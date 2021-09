Sixten Korkman A-Talkissa: ”Nukun yöni hyvin – kunhan Suomen valtionvelka on alle EU:n keskiarvon”

Britanniassa ja Israelissa epidemia laajeni, Tanskassa ei – näin kävi viidessä maassa, kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia purettiin

Useissa maissa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia on purettu tai niistä on luovuttu kokonaan ennen Suomea. Vaikka purku on johtanut usein epidemian kiihtymiseen, avautumisesta on haluttu pitää kiinni.