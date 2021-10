Havannassa päästiin rannalle kuukausien tauon jälkeen – katso video Kuubasta, myös Australia avaa kansainvälisiä rajojaan

Kuuban tunnettu Malecon-ranta on jälleen auki kävijöille.

Koronarajoituksia on purettu 11, 2 miljoonan asukkaan saarella niin, että kuntosaleja ja rantoja avataan jälleen asukkaiden käyttöön.

Syyskuun lopussa kauppakeskuksia ja ravintoloita avattiin kahdeksassa Kuuban viidestätoista maakunnasta. Maskipakko on voimassa illalla klo 22.30 saakka.

Kuuban viranomaiset lievensivät rajoituksia kasvavan rokotuskattavuuden ja tartuntojen määrän laskun seurauksena. Kuubassa on raportoitu noin 7400 kuolemantapausta ja yli 877 000 tartuntaa.

Kuuban terveysministeriö ilmoitti, että 90 prosenttia kansalaisista pyritään rokottamaan joulukuun alkuun mennessä.

Yhdysvaltain talouspakotteiden alla oleva Kuuba on riippuvainen matkailutuloista ja pandemian toivotaan saatavan kuriin vilkkaimman turistikauden edellä.

Kuubassa on käytössä kolme kotimaista rokotetta, Abdala, Soberana 2 ja Soberana Plus. Tartuntamäärät kääntyivät laskuun syyskuun aikana. Yli puolet kuubalaisista on viranomaisten mukaan rokotettu täysin.

Australiasta pääsee ulkomaille puolentoista vuoden tauon jälkeen marraskuussa

Maapallon toisella puolella, toisella saarella Australiassa puretaan myös tiukkoja rajoituksia.Kansainvälinen matkustuskielto päättyy ensi kuussa.

Australian pääministerin Scott Morrisonin mukaan on vain viikkojen kysymys, milloin rokotuksen saaneet australialaiset voivat jälleen päästä ulkomaille. Muun muassa BBC uutisoi kiellon päättymisestä (siirryt toiseen palveluun).

Australia sulki rajansa vuoden 2020 maaliskuussa. Maasta ei ole saanut matkustaa pois ja ulkomaalaiset ovat päässeet sinne vain erityisluvan turvin.

Karanteenisäännökset säilyvät, mutta ne lyhenevät 14 vuorokauden hotellikaranteenista seitsemän vuorokauden kotikaranteeniin.

Osavaltioiden välisiä matkustusrajoituksia säilyy edelleen voimassa. Erityisesti tiheään asutut osavaltiot kuten Uusi Etelä-Wales tavoittelevat nollatartuntoja ennen laajaa rajoituksista luopumista.

Australian rajasulku on ollut maailman tiukimpia. Pandemian torjunnassa on onnistuttu kansainvälisessä vertailussa suhteellisen hyvin. 25, 6 miljoonan asukkaan maassa tartuntoja on raportoitu 107 000 ja kuolemia yli 1300.

Lue myös:

Britanniassa ja Israelissa epidemia laajeni, Tanskassa ei – näin kävi viidessä maassa, kun koronarajoituksia purettiin