka. Tilat ovat isot ja halliin jännevälit ovat mahtavat. Matala kalliokatto tuo haastetta, sanoo valvoja Tapani Lyytinen Sitowise-yhtiöstä.

Liikuntakeskus rakentuu uudelle asuin- ja työssäkäyntialueelle muutaman kilometrin päähän Kuopion ydinkeskustasta. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Louhinta on vaatinut tarkan ennakkosuunnittelun

Vaativassa kalliorakennusurakassa on mallinnettu etukäteen, miten kallio käyttäytyy louhinnan eri vaiheissa. Louhinta on tehtävä tietyssä järjestyksessä ja työssä on systemaattisesti vuoroteltava louhinnan ja lujituksen välillä.

Louhittavan luolaston pituus on noin 140 metriä, leveys noin 50 metriä ja korkeus suurimmillaan noin 18 metriä.

Kallion sisässä on vielä vaikea hahmottaa, miten liikuntatilat asettuvat. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Luolaston sisällä on pimeää ja kosteaa. Maallikon on vielä hankala kuvitella, miten nykyaikaiset tilat saadaan sijoitettua kallion sisään.

Luolaston tiivistykseen käytetään sementtiä noin 90 tonnia. Pultitukseen menee terästä 280 tonnia.

Kakkosvaiheen eli sisärakentamisen toteuttajaksi kaupunki on valinnut rakennusliike Laptin. Sisätöiden tarkka aloittamisaika on vielä harkittavana.

Luolastoon rakennetaan sisäliikuntatilat, joissa pystyy järjestämään erilaisia tapahtumia. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Uusia liikuntatiloja kaivattu kaupunkiin kipeästi

Tutustumiskierroksella kallion sisässä mukana oleva Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnittelija Ilja Venäläinen on innoissaan.

– Tämä on massiivinen parannus sisäpalloilu- ja sisäliikuntatiloihimme. Suurin osa liikuntahankkeistamme on ollut korvaavia eli vanhaa tilaa on uusittu ja ehkä vähän laajennettu. Tämä on ensimmäinen iso uusi kohde, paljon kaivattu ja odotettu.

