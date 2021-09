Keisarillista loistoa nähdään huomenna Pietarissa, kun Romanovin sukuun kuuluvan vesan häitä juhlitaan – aatelishäitä ei ole järjestetty Venäjällä yli sataan vuoteen

Venäjän keisarillisen loisteliaassa Pietarissa järjestetään huomenna häät.

Häät eivät kuitenkaan ole tavalliset, vaan kyseessä on Venäjän keisarillisen perheen, Romanovin sukuun kuuluvan henkilön häät.

George Mihailovitš Romanov avioituu italialaisen Victoria Romanovna Bettarinin kanssa Iisakinkirkossa perjantaina.

Häitä vietetään Pietarissa ison kaavan mukaan, kertoo pietarilainen uutissivusto Fontanka. (siirryt toiseen palveluun)

George Mihailovitš Romanov leikkasi morsiamensa, Victoria Rebecca Bettarinin kanssa hääkakkua siviilivihkimisen jälkeen viime viikon perjantaina. Kuva: STELLA Pictures / ddp

Pari vihitään ortodoksisessa seremoniassa, johon on kutsuttu satoja ulkomaalaisia vieraita. Vieraiden joukossa on lukuisia julkisuuden henkiöitä ja kuninkaallisia ympäri Eurooppaa.

Suurelliset juhlat

Vieraslistalla on ainakin Espanjan nykyisen kuninkaan Felipe VI:n äiti kuningatar Sofia, Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel ja Pietarin kuvenrööri Alexander Beglov.

Hääkakun valmistaa belgialainen kondiittori Michael Lewis-Anderson. Hän on muiden muassa valmistanut syntymäpäiväkakun Britannian kuningatar Elisabet II:lle.

Morsiamen hääpuvun on suunnitellut Hollywoodissa tunnettu Rim Acra, joka on suunnitellut asuja myös muiden muassa Beyoncelle, Madonnalle ja Melania Trumpille.

Hääjuhlaa vietetään tsaari Nikolai II:n perustamassa Pietarin etnografisessa museossa. Lauantaina 700 henkeä on kutsuttu juhlimaan Pietarin kuuluisaan Konstantinovskin palatsiin.

Juhlien hintaa ei ole paljastettu. Ei ole myöskään kerrottu, kuka juhlat kustantaa.

Kuninkaalliset häät ensi kertaa yli sataan vuoteen

Venäjän viimeinen tsaari Nikolai II, hänen vaimonsa Aleksandra Fjodorovna ja heidän viisi lasta murhattiin vallankumouksen aikana vuonna 1918 Jekaterinburgissa.

Perjantaina avioituvat Romanovin sukuun kuuluva George Romanov on suuriruhtinatar Maria Vladimirovna Romanovan ja Preussin prinssin Franz Wilhelmin poika. Hän on suoraan alenevassa polvessa sukua myös Britannian kuningatar Victorialle (pojantyttären pojantyttären poika) ja on Britannian valtaistuimen perimysjärjestyksessä 140. sijalla.

Maria Romanova on suurruhtinas Kirill Vladimirovitšin pojantytär. Kirill Vladimirovitš oli Nikolai II:n serkku, joka onnistui pakenemaan vallankumousta.

Pariskunta on jo naimisissa

George Mihailovitš Romanov (40) syntyi Madridissa. Hän on työskennellyt muiden muassa Euroopan komissiossa. Vuonna 1992 Romanov palasi Venäjälle.

Italialainen Victoria Rebecca Bettarini on Italian Belgian-suurlähettilään tytär. Bettarini on työskennellyt ilmailu- ja avaruusalalla ja on kirjoittanut etsiväromaaneja. Bettarini on kääntynyt ortodoksiseen uskoon ja nykyään pariskunta tekee hyväntekeväisyyttä.

Pari on ollut yhdessä vuodesta 2012 saakka.

Teknisesti pariskunta on jo naimisissa, sillä heidät vihittiin avioliittoon moskovalaisessa maistraatissa tällä viikolla.

Lue myös:

Prinsessan häät peruuntuivat koronaviruksen vuoksi – Beatrice avioitui tänään "salaa" Windsorissa

Monacon Albertilla todettu koronavirustartunta, Norjan kuninkaalliset karanteenissa – näin pandemia mullisti kuninkaallistenkin arjen

Thaimaan kuningas kruunattu: Puhdistautumisrituaali muutti hänet jumalhahmoksi, kuninkaallisiin esineisiin kuuluvat myös tohvelit

Thaimaan kuningas meni naimisiin henkivartijansa kanssa

Katen sisar Pippa Middleton synnytti pojan – ensimmäinen serkku Georgelle, Charlottelle ja Louisille