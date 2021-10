Viisi yleisön suosikkijuttua sunnuntaiaamuusi: tarkistimme kohumiljonäärin hurjat väitteet ja kaveriporukka osti mielijohteesta satavuotiaan kartanon

Kohumiljonäärin Tuohivirta-yhtiö lupaa kaivoksen Lappiin, oman kryptovaluutan ja "vapauden tasavallan" – tarkistimme hurjat väitteet, pohjaa on vähän

Hankkeen vetäjä Kari Wahlroos väittää hankkineensa kaivokseen jo jättirahoituksen. Hänen puheissaan vilahtelevat kansainväliset kumppanit, kryptovaluutat ja lohkoketjut, mutta totuuspohja on Ylen selvityksen perusteella hatara.

Huijaukset piinaavat nettikirppiksiä. Kuva: Kuvankaappaus

Uusi huijaus kiusaa nettikirppisten käyttäjiä – "Kortti niistetään niin tyhjäksi kuin pystytään", varoittaa asiantuntija

Moni netissä tavaraa myyvä saa ilmoituksen julkaistuaan suomenkielisen tekstiviestin tai WhatsApp-viestin. Viestissä olevan linkin takana on sivusto, joka kalastelee käyttäjän luottokorttitunnuksia.

Helsingin Pohjois-Haagan hylätylle huonekaluvarastolle on ilmestynyt valtavan kokoinen graffiti. Pitkän linjan graffitiharrastaja Juho Toiskallio arvio videolla, kuinka kauan sen tekemiseen on mennyt. Kuvaus ja leikkaus: Antti Kolppo / Yle

Tuntematon mies maalasi ilman lupaa ja keskellä kirkasta päivää näkyvälle paikalle Helsinkiin graffitin, jonka koko hämmästyttää ohikulkijoita

Näin kookkaita omin luvin tehtyjä teoksia pääsee harvoin näkemään. Helsingin Pohjois-Haagassa on autio varasto ja hylätty päiväkoti, jotka vetävät graffitimaalareita puoleensa.

Kuokkalan kartanossa aiotaan aloittaa ravintolatoiminta. Sitä myös vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

"Se oli hetken päähänpisto": kaveriporukka osti yli satavuotiaan kartanon ja metsästi huonekaluja pitkin Eurooppaa – tältä se näyttää remontin jälkeen

Kuokkalan kartano on ollut koti, synnytyssairaala, tutkimuslaitos ja kellaribändien treenitila.

Työntekijät olivat katsoneet sekä äidin että lapsen päiväkirjaksi kutsuttua rekisterin sivua. Kuva: Yle / Eeva Kuivas

Yksi klikkaus maksoi sosiaalialan työntekijöille 4800 euroa – tutkivat vieraan perheenäidin tietoja, kun tämä istui kampaajalla

Jokaisella on oikeus tietää omien sosiaali- ja terveystietojensa käsittelystä. Perheenäiti tilasi lokitiedot ja huomasi, että tietoja on tarkasteltu luvatta. Rikos on sosiaalialalla uuden tietosuojalain ennakkotapaus.