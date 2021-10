Työehdoistaan kiistelevän kunnanjohtajan piti aloittaa työnsä, mutta häntä ei näy – Ruokolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja: "Pitää olla yhteyksissä"

Ruokolahden kunta kertoo verkkosivuillaan, että Anu Sepponen on kunnan kunnanjohtaja. Sopimusasiat ovat kuitenkin solmussa. Arkistokuva.

Ruokolahden kunta kertoo verkkosivuillaan, että Anu Sepponen on kunnan kunnanjohtaja. Sopimusasiat ovat kuitenkin solmussa. Arkistokuva. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Päivä on jo pitkällä, eikä kunnanjohtajaa näy. Anu Sepposen piti viranhoitomääräyksen mukaan aloittaa Ruokolahden kunnanjohtajana tänään perjantaina.

– Pitää olla häneen yhteyksissä iltapäivästä, jos hän ei ilmaannu työpaikalle, kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.) sanoo.

Seuraavat askelmerkit riippuvat Paanasen mukaan siitä, miten Sepponen perustelee poissaoloaan.

– Viranhaltijalainsäädännön mukaan työnantajan tietoon on saatettava se, miksi ei ole aloittanut virantoimitusta. Arvioimme sen mukaan, miten edetään, Paananen kertoo.

Etelä-Karjalassa, lähellä Venäjän rajaa sijaitsevan Ruokolahden verkkosivuilla kerrotaan jo, että Anu Sepponen on kunnanjohtaja.

Taina Paananen viestitti Ylelle perjantaina virka-ajan lähestyessä loppuaan, ettei kunnanjohtaja-asia ole päivän mittaan edennyt. Arkistokuva. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Hallintojohtaja sijaistaa

Kunnanjohtajan poissaoloa ei voi pitää varsinaisena yllätyksenä. Ruokolahden kunnanjohtaja-asiat ovat olleet solmussa jo reilun vuoden, sillä johtajasopimuksesta ei ole päästy yhteisymmärrykseen.

Viimeksi tämän viikon maanantaina kunnanhallitus päätti, ettei johtajasopimuksen sisältöä avata uudelleen käsittelyyn. Sepponen sanoi päätöksen jälkeen Ylen haastattelussa, että kunnanjohtajan töiden aloittamisajankohta tulee edelleen venymään lokakuun alusta.

Taina Paanasen mukaan kunnanjohtajaa sijaistaa tämän poissaollessa hallintojohtaja eli Kaisa Häkkinen-Paananen, ja tehtäviä voidaan tilanteen mukaan jakaa myös muiden hoidettavaksi.

Käytäntö on sama kuin silloin, kun kunnanjohtaja on esimerkiksi lomalla.

Hallitus jatkaa selvittelyä

Umpisolmun selvittäminen jatkuu Taina Paanasen mukaan edelleen kunnanhallituksessa, joka vastaa kunnanjohtajan työn tekemisestä puheenjohtajansa johdolla.

– Toki valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa ja sillä on viimeinen sana sanottavana. Jos koetaan, että ratkaisu on sitä kautta löydettävissä, ilman muuta se on valtuuston oikeus, Paananen sanoo.

Sepponen on Ylen haastattelussa sanonut toivovansa, että johtajasopimuksesta päätettäisiin valtuustossa.

Valtuusto voi ottaa sopimusehdot käsiteltäväkseen, jos riittävän moni valtuutettu tätä vaatii. Ylipäätään valtuustolla on ylin päätösvalta sekä kunnanjohtajan valinnassa että myös erottamisessa, jos sellaiseen päädyttäisiin.

Valtuustokäsittely mahdollinen, muttei varma

Paanasen lisäksi ainakin osa muista Ruokolahden luottamushenkilöistä on pohtinut eri vaihtoehtoja solmun avaamiseen.

Valtuuston 1. varapuheenjohtajan Viljo Rautio (ps.) näkee käytännössä kolme vaihtoehtoa. Yksi näistä on johtajasopimuksen käsittely valtuustossa.

Valtuusto voisi päättää Sepposen sopimusehdoista tämän toiveiden mukaisesti. Mutta päättäisikö valtuusto näin? Sitä Rautio ei ryhdy veikkaamaan.

– Kunnanjohtajavaali osoitti, että suljetun lippuäänestyksen lopputulosta ei voi koskaan tietää, Rautio sanoo.

Valtuusto äänesti Sepposen kunnanjohtajaksi yhden äänen erolla. Ennakkosuosikkina pidetty Kimmo Tiilikainen jäi toiseksi.

Valtuustolla on myös mahdollisuus äänestää kunnanhallituksen luottamuksesta, jos asia ei etene. Kolmas vaihtoehto on jokeri: se riippuu siitä, mitä kunnanhallituksessa ja keskustelussa Sepposen kanssa tapahtuu nyt, kun syyskuu on vaihtunut lokakuuksi.

Selvityspyyntökin työn alla

Kunnanjohtajavalinnan vaiheita tullaan lähiaikoina käymään läpi myös Ruokolahden kunnan tarkastuslautakunnassa.

Kunnanhallituksen jäsen Vesa Kokkonen (sd.) aikoo jättää tarkastuslautakunnalle laajan selvityspyynnön siitä, onko prosessissa tapahtunut esimerkiksi menettelytapavirheitä.

Hän kertoo jättävänsä selvityspyynnön tulevana maanantaina.

