Posti nosti pakettien hintoja eurolla, ja se iskee suoraan kauppoihin nettikirppiksillä: "Kauppa on kaatunut monta kertaa liian suuriin postikuluihin"

Omakotitalon yläkerran aulassa on rivi kestokasseja ja pahvilaatikoita. Niistä pilkottaa lasten toppahaalareita, takkeja, paitoja, housuja ja kenkiä. Ne ovat haminalaisen Anita Uskin lapsenlapsilta pieneksi jääneitä vaatteita.

Uski on innokas nettikirppistelijä. Hän myy tarpeettomaksi käynyttä tavaraa edullisesti netin osto- ja myyntisivustoilla ja Facebookin kirppissivuilla. Esimerkiksi toppahaalari vaihtaa omistajaa noin kymmenellä eurolla.

Paketin lähetyskustannukset voivat olla jopa lähetettävän tuotteen hintaa korkeammat, vaikka Anita Uski yrittää aina löytää edullisimman lähetystavan. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Verkossa myyminen on Uskista itsepalvelukirpputoreja helpompaa, koska tavaroita ei tarvitse kuljettaa minnekään. Verkossa pääsee alkuun ottamalla valokuvan ja lisäämällä tuotteen myytävien listalle.

– Nettikirppistelyä voi tehdä kotona siinä sivussa. Se on hirveän kätevää.

Tällä hetkellä Anita Uskilla on myynnissä paljon tavaraa. Ostajat ovat ympäri Suomea, ja suurin osa heistä pyytää postitusta. Lähes joka viikko on jotain lähetettävää. Kulut tuntuvat Anita Uskista liian suurilta.

– Kun joku ilmoittaa haluavansa ostaa tuotteen ja kysyy postikulujen hintaa, tulee usein mieleen, että kaatuuko kauppa siihen. On se kaatunutkin monta kertaa, sanoo Anita Uski.

Myyntiin laitetut tavarat on kerätty yhteen paikkaan, josta ne on helppo pakata ja lähettää ostajalle. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Toisinaan on jaettava lähetyskuluja ostajan ja myyjän kesken, vaikka Uskille käteen jäävä summa pienenee parilla eurolla.

– Joskus ostaja tinkii hinnasta ja ehdottaa summaa, jonka on valmis maksamaan tuotteesta postikuluineen. Yleensä olen sen siihen hintaan myynyt, sanoo Anita Uski.

Myyjänä Anita Uski pyrkii löytämään lähettämiseen edullisimman vaihtoehdon.

Posti korotti verkosta yksittäin ostettavien pakettien hintoja päivän varoitusajalla viime viikolla (siirryt toiseen palveluun). Esimerkiksi useimpiin kirppisostoksiin sopivan S-kokoisen paketin lähettäminen nousi yhdellä eurolla 6,90 euroon. Tämä aiheutti Postille negatiivista palautetta.

– Joillekin asiakkaista muutos tuli yllätyksenä. On normaalia liiketoimintaa, että välillä hinnat muuttuvat. On ollut tärkeää kuulla, miten hinnannousu on vaikuttanut asiakkaiden elämään. Yritämme ottaa tämän huomioon, että osaamme kehittää palvelua jatkossa, sanoo Postin liiketoimintajohtaja Salla Ketola.

Postin liiketoimintajohtaja Salla Ketola myöntää, että yksittäin ostettavien pakettien hinnan korotuksista tuli lunta tupaan, mutta sarjapaketeista on tullut puolestaan hyvää palautetta. Kuva: Posti

Suurin osa Postin kuljettamista paketeista on verkkokaupoista ostettuja paketteja, mutta yksityisasiakkaat ovat Postille tärkeä asiakasryhmä.

– Kuluttajien välinen vertaiskauppa on nopeasti kasvava ja kehittyvä ilmiö tällä hetkellä. Postilla mietimme, miten voimme olla siinä paremmin mukana. Täytyy vielä seurata, miten asiakkaat reagoivat muutoksiin, sanoo Salla Ketola Postilta.

Hinnalla on merkitystä, sillä Matkahuollossa Postin hinnan muutokset näkyivät heti pienenä kasvuna yksityishenkilöiden lähettämissä pakettikuljetuksissa. Suomessa suurin osa kuluttajien välisestä pakettiliikenteestä tulee vertaiskaupan eli kuluttajien välisen kaupankäynnin kautta, kun käytettyjä tavaroita lähetetään myyjältä ostajalle.

– Meillä ei ole suunnitelmia nostaa yksityishenkilöiden lähettämien pakettien hintoja. Uskomme, että lähetyksen hinnalla on iso merkitys sille, kuinka todennäköisesti kauppoja syntyy, arvelee Matkahuollon pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen.

Anita Uskilla on Tori.fi:ssä kymmenittäin tuotteita myynnissä. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Haminalainen nettikirppisharrastaja Anita Uski vahvistaa Nevalaisen uskomuksen. Uski kertoo, että hänen oma myyntinsä on notkahtanut takavuosista.

– Moni katsoo postikulut liian kalliiksi tuotteen hintaan nähden. Myynti on vähentynyt, harmittelee Anita Uski.

Matkahuollon kautta kulkee vuosittain noin 20 miljoonaa pakettia. Kuluttajapakettien osuus on vielä maltillinen, vaikka määrä on kasvanut vauhdilla viime vuosina. Suurin osa paketeista kulkee edelleen Postin kautta.

– Iso osa kuluttajista ei vielä tiedä, miten tiheä palveluverkosto meillä on. Kuljetuksen voi ostaa verkosta ja jättää kauppareissun yhteydessä lähimpään palvelupisteeseen tai pakettiautomaattiin, sanoo pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen Matkahuollosta.

Vaihtoehtoisia lähetystapoja löytääkseen ihmisten on rikottava rutiineja, sanoo Matkahuollon pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen. Kuva: Marko Melto / Yle

Matkahuollolla on hieman yli 2000 pakettipistettä, joista noin 700 on automaatteja. Postilla palvelupisteitä on noin 3 300, joista 2 300 pakettiautomaatteja.

Nettikirppisharrastaja Anita Uski kuuluu heihin, jotka käyttävät Matkahuollon palveluita harvoin. Uski käyttää lähettämiseen enimmäkseen Ärrä-pakettia. Siinä pienen pussin tai paketin saa matkaan kuudella eurolla, mikä sisältää jo pakkauksen. Jos vastaanottajan paikkakunnalta ei löydy R-kioskia, silloin valinta on tavallinen postipaketti. Matkahuollon hän valitsee silloin, kun lähetettävänä on jotakin suurempaa.

Ärrä-paketin lähettämistä varten on ostettava euron hintainen laatikko. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Postin sarjapakettimahdollisuuteenkaan hän ei ole vielä tutustunut tarkemmin. Sarjapaketissa ostetaan kerralla useampi lähetyskoodi, jotka voi käyttää vuoden sisällä ostopäivästä. Niiden hinnoittelun Posti piti ennallaan, ja on saanut siitä hyvää palautetta.

– Tiedän kyllä tästä sarjapaketista. Sitä voisi kokeilla, jos tulee varmasti enemmän lähetettävää. Siinä on kuitenkin se riski, että kauppoja ei synnykään tarpeeksi, pohdiskelee Anita Uski.

Lue lisää:

Uusi huijaus kiusaa nettikirppisten käyttäjiä – "Kortti niistetään niin tyhjäksi kuin pystytään", varoittaa asiantuntija

Neljän lapsen äiti Riikka Natunen ostaa ja myy nettikirppiksillä – markkinajohtajan mukaan vertaisverkkokaupan kasvua vauhdittaa sen ekologisuus

Myitkö tavaraa nettikirpputorilla eikä ostaja pitänyt lupaustaan? Sinulla on oikeus korvaukseen

Torin ja bloggaajien vinkit: Näin saat vaatteet ja tavarat netissä paremmin kaupaksi – kuvat entistä tärkeämpiä