Ihmiset heittävät osan saadusta ruoka-avusta pois – mistä se johtuu? Suora lähetys ruokajakelusta kello 12

Isoissa kaupungeissa on huomattu, että ruoka-avun tuotteita heitetään pois. Tutustumme ruoka-apukassin sisältöön Nauha ry:n ruokajakelussa Tampereella ja selvitämme, miten ruoan hävikkiin menoa voi ehkäistä.

Kaikki ruoka-avun tuotteet eivät päädy käyttöön. Yleen yhteyttä ottanut ihminen kertoo nähneensä ruoka-apukasseja hylättyinä eri puolilla Tamperetta. Kasseja on jätetty hänen mukaansa eri puolille kaupungin keskustaa.

Ovatko ruokakassien tuotteet hyödyllisiä? Nauha-yhdistyksen vapaaehtoiskoordinaattorin Hanni Nurmen mukaan osa ruoasta päätyy roskiin, mutta suurin osa ihmisistä on saamastaan avusta kiitollisia.

Ruoka-avun pois heittäminen on tuttua myös muualla Suomessa. Helsingissä toimivan Hurstin Apu ry:n toiminnanjohtaja Sini Hursti-Lindholm kertoo, että tuotteita on löytynyt jakelupaikan ympäristöstä.

– Kokonaisia ruokakasseja ei ole löytynyt, mutta yksittäisiä tuotteita kylläkin. Niitä on ratikkapysäkkien penkeillä. Eräs opiskelija käy keräämässä niitä ja jakaa ihmisille.

Hursti-Lindholmin mukaan tuotteet ovat olleet etupäässä kasviksia, esimerkiksi perunapusseja.

– Minusta se on kurjaa, koska on ihmisiä, jotka ottaisivat mielellään sen tuotteen. Se on inhottavaa myös vapaaehtoisia työntekijöitämme kohtaan, jotka tekevät kovaa työtä.

Hurstin Apu jakaa koronatilanteen vuoksi valmiiksi pakattuja ruokakasseja. Joskus asiakkaat vaihtavat tuotteita paikan päällä. Esimerkiksi kasvisyöjät antavat pois lihatuotteita.

"Köyhän pitää saada valita"

Helsingissä toimivasta Myllypuron elintarvikeapu ry:stä kerrotaan, että ruoan pois heittäminen ei ole heillä ongelmana. Syynä on se, että asiakkaat saavat valita ruokakasseihin tulevat tuotteet itse.

– Emme tee valmiita kasseja, koska ihmisen pitää nähdä, mitä saa, sanoo toiminnanjohtaja Sinikka Backman.

– Köyhän ihmisen pitää saada valita. Myös se paikka, missä käy. Ei voi pakottaa menemään johonkin yhteisölliseen tapahtumaan, jos ei sitä halua.

Myllypurossa on myös käytössä konsti, joka auttaa vähentämään hävikkiä. Ulko-oven vieressä on laatikoita, johon voi jättää tuotteen, jos tulee katumapäälle. Toinen kävijä voi halutessaan ottaa tuotteen mukaansa.

Leipää piisaa

Myös Suomen Punaisen Ristin Lapin piiristä kerrotaan, että ruoka-avun pois heittäminen on tuttu ilmiö. SPR:llä on Lapissa seitsemän osastoa, jotka jakavat ruoka-apua. Tuotteiden pois heittäminen ei ehkä ole yhtä yleistä kuin etelän isoissa kaupungeissa, arvioi hanketyöntekijä Riina Tikkanen.

– Kyllä sitä ajoittain esiintyy, mutta se ei ole jatkuva ongelma. Koronan vuoksi meillä on käytössä valmiiksi pakatut kassit.

Tikkasen mukaan leipää on tarjolla runsaasti, sillä leipomot antavat sitä avokätisesti.

– Leivällä ei täytetä ruokakasseja. Leivät laitetaan erillisiin muovikasseihin, ja niitä saa ottaa useammankin.

