Satakunnassa on maan huonoin koronatilanne – syynä kahden työmaan tartunnat

Jopa 65 prosenttia Satakunnassa kahden viikon aikana todetuista tartunnoista on peräisin Harjavallan akkumateriaalitehtaan ja Rauman telakan työmailta. Maakunnassa suositellaan terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n linjausta tiukempaa maskien käyttöä.

Koronan ilmaantuvuusluku on Satakunnassa maan suurin. Maakunnassa on todettu kahden viikon aikana 381 tartuntaa. Tartuntamäärä sataa tuhatta asukasta kohti eli ilmaantuvuusluku on 176,9.

Tilanteeseen vaikuttavat erityisesti Harjavallassa sijaitsevan akkumateriaalitehtaan työmaan ja Rauman telakan epidemiat: 65 prosenttia kaikista tartunnoista on todettu näissä paikoissa.

Tautimäärät ovat kasvaneet myös muualla Satakunnassa.

Maskin käyttöön edelleen suositus

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) painottaa, että tilanne on niin vaikea, että maskien käyttöä on tärkeää jatkaa, vaikka THL onkin lieventänyt koko maassa maskisuositustaan.

Sairaalahoidon tarve on lisääntynyt jonkin verran ja Satasairaalassa Porissa on tällä hetkellä hoidossa kuusi koronapotilasta. Terveysviranomaiset arvioivat tiedotteessaan, että määrä lisääntyy lähiviikkoina.

Valtaosa Satakunnassa sairaalahoitoon joutuneista on rokottamattomia tai vain yhden rokotuksen saaneita.

