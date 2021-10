Antti Röngän kolumni: Halusin elää 90-luvulla, mutta tulin järkiini

Nostalgiaan hukkuminen on millenniaalien kirous, jonka voi myös kääntää voimavaraksi, kirjoittaa Rönkä.

Kehitin korona-aikana uuden paheen: aloin katsella YouTubesta musiikkiohjelma Jyrkin haastatteluja. Vuosituhannen vaihteessa kuvattujen videoiden rakeisuus ja estetiikka hypnotisoivat minut jopa tunneiksi kerrallaan. Kun suoni oli löytynyt, kaivauduin syvemmälle ja päädyin Los Angelesin olympialaisten, Oasiksen konserttien ja Tabun sketsien pariin.

Surin kohtaloani syntyä vasta 1990- luvun lopulla. Ehdin hengittää hetken näin kauniissa maailmassa, kunnes se jo katosi kuin ihana uni.

Menneiden aikojen ihailuni ylitti kaikki kohtuuden rajat. Etsin kuvia vanhoista karkkipusseista ja viehätyin niiden graafisesta suunnittelusta. Silmien punainen kiilto filmikameran salamassa suorastaan herkisti. Vanhat postikortit ja päiväkirjamerkinnät tuntuivat pyhäinjäännöksiltä.

Kuten tyypillistä, yksityinen kokemukseni alkoi näkyä ympärilläni. Esimerkkejä viime vuosien nostalgia-aallosta ei ole vaikea etsiä. Instagramissa on loputtomia vanhoille mainoksille, lehtijutuille, kaupunkikuville ja designille omistettuja sivuja.

Z-sukupolvi on kasvanut aikuiseksi, tajunnut olevansa pulassa ja kääntynyt kohti lapsuusvuosiaan, imemään niistä lohtua kuin vadelman esanssia irtokarkeista.

Erityisen pakkomielteisiä tunnutaan olevan nimenomaan 1990-luvusta ja vuosituhannen vaihteesta. Myös peli- ja internetsuunnittelussa on trendannut netin alkuaikojen pikselisyyttä ja minimalismia jäljittelevä tyyli. Musiikissa taas kasettiformaatti on tehnyt paluuta. Vanhojen keikkavideoiden kommenteissa todetaan, kuinka “mitään tällaista ei tehdä enää nykyään”.

Ei tarvitse olla kummoinen keittiöpsykologi, jotta mieleen tulee vetää yhteys nykyajan epävarmuuden ja menneisiin haikailun välille.

Viimeistään pandemian aiheuttama päättymätön poikkeustila on kyynistänyt suhteen nykyaikaan ja saanut kääntymään turvallisiin takavuosiin.

Toisaalta ilmiö on myös kylmän käytännöllinen: kun uusiin elokuviin tai konsertteihin ei päässyt, oli pakko katsoa vanhoja.

Mennyttä on tietysti ikävöity aina, ja ”vanhoista hyvistä ajoista” jaksettu muistuttaa. Nykyisen nostalgian laajuudessa ja kaiken läpäisevyydessä on kuitenkin jotain uutta. Millenniaalin aikaan syntynyt Z-sukupolvi on kasvanut aikuiseksi, tajunnut olevansa pulassa ja kääntynyt kohti lapsuusvuosiaan, imemään niistä lohtua kuin vadelman esanssia irtokarkeista.

Toisaalta nostalgia ei kuitenkaan ole kyynistä ”ennen kaikki oli paremmin” -murahtelua. Se voi olla luovaa, moniulotteista ja oikeasti lohdullista. Psykologian tutkimus vuodelta 2018 (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että nostalgia suojaa psyykettä kuormittavilta uhkakuvilta. Toinen tutkimus (siirryt toiseen palveluun) vuodelta 2013 taas todistaa nostalgian torjuvan tylsyyttä ja siitä seuraavaa merkityksettömyyden kokemusta. Nostalgian psykologiassa myös eritellään restoratiivinen ja reflektiivinen (siirryt toiseen palveluun) nostalgia. Ensimmäinen on pakkomielteistä, jopa kateuden sävyttämää. Jälkimmäinen sitä vastoin rakentavaa, tosiasiat hyväksyvää.

Oma nostalgiani on usein pakkomielteisen puolella, ja se alkaa jo väsyttää. En haluaisi olla menneitä muisteleva ahdistuskimppu, jonka mielestä nykyajassa ei ole mitään hyvää.

Unohdan, että ilmapiiri oli monin tavoin tunkkainen ja piittaamaton.

Onneksi olen kuitenkin löytänyt keinon, joka palauttaa nostalgian syövereistä maan pinnalle. Lääke on yksinkertainen ja huvittavan arkinen, mutta toimiva: vanhojen keittokirjojen selailu. Vanhoissa resepteissä tai etenkään niiden oheisissa valokuvissa ei ole kertakaikkiaan mitään, mihin haluaisi palata.

Saman kokemuksen saa Speden elokuvista ja syntymävuotenani julkaistuista Seura-lehdistä. Molemmissa sekä ulkoasu että maailmankuva haisevat saunamökkiin unohtuneelta makuupussilta.

Kuvitelmani menneistä vuosikymmenistä on todellakin pelkkä kuvitelma. ”Nirvana live in Reading” -klippiä katsoessa unohdan, että läskisen lihan syöminen joka aterialla oli normaalia, ja kasvisruoka tarkoitti lähinnä keitettyjä herneitä. Unohdan, että ilmapiiri oli monin tavoin tunkkainen ja piittaamaton. Saamelaisille sai nauraa ja nuoriso ihannoi pikamuotikapitalismia sen sijaan, että olisi kritisoinut sitä.

Kun panee vierekkäin teokset Ruoan valmistaminen mikroaaltouunissa (Otava, 1985) ja Lapsiperheen vegaanikeittokirja (Kosmos, 2020), on selvää, kummassa todellisuudessa haluaa elää. Ainakin normit ja asenteet ovat muuttuneet paremmiksi, jos ei mikään muu.

Antti Rönkä

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija, joka harrastaa seinän tuijottamista ja kuulokkeiden hävittämistä.

