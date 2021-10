Stam1nan Antti Hyyrynen kuvasi Mari Perankosken kanssa joulukalenterin, jossa ei lässytetä lapsille: "Nyt ollaan asian ytimessä"

Valkeita tekolumihippuja sataa kirjan päälle. Avonainen kirja lepää huoneessa, joka on kuin suoraan satumetsästä. Vanhan tuvan nurkkaan on tuotu kaisloja, kiviä, hiekkaa ja komea kelopuu.

Lappeenrannan Linnoituksen Pokrovan aukion tuvassa on lämmin tunnelma, vaikka rakennuksen seinistä käykin veto. Tuvassa ovat käynnissä joulukalenterin kuvaukset.

Tässä joulukalenterissa ei kuitenkaan seikkaile perinteinen joulupukki tonttuineen, vaan kyseessä on jotain aivan muuta.

Oikeaa asiaa

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun ja Lappeenrannan kaupungin yhteisessä joulukalenterissa päähenkilönä on metsänhenki Mielikki. Lappeenrannan juhlavuoden kunniaksi kalenterin kantavana teemana ovat ekologisuus ja luontoarvot.

Lappeenranta valittiin viime lokakuussa Euroopan vihreimmäksi kaupungiksi yhdessä Bulgarian Gabrovon kanssa.

– Meillä on tällainen satumaailma jossain päin suomalaista metsää. Siellä asuu metsänhenki Mielikki, joka tutkii erilaisia luonnon ilmiöitä ja asioita, kuten mitä valo tai aika on, tai millä äänellä etana puhuu, kertoo joulukalenterin ohjaaja Antti Hyyrynen.

Ohjaaja Antti Hyyrynen tarttuu myös välillä kameraan. Joulukalenterin ekologisuusteema on tarinan lisäksi otettu huomioon myös rekvisiitassa, jota on hankittu mahdollisimman paljon luonnosta. Kuva: Marika Anttonen / Yle

Stam1na-yhtyeen nokkamiehenä tunnettu Hyyrynen tekee päätyökseen audiovisuaalisia tuotantoja. Hän kertoo olevansa erittäin iloinen päästyään mukaan projektiin, joka on osa lasten ja nuorten kasvatustyötä.

– Tästä tulee omaan makuuni erittäin informatiivinen, vähän erilainen joulukalenteri. Minulle joulukalenterista tulee ensimmäisenä mieleen televisiossa pyörinyt The Joulukalenteri. Muutenkinperinteiset joulukalenterit ovat olleet sellaista perushassuttelua.

Hyyrynen uskoo, että nyt kuvattavasta joulukalenterista voivat nauttia niin lapset kuin aikuisetkin.

– Parhaimmillaan se on juuri niin, että lapsille ja nuorille ei vaan lässytellä, vaan siellä on mukana oikeaa asiaa, hyvää huumoria ja mielenkiintoista kuvaa. Nyt ollaan asian ytimessä.

Paljon odottelua

Joulukalenterin on käsikirjoittanut dramaturgi ja kirjailija Helena Anttonen. Anttonen on toiminut usean teatterin johtajana, hän on muun muassa entinen Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja.

– Näytteleminen on aina helppoa, jos teksti on hyvä. Helena on tehnyt maailman ihanimman tekstin; se on paitsi informatiivinen myös todella hellyyttävä, sanoo päähenkilö Mielikkiä näyttelevä Mari Perankoski.

Perankoski kuvailee Mielikki-muoria metsänolennoksi, joka tarkkailee ihmisiä, eläimiä ja taivaankappaleita.

– Hän on tohtorisykerömäinen, hullu naisprofessori, joka elelee erakkona. Mielikki on kovin kiinnostunut vuodenajoista, ja tarinassa käydäänkin läpi vuoden kierto talvesta talveen.

Joulukalenterin työryhmään kuuluvat vasemmalta ylhäältä katsottuna Antti Hyyrynen, Satu Kivistö, Esa Liukkonen, Anni-Stiina Hujala, Sofia Varis, Mari Perankoski ja Katariina Harjunpää. Kuva: Marika Anttonen / Yle

Joulukalenteri kuvattiin viikossa purkkiin ja sitä voi seurata netistä vajaan kahden kuukauden kuluttua.

Mutta miten joulukalenteri kuvaaminen eroaa esimerkiksi musiikkivideon kuvauksista, joista varsinkin Antti Hyyrysellä on rutkasti kokemusta?

– Tässä puhutaan enemmän! Mari Perankoski huikkaa riemastuneena.

Hyyrynen myöntää naurahtaen, että joulukalenterin äänisisältö on tosiaan erilaista verrattuna metalliyhtye Stam1inan musiikkivideoihin.

– Meillä on iso työryhmä ja tiukka aikataulu, siinä mielessä tämä on tosi tuttua. Erona on, että tämä ei ole pelkkää taidetta, vaan meillä on pohjavire tästä juhlavuodesta ja ansioituneesta ympäristötoiminnasta Lappeenrannassa.

Perankosken mukaan kuvauksissa on ollut hyvin samanlaista kuin vaikkapa tv-tuotannossa.

– Näyttelijähän enimmäkseen odottelee. Tässäkin rakennetaan pieteetillä jokainen kuva, vaihdetaan tausta ja valot ja kaikki jokaiseen kohtaukseen.

Kuvauspaikkana toiminut Pokrovan aukion tupa on yksi Lappeenrannan vanhimmista rakennuksista. Kuva: Marika Anttonen / Yle

Yksi jouluperinne

Mari Perankoski ja Antti Hyryynen kertovat olevansa jossain määrin jouluihmisiä.

– Kun lapset olivat pieniä, olin vielä enemmän. Rakennan vieläkin joulumaailman, mutta ennen koronaa on tullut monesti vietettyä joulut poissa Suomesta, Perankoski toteaa.

Hyyrysen jouluun kuuluu ainakin yksi perinne.

– Jouluna pitää käydä glögit juomassa mutsin luona. Tänä jouluna ajattelin katsoa, lähtisikö Lappeenrannan lentokentältä porokuljetus jonnekin lämpimään, hän veistelee.