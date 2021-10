Naisten ja miesten kiintiöt unohtuivat päättäjiltä – sote-yhtymän luottamuspaikkajako menee uusiksi

Kymsoten yhtymävaltuusto joutuu päättämään hallituksen kokoonpanon uudelleen. Arkistokuva on vuodelta 2019 edelliseltä valtuustokaudelta.

Tasa-arvolaki vaatii, että naisia ja miehiä olisi molempia vähintään 40 prosenttia. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hallituksen kokoonpanoa joudutaan vaihtamaan, koska hallituksessa on kuusi miestä ja kolme naista. Tilanne huomattiin vasta luottamuspaikkojen vahvistamisen jälkeen.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hallituksen paikkajako menee uusiksi.

Syynä tähän on tasa-arvolaki, joka ei täyty nykyisessä Kymsoten hallituksessa. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista kuusi on miehiä ja kolme naisia.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain kiintiösäädös edellyttää, että kunnallisissa ja kuntien välisissä päätöksentekoelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että Kymsoten hallituksessa pitää vaihtaa yksi miesjäsen naisjäseneksi. Sen jälkeen hallituksessa on viisi miestä ja neljä naista, jolloin tasa-arvolain kiintiö toteutuu.

Kymsoten yhtymävaltuusto päättää hallituksen uudesta kokoonpanosta ylimääräisessä kokouksessaan ensi viikon perjantaina.

"Tässä on käynyt vahinko"

Luottamuspaikkaneuvotteluissa mukana ollut pyhtääläinen Kari Huovila (sd.) sanoo, että miesten ja naisten välistä epäsuhtaa ei huomattu vielä yhtymävaltuuston ensimmäisessä kokouksessa, jossa luottamuspaikat vahvistettiin. Huovila on Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen sekä hallituksen varajäsen.

– Tässä on käynyt vahinko. Ensimmäisessä valtuuston kokouksessa kiinnitettiin huomiota vain siihen, että saadaan valinnat tehtyä. Kun Kymsoten hallitus kokoontui ensimmäisen kerran, ruvettiin tarkemmin laskemaan ja huomattiin, että asiaan pitää puuttua.

Huovilan mukaan taustalla oli myös vaaliväsymystä. Kun kuntavaalit siirtyivät, vaalityö pitkittyi. Vaalien jälkeen aloitettiin neuvottelut kunnallisista ja ylikunnallisista luottamuspaikoista.

– Neuvotteluita on niin paljon, että tällainen asia on jäänyt huomaamatta. Kukaan ryhmänjohtaja ei huomannut asiaa. Katsoimme vain, että tämä on hyvä, Huovila sanoo.

Perussuomalaisten jäsen vaihtoon

Kymsoten hallituksessa on kolme jäsentä kokoomuksesta, kolme SDP:stä, kaksi perussuomalaisista ja yksi keskustasta. Kokoomuksesta on mukana kaksi miestä ja yksi nainen, SDP:stä kaksi naista ja yksi mies, perussuomalaisista kaksi miestä ja keskustasta yksi mies.

Paikkajaossa on huomioitu se, että jäseniä on tasaisesti pohjoisesta ja eteläisestä Kymenlaaksosta. Kymsoten nykyisessä hallituksessa on Etelä-Kymenlaaksosta neljä miestä ja yksi nainen; Pohjois-Kymenlaaksosta mukana on kaksi miestä ja kaksi naista.

– Pohjoinen Kymenlaakso oli huolehtinut tasa-arvolain toteutumisesta. Työtapaturma on sattunut etelän päässä, Kymsoten yhtymävaltuuston kouvolalainen puheenjohtaja Marjo Lakka (sd.) sanoo.

Hallituksen paikkavaihdos lankeaa todennäköisesti Kotkan perussuomalaisiin, koska puolueella on Kymsoten hallituksessa kaksi miestä eikä yhtään naista.

Kotkan perussuomalaisten edustaja Kymsoten hallituksessa on Samuli Sibakoff. Hän kertoo aikovansa luopua paikastaan Kymsoten hallituksessa.

– Luovun paikasta ilman riitoja ja siirryn varajäseneksi. Tässä ei ole isompaa dramatiikkaa, Samuli Sibakoff sanoo.

Kotkan perussuomalaisten vaalipäällikkö Olli Kekkonen sanoo, että heillä on tiedossa tilalle muutama naisehdokas, joista käydään keskusteluja.

– Ongelma on se, että meillä on niin vähän naisia. Toisaalta meillä on paljon miehiä, joilla ei ole yhtään paikkaa, Olli Kekkonen sanoo.

