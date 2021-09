Kreml suuttui propagandakanavansa sulkemisesta – Youtube-kiista uhkaa laajentua Venäjän ja Saksan tiedotussodaksi

Venäjä ja Saksa ovat törmäyskurssilla Youtube-kiistan vuoksi.

Moskova protestoi kovin sanoin sen vuoksi, että Youtube päätti lopettaa kahden saksankielisen venäläiskanavan välityksen. Toimenpide kohdistui Kremlin ulkomaisen propagandan lippulaivan, aiemmin Russia Today -nimellä tunnetun RT-mediayhtiön kanaviin.

Youtuben mukaan syynä on koronavirusta koskevien valeuutisten rajoittaminen.

Googlen omistama videopalvelu on tiukentanut käytäntöjään koronasta väärää tietoa levittäviä kanavia kohtaan. Pannaan on julistettu myös muita kuin koronarokotteita koskevat perustelemattomat väitteet.

Youtube: vääriä väitteitä muistakin rokotteista

Youtube ilmoitti postauksessaan, että koronavirusrokotteita koskevat väärät väitteet leviävät jo muihinkin rokotteisiin, raportoi uutistoimisto AP.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Youtube varoitti ensin yhtä RT:n saksankielistä kanavaa. Vastauksena venäläisyhtiö siirsi ohjelmiaan toiselle kanavalle. Tämä johti siihen, että kumpikin kanava poistettiin Youtubesta.

Valheiden ja salaliittoteorioiden vuoksi on ajettu alas myös läntisiä lähteitä. Elokuussa Sky News Australia suljettiin viikoksi Youtubesta. Syynä oli Covid 19-pandemian olemassaolon kielto ja vaarallisten hoitokeinojen suosittelu.

Valentina Matvijenko puhumassa kansainvälisessä kongressissa toukokuussa. Kuva: Peter Kovalev / AOP

Venäjä: "Meillä on kovia keinoja"

Moskovassa Youtuben päätöksen tulkitaan kohdistuvan Venäjään.

Maan parlamentin ylähuoneen puhemies Valentina Matvijenko on ottanut kovan linjan. Hän sanoi uskovansa, että Roskomnadsor, joka on Venäjän virallinen median sääntelyelin, määrää IT-jäteille raskaat sakot.

– Jos tämä kaikuu kuuroille korville, meillä on tarpeeksi kovia keinoja, mukaan lukien raskaat vastatoimet, uhkasi Matvijenko uutistoimisto Tass:in mukaan.

Verkon jättien linja tiukentuu

Youtuben ohella myös Facebook on tiukentanut linjaansa koronaa koskeviin väitteisiin. Se on asettanut pannaan myös saksalaisen verkoston, joka levittää valetietoa koronapandemiasta.

Youtube ilmoitti, että se on poistanut jo yli 130 000 videota, joiden sisältö rikkoo yhtiön linjaa siitä, millaisia väitteitä koronarokotteista voi levittää. Kuva: AOP

Youtube puolestaan ilmoitti, että se on poistanut jo yli 130 000 videota, joiden sisältö rikkoo yhtiön linjaa siitä, millaisia väitteitä koronarokotteista voi levittää.

Koronaa koskevan valeinformaation ohella Saksassa on ollut muitakin syitä ärtymykseen. BBC:n toimittaja Alistair Coleman muistuttaa, (siirryt toiseen palveluun) että Saksa on syyttänyt venäläiskanavia koronasulkuja vastustavien protestien yllyttämisestä. Venäjän tiedotuskoneiston on myös nähty kylvävän riitaa Saksan vaalien alla.

Moskova uhkaa sulkea Youtuben

Moskova on uhannut vastatoimena estää Youtuben näkymisen Venäjällä.

Se olisi kova toimi, sillä juuri Youtuben kautta Venäjän ahdistettu opposito pyrkii välittämään viestiään. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin videoita, joista tunnetuin kuvaa presidentti Vladimir Putinin palatsia, on katsottu miljoonamäärin.

RT-kanavan päärakennus Moskovassa. Kuva: Sergei Ilnitsky / EPA

Maaliskuussa Venäjällä rajoitettiin pääsyä Twitter-viestipalveluun sen jälkeen, kun sen oli väitetty välittävän kiellettyjä postauksia.

Kiista uhkaa laajentua myös muun median piiriin. Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov katsoi, että Venäjän federaation lakeja on rikottu.

– Tässä on kysymys sensuurista ja median tiedonvälityksen estämisestä, syytti Peskov.

Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov puhumassa lehdistölle Putinin tiedotustilaisuudessa 2020. Kuva: STELLA Pictures / ddp

RT-kanavan päätoimittaja Margarita Simonyan sanoi toivovansa, että Saksan radion ulkomaanpalvelu Deutsche Wellen ja muun saksalaisen median toiminta Venäjällä kielletään.

Joutuuko saksalaismedia tulilinjalle?

Venäjän ulkoministeriö katsoo, että myös Saksa on osallinen Youtuben päätökseen.

Se vihjaa, että seuraavaksi ovat vuorossa vastatoimet Youtubea ja saksalaista mediaa kohtaan. Kuoroon on värvätty myös Venäjän journalistiliitto, joka pitää tapahtunutta venäläisten toimittajien työn sensurointina.

Kiista voi näin ulottua myös Venäjällä työskenteleviin saksalaisiin kirjeenvaihtajiin.

Mediakiista osuu aikaan, jolloin Saksassa on käynnissä uuden hallituksen muodostaminen viime sunnuntain vaalien jälkeen.

Samaan aikaan on Venäjälle tärkeä Nordstream 2 -kaasuputki juuri valmistunut. Sen käyttöönotto odottaa enää vain saksalaisten viranomaisten lupaa.

Lue lisää:

FT: Saksa syyttää Venäjää verkkourkinnasta ja sekaantumisesta tuleviin vaaleihin

Saksa ja Yhdysvallat sopuun Nord Stream 2 -kaasuputkesta – Saksan Venäjälle esittämiä varoituksia pidetään epäuskottavina

Venäläiset tubettajat epäilevät, että YouTube painaa alas Putinin kriitikkojen suosiota – videosivusto kiistää väitteet