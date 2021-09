Sisäministeri Ohisalo ulkomailla syntyneiden osuuden kasvusta seksuaalirikostilastoissa: "Tämä on huolestuttava luku"

Sisäministerin mukaan kotouttamispolitiikassa on ongelmia, joihin on puututtava. Ohisalon mukaan ulkomailta Suomeen muuttavat on saatava nykyistä nopeammin sisäistämään suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöt.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) katsoo, että seksuaalirikostilastot velvoittavat parantamaan kotouttamispolitiikkaa. Kuva: Lehtikuva