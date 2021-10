Metsästysrautaan loukkaantunut karhuemo pentuineen nähty elossa Enossa – uusi lopetusmääräys annettu, voimassa kuun lopulle

Pohjois-Karjalan Enossa loukkaantuneena liikkuva emokarhu on havaittu maastossa. Karhulla on käpälässään pienpetorauta ja eläintä seuraa neljä pentua. Karhun lopetusmääräystä on jatkettu kuun lopulle.

Loukkaantunut emokarhu pentuineen tallentui riistakameran kuvaan Enossa heinäkuussa. Kuva: Itä-Suomen poliisi