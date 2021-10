Syyttäjä vaatii rangaistusta kriisinhallintajoukon henkilöstöpäällikölle, joka nimitti naispuolisia alaisia "kapakkahuoraksi", "pikku missiksi" ja "**tun idiootiksi"

Kahta upseeria syytetään palvelusrikoksista, jotka ovat tapahtuneet suomalaisessa kriisinhallintajoukossa Irakissa. Asiaan liittyy erityisesti naisiin kohdistuvaa epäasiallista käytöstä.

Kriisinhallintajoukkojen henkilöstöpäällikön puheista on nostettu syyte. Kuva: All Over Press