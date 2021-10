Jari Tervon uutuuskirja vie Mikael Agricolan maailmaan – suora lähetys Turun kirjamessuilta parhaillaan käynnissä

Jari Tervo on ollut Suomen menestyksekkäimpiä kirjailijoita 1990-luvulta lähtien. Syyskuussa hän julkaisi romaanin Pääskyt talvehtivat järvenpohjassa, joka vie lukijat 500 vuoden taakse tutustumaan Mikael Agricolan elämään.

Yle välittää Jari Tervon haastattelun suorana Turun kirjamessuilta juuri nyt. Voit katsoa lähetystä Areenassa tai tässä artikkelissa. Tervoa haastattelee kirjailija Juha Hietanen. Keskustelu on katsottavissa myös jälkikäteen.

Jari Tervo pohtii kirjamessulavalla aluksi, olisiko suomen kieltä koskaan syntynyt ilman Mikael Agricolaa. Tervo uskoo, että kieli olisi kyllä syntynyt, mutta Agricolan merkitys on kiistaton.

– Agricolan suuruus oli aivan käsittämätön. Hänen piti kääntää raamattu kielelle, jota ei ollut, kansalle, joka ei osannut lukea, kiteyttää Tervo.

Tervo on käyttänyt vuosia tämän kirjan kirjoittamiseen. Hän kertoo, että haluaa tuntea intohimoa siihen, mistä kirjoittaa. Parhaimmillaan kirjoittaessa tuntuu koko ajan siltä, kuin viettäisi pitkää ihanaa lomaa.

Tervon mukaan hän ei tiennyt Mikael Agricolasta aiemmin sen enempää kuin Wikipediassa kerrotaan. Kun kirjailija alkoi penkoa aihettaan, hän ymmärsi, että Agricola eli hämmästyttävän elämän. Agricola tunsi henkilökohtaisesti Kustaa Vaasan, Martti Lutherin ja IIvana Julman.

– Kuka toinen henkilö siltä ajalta voisi olla sellainen, joka on tavannut kaikki kolme sen ajan tärkeintä, ja jossain mielessä myös törkeintä tapausta?

Tervon mielestä Agricola on kirjailijalle herkullinen kohde, sillä hänen elämässään on paljon aukkoja, jotka kirjailija voi romaanissaan täyttää.

Keskusteluja kirjamessuilta

Myöhemmin lauantain aikana luvassa on myös muita messulähetyksiä.

Kello 14.50 alkavassa lähetyksessä tutustutaan paremmin Samuli Edelmanniin. Millainen on mies, joka on tuttu julkisuuden valokeilasta, menestyksekkäistä elokuvarooleistaan ja lukuisista hittibiiseistään?

Näihin kysymyksiin vastaa syyskuussa julkaistu Johannes Lahtelan kirjoittama elämäkertakirja Samuli, pimeydestä valoon. Teos on syntynyt kahden elämää nähneen miehen keskusteluiden pohjalta. Turun kirjamessuilla Samuli Edelmannia haastattelee Juha Roiha.

Kello 16.25 alkavassa lähetyksessä puolestaan perehdytään Ismo Alangon elämään. Mies on sanoittanut ja maalannut säveliksi suomalaisen mielenmaiseman, joka on 40 vuotta elämästä vienyt suurtyö. Alanko on toiminut muun muassa Hassisen koneen, Sielun Veljien ja Ismo Alanko Säätiön keulahahmona.

Lokakuussa julkaistaan Alangosta kertova elämäkerta, jonka on kirjoittanut romaaneistaan tunnettu Katja Kettu. Kirjamessujen lavalla Katja Kettu haastattelee Ismo Alankoa.

