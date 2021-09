Jopa 80 000 työntekijää tarvitsee uuden yrittäjän ikääntyvän tilalle – Jouko Ylimaunu, 69, pohtii kannattavan rautakaupan lopettamista

Monissa yrityksissä lupaava kasvu törmää työntekijöiden ja yrittäjien puuttumiseen. Lappilainen rautakauppayrittäjä on etsinyt aktiivisesti jatkajaa jo viisi vuotta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan uutta omistajaa etsii noin 10 000 yritystä.

Monessa yrityksessä pohditaan parhaillaan, miten jatkaa eteenpäin. Korona keräsi synkkiä pilviä taivaanrannalle. Ne ovat nyt väistymässä, mutta sieltä ei paljastukaan aurinkoinen taivas. Osaajapula ja vaikeus saada ikääntyneelle yrittäjälle jatkaja syövät kasvua.

69-vuotias Jouko Ylimaunu on pitänyt rautakauppaa Keminmaassa vuodesta 1983, ja se on ollut kannattava joka vuosi.

Hän on hakenut jatkajaa aktiivisesti jo viisi vuotta.

– Kyselijöitä on ollut 50–60 ympäri Suomen. Vielä ei ole potentiaalista ollut. Kaatuu usein rahoitukseen, Ylimaunu kertoo.

Usein työpaikan perässä muuttamista vaikeuttaa se, että puolisolle ei ole työpaikkaa. Ylimaunu markkinoi yritystään sillä, että se tarjoaisi sopivasti työtä kahdelle.

– Tämä toimii hyvin perheyrityksenä. Vaimoni oli tässä mukana, mutta hän sairastui 12 vuotta sitten, ja nyt me olemme joutuneet hommaamaan tähän ulkopuolisen työntekijän.

Jopa 80 000 työpaikkaa tarvitsee uuden yrittäjän

Monta hyvin voivaa yritystä lopettaa joka päivä toimintansa jatkajan puuttumisen vuoksi.

– Vuosittain pari tuhatta toimintakelpoista yritystä joutuu lopettamaan toimintansa, koska niihin ei löydy jatkajaa, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Jari Huovinen arvioi.

Ikääntyvien yrittäjien palkkalistoilla on jopa 80 000 työntekijää. Omistajavaihdoksiin liittyy siksi iso työllisyyskysymys, huomauttaa johtava asiantuntija Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kuva: Robert Örthén / Elinkeinoelämän keskusliitto

EK:ssa on arvioitu, että tällä hetkellä Suomen 85 000:sta työnantajayrityksestä 13 500 on sellaisia, jotka ovat omistajanvaihdostilanteessa. Huovisen mukaan yrittäjän ikääntyminen on syynä omistajanvaihdostarpeelle näistä lähes 10 000 yrityksessä.

– Tämä on monella tapaa myös tulppa uusille investoinneille ja kasvulle, koska tuskin kovin moni eläköityvä yrittäjä tekee mittavia investointeja yritykseen, jos sopivaa jatkajaa ei ole näköpiirissä.

Huovinen haluaa painottaa asian tärkeyttä kansantalouden näkökulmasta. EK:ssa arvioitu, että omistajanvaihdostilanteessa olevissa yrityksissä on tällä noin 80 000 työpaikkaa.

– Me tiedämme, että monet niistä yrityksissä, joissa on tapahtunut onnistunut omistajanvaihdos, kasvavat, ja sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja. Tämä on pohjimmiltaan työllisyyden edistämistä, Huovinen sanoo.

Ylimaunu on pohtinut yrityksensä alas ajamista jo monta vuotta.

– Kyllähän näille halleille löytyy varmaan muuta käyttöä, mutta harmi, jos joudun ajamaan tämän toiminnan alas. Toivon, että tähän löytyy joku, joka vie tätä kannattavasti eteenpäin.

Huovinen kaipaa lisää toimia tilanteen parantamiseksi.

– Meillä pitäisi olla ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhteydessä nykyistä enemmän jatkajakouluja ja oppisopimuskoulutusta, jonka puitteissa toteutettaisiin omistajanvaihdos.

Samaan aikaan kun on pulaa yrittäjistä, on myös pulaa työntekijöistä. Tervolalaisen NewPaakkolan kasvun hidaste on osaajapula. Kuvassa yrityksen työntekijä Petri Sipola. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Yrittäjien ohella etsitään osaajia

Samaan aikaan kun yrityksissä etsitään uusia yrittäjiä, joudutaan etsimään myös uusia työntekijöitä. Osaajapula häiritsee esimerkiksi tervolalaiseen kuljetinjärjestelmiä valmistavan NewPaakkolan toimintaa.

Nyt olisi koronakuopan jälkeen tilauksia jälleen tarjolla, mutta niihin ei pystytä täysipainoisesti vastaamaan osaajapulan vuoksi.

– Joudumme miettimään, mitä töitä voimme ottaa tehtäväksi. Kaikki toiminnot mietitään, että mihin meillä riittää resurssit. Kyllähän tämä työvoiman saatavuus on kasvun este tällä hetkellä, yrittäjä Tommi Juntikka, 46, sanoo.

Eivätkö nuoret sitten ota vanhoja yrityksiä harteilleen, kun työtä on muutenkin tarjolla? Tähän Huovinen ei usko, sillä yrittäjyys on nostanut arvostustaan nuorisossa.

– Yrittäjyys nähdään yhä useammin varteenotettavana uravaihtoehtona palkkatyön sijaan, Huovinen sanoo.

Kiinnostus toimivien yritysten jatkamiseen on kuitenkin vähäisempää kuin uuden aloittaminen. Huovisen mukaan yrittäjyyskoulutuksessa omistajanvaihdokset yrittäjyyden aloittamistapoina ovat liian vähän esillä.

– Lisäksi moniin perinteisiin aloihin saatetaan liittää nuorison keskuudessa vanhakantaisia mielikuvia, jotka eivät välttämättä enää vastaa toimialan modernia nykytodellisuutta. Tämä voi myös osaltaan vaikeuttaa niin osaajien kuin jatkajien löytämistä näillä aloilla toimiviin yrityksiin.

