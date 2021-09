Moni on ehtinyt jo ikävöidä risteilyreissuja – uutta musiikkia julkaissut Teemu Roivainen kertoo, minkälaista artistielämä laivalla on

Millaiset rutiinit artistilla on risteilyllä?

Millaiset rutiinit artistilla on risteilyllä?

Teemu Roivaisen koronavuosissa on kultareunus. Hän on nyt kaksivuotiaan lapsen isä, ja tytär pääsee toisinaan mukaan laivakeikoille.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vierailleella laulaja-lauluntekijä Teemu Roivaisella on ollut kuluvalla viikolla useita ilonaiheita. Hänen ensimmäinen täysin omaa musiikkia sisältävä albuminsa julkaistiin eilen, ja lauantaina hän kilpailee televisioon paluun tekevässä Syksyn Sävel -sävellyskilpailussa omalla teoksellaan.

Puoli seitsemän -ohjelman studioon hän saapui lähes suoraan risteilyltä, jossa hän oli esiintymässä.

Roivainen sai lähetyksessä valottaa, millainen risteilyohjelma artistilla on laivalla.

– Laivaan tuleminen on sellaista, että juoksemme siellä putkessa kaikkien laitteiden kanssa äkkiä roudaamaan, että pääsemme tekemään soundcheckin.

– Mutta sitten kääntöpuolena se seuraava päivä on monesti sellainen, että päästään bändin poikien kanssa saunomaan rauhassa, ja saa nukkua pitkään. Se on se lepohetki kaikille keikkaileville artisteille, Roivainen jatkaa.

Päivisin Roivainen ehtii myös kohdata yleisöä.

– Siinä saattaa jäädä pitkätkin pätkät juttelemaan ihmisten kanssa.

Toisinaan Roivaisen matkassa on ollut myös perhettä. Koronan aikana isäksi tullut Roivainen kertoo, että hänen kaksivuotias tyttärensä viihtyy erityisen hyvin laivan leikkihuoneissa.

Mutta pystyykö artisti ennakoimaan jo laivalla liikkuessaan, millainen tunnelma illan keikalle on tulossa?

– Juuri silloin illalla me käymme yleensä kurkkaamassa verhon välistä, että mitä siellä tapahtuu. Se on ensimmäinen kerta kun yleensä nähdään, että ketä siellä on ja minkälaisella ilveellä sinne lavalle hypätään.

Uusi alku oman musiikin kanssa

Aikaisemmin Roivainen on esittänyt pääosin muiden säveltämää musiikkia. Nyt kaikki levyn kappaleet ovat omista ja pitkäaikaisen ystävän Leevi Laurin hyppysistä.

– Itsellä koko kantava voima musiikin kanssa on ollut oikeiden soittimien kanssa töiden tekeminen. Kaikki laulut tällekin albumille on sävelletty valmiiksi pianon tai kitaran kanssa.

Roivainen kertoi, että oman musiikin kanssa esiintyminen on hänelle ikään kuin uusi alku, niin kuin albumin nimikin sanoo.

– Tämä on sellainen pikkupojan unelma, että oman bändin kanssa tehdään albumi, joka sisältää kokonaan omaa musiikkia. Ja se on vaatinut myös paljon duunia oman itsen kanssa, että minkälainen artisti minä olen? Kun sitten aloimme äänittää näitä biisejä, niin huomasin, ettei sitä tarvitse yhtään pakottaa, vaan se soundi muodostui siitä, minkälaisia soittajia kaikki ovat ja minkälaisia kappaleita meillä on.

