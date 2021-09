Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2034 ja se mullistaa elämämme: vauvoilla riittää isoisovanhempia, mutta ei välttämättä sisaruksia tai serkkuja

Ihmiset elävät entistä pitempään ja terveempinä. Elämä voi kuitenkin olla sosiaalisesti köyhempää, koska monella suomalaisella on jatkossa vähemmän sukulaisia.

Suomen katukuva mullistuu 2030-luvulla. Yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa, mutta vanhat ihmiset eivät välttämättä ole sairaita ja pienituloisia. Toisaalta lapsia ja nuoria Suomessa kirmaa vähemmän kuin aiemmin.

Tilastokeskus julkaisi torstaina tuoreen väestöennuksteen, jonka mukaan syntyvyys Suomessa ei ole ikärakenteen kannalta riittävällä tasolla.

Väestörakenteen muutokset tulevat ravistelemaan suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaisten määrä vähenee ja elämä ympärillämme muuttuu, mutta miten? Kysyimme asiaa kolmelta asiantuntijalta. Kysymyksiin vastasivat Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, Väestötutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch ja Sitran strategia- ja ennakointijohtaja Katri Vataja.

1. Pelastaako korona-ajan vauvabuumi meidät?

Korona-ajan vauvabuumi on toistaiseksi ollut lyhyt pyrähdys. Tällä hetkellä syntyvyys on samalla tasolla kuin vuonna 2017. Silloin syntyvyys oli ehtinyt jo laskea huipputasolta kuusi vuotta. Siinä mielessä tilanne ei ole juuri muuttunut.

Kokonaishedelmällisyys on kuitenkin nyt hieman korkeampi kuin edellisessä, vuonna 2019 julkaistussa väestöennusteessa. Kokonaishedelmällisyysluku tarkoittaa lapsiluvun odotetta eli lapsimäärää, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan. Lapsia näyttäisi syntyvän 1,45 naista kohti, kun luku aiemmassa ennusteessa oli 1,3 lasta.

Ilmiö on kuitenkin kiinnostava, sillä väestötieteilijät eivät olisi ennen korona-aikaa pystyneet ennustamaan, että lapsia syntyy enemmän. Suomessa pandemian aikainen epävarmuus ei ainakaan huonontanut tilannetta ja se on hyvä merkki.

2. Millaisia ovat perheet ja lähimmät ihmissuhteet tulevaisuudessa?

Kun lapsia syntyy vähemmän ja suomalaisia on vähemmän, ihmisillä on tulevaisuudessa vähemmän lastenlapsia ja vähemmän sisaruksia. Se voi tarkoittaa sosiaalisesti köyhempää elämää. On mahdollista, että yksinäisyys lisääntyy ja yksinäiset vanhukset ovat enemmän yhteiskunnan avun varassa.

Aikuiset lapset ovat tärkeä apu omille vanhemmilleen käytännön asioissa. Jos omia jälkeläisiä ei ole, yhteiskunnan tarjoaman avun merkitys korostuu.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa jopa vastasyntyneeseen lapseen. Hänen ympärillään elää isovanhempia ja jopa isoisovanhempia, mutta sisaruksia ja serkkuja on vähemmän.

Perhe- ja ihmissuhteisiin vaikuttavat kuitenkin muutkin asia kuin ikääntyminen ja lapsiluku. Sitran tutkimuksen toinen merkittävä megatrendi on myös perheiden monimuotoisuus. Perheitä on monenlaisia: isä, äiti ja kaksi lasta ei ole enää normi.

Perheissä voi myös olla monia sukupolvia, kun väestö vanhenee.

3. Kuka meidät elättää ja huolehtii meistä, kun olemme itse vanhoja?

Kun ihmiset vanhenevat ja syntyvyys on alhaisella tasolla, Suomessa on entistä vähemmän niitä, jotka käyvät töissä ja maksavat veroja.

Toisaalta pitkä ikä on vauraiden maiden etuoikeus. Ihmiset elävät yhä pitempään ja terveempänä. Eläkeläiset eivät ole välttämättä pienituloisia – päinvastoin, he voivat olla entistä vauraampia.

Suomen keski-ikäiset voivat pääosin hyvin. Suomi oli kansainvälisessä vertailussa ainoa maa, jossa yli 50-vuotiaiden yksinäisyys ei lisääntynyt korona-aikana.

Väestön vanhenemiseen emme voi vaikuttaa, mutta maahanmuutoon voimme. Jos työperäistä maahanmuuttoa ei pystytä lisäämään, Suomella voi olla isoja ongelmia siinä, kenen palkkatuloista kerätyillä veroilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan pyörittäminen.

Terveitä vuosia tulee enemmän: ihmiset aikuistuvat entistä hitaammin ja lapsia hankitaan myöhemmin. Sisarusten määrä vähenee ja mummojen lisääntyy. Kuva: Freeimages

4. Millaisia ovat työpaikat, kun väestö vanhenee?

Eläkemaksut ja verot nousevat, koska rahaa tienaa entistä pienempi ihmisryhmä. Terveitä vuosia tulee enemmän, mutta työelämän pitää joustaa, jotta myös harmaat pantterit jaksavat pysyä mukana.

Apua on haettava myös digitalisaatiosta ja robotiikasta. Kun väki vanhenee, syntyy uusia palveluita. Tässä on vain mielikuvitus rajana.

Me olemme yksin ja elämme yksin pidempiä aikoja. Ihmiset aikuistuvat myöhemmin, menevät naimisiin myöhemmin ja saavat lapsia myöhemmin. Lapsia ja sisaruksia on vähemmän. Ihmiset ovat siis haavoittuvampia, kun samaan aikaan työelämän vaatimukset kovenevat.

5. Kasvaako maaseudun ja kaupunkien välinen ero entisestään?

Väestökarttoja tarkastellessa huomaa, että kaupungistuminen jatkuu ja maaseutu autioituu. Lapsia syntyy enemmän kaupunkeihin kuin maaseudulle. Ihmisten elämänpiirit voivat erkaantua yhä kauemmaksi toisistaan.

Suomessa on jo nyt kuntia, joissa ei synny joka vuosi yhtään lasta.

Toisaalta pandemia-aikaan on jo nähty pako suurista kaupungeista maaseudulle. Digitalisaatio suosii monipaikkaisuutta. Myös nuoremmat ihmiset voivat muuttaa maaseudulle.

Elämästä voi siis tulla monipaikkaista, ja osa ihmisistä voi tehdä työtä missä haluaa. Elämä ei välttämättä enää jakaudu jyrkästi maaseudulla ja kaupungissa elämiseen.