Suositun vaatemerkin perustaja Emilia Hernesniemi ei ollut tottua vauva-arkeen, mutta tv pelasti hänet – pian hänestä tuli palkittu elokuvaohjaaja

Idea lähti liikkeelle linnuista.

Myöhemmin se poikisi palkitun elokuvan, mutta sitä Emilia Hernesniemi ei vielä tiennyt, kun hän luki sattumalta Edith Södergranin runon Syksyllä. Se kertoo linnuista, jotka lentävät syksyllä pois Suomesta.

“Nyt on syksy, ja kultaiset linnut

lentävät kaikki kotiin sinisen veden yli;

rannalla istuen tuijotan syksyn koruja,

ja hyvästely humisee puissa.”

Aalto-yliopistossa elokuvaohjausta opiskeleva Hernesniemi kysyi parikymppiseltä opiskelukaveriltaan, mitä runo hänelle merkitsee. Nuorelle se oli itsestään selvää. Se kertoo siitä, kun muuttaa pois kotoaan.

“Hyvästely on suuri, ero edessä,

mutta jälleennäkeminen on varma.

Siksi on uni kevyt, kun nukahdan, käsi pään alla.

Tunnen erään äidin hengityksen silmilläni

ja erään äidin suun sydäntäni vasten:

nuku ja uinu, lapseni, sillä aurinko on poissa.”

(Edith Södergran, 1929. Suomentanut Uuno Kailas)

Hernesniemi oli tulkinnasta yllättynyt. Hän oli äitinä ajatellut runon kuvaavan kotinsa jättäviä lapsia.

Hernesniemi tajusi, ettei ollut koskaan nähnyt dokumenttia siitä, kun joku muuttaa pois kotoa. Semminkin kun asia koskettaa ihmisiä ympäri maailmaa.

– Se on kiinnostava kohta elämässä, joka muuttaa kaiken. Se myös tapahtuu usein vain kerran ihmisen elämässä.

Ohjaaja huomasi myös, ettei dokumentteja juurikaan tehdä alle 20-vuotiaista naisista.

Nämä havainnot johtivat Hei hei Tornio -dokumenttielokuvan ohjaamiseen. Hernesniemi vaikuttaa olleen oikeassa siinä, että aihepiiri kaipasi käsittelyä: viime viikonloppuna Hei hei Tornio voitti Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin parhaan kotimaisen lyhytelokuvan palkinnon. Hän sai myös uudelle tekijälupaukselle myönnettävän Uusi aalto -palkinnon. Dokumentti on 38-vuotiaan Hernesniemen esikoisohjaus.

– Elokuvissani visuaalisuus on tärkeässä roolissa. Se tulee varmasti muotisuunnittelun puolelta, missä esityskuvien kanssa ollaan loputtoman kriittisiä, sanoo R/H-vaatemerkin toinen perustaja ja elokuvaohjaaja Emilia Hernesniemi.

– Elokuvissani visuaalisuus on tärkeässä roolissa. Se tulee varmasti muotisuunnittelun puolelta, missä esityskuvien kanssa ollaan loputtoman kriittisiä, sanoo R/H-vaatemerkin toinen perustaja ja elokuvaohjaaja Emilia Hernesniemi. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Elokuvassa seurataan 18-vuotiaan Vilman viimeistä viikonloppua kotikaupungissaan. Hän juhlii ylioppilasjuhliaan ystäviensä ja sukulaistensa kanssa ja saa samalla kyynelehtiviltä läheisiltään elämänohjeita tulevaan. Vilma on lähdössä kymmenen tunnin ajomatkan päähän Helsinkiin tavoitteena opiskelupaikka.

Vilmalla on nälkä päästä kokemaan maailmaa, vaikka onnistumisesta ei ole takeita. Perhe tukee silti tytärtään ja antaa hänen mennä.

– Melkein liikutun siitä ajatuksesta, kun joku haluaa lähteä ja häntä autetaan ja tuetaan unelmansa toteuttamisessa.

Niin Hernesniemikin on tehnyt.

Vilman tarina liippaa läheltä Emilia Hernesniemen omaa elämänkulkua. Hän on kotoisin Oulusta ja lähti Helsinkiin ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen.

Hernesniemi pääsi ensimmäisellä yrittämällä opiskelemaan vaatesuunnittelua ja pukutaidetta Taideteolliseen korkeakouluun (nyk. Aalto-yliopisto).

Hän oli käynyt musiikkilukiota, mutta kiinnostus muotiin löytyi popmusiikin kautta. Hän oli lapsesta lähtien katsonut musiikkikanava MTV:tä, jossa vielä tuolloin näytettiin musiikkivideoita. Niissä näkyi muodikkaasti pukeutuneita ihmisiä.

Hän ahmi myös paljon tv-sarjoja kuten Baywatchia ja Ritari Ässää.

– Olen sanonut muodin puolella ja nyt dokkariopinnoissa, että suurin inspiraationi on ollut telkkari ja oululainen lähiö. Se on hassua.

– Muoti tuntui aikoinaan älyttömän kiinnostavalta ja nyt minulla on sama tunne elokuvan kanssa. Halusin tehdä elokuvia, vaikka en edes tiennyt, mitä se on. Muodissa minua kiinnosti sama, sanoo Emilia Hernesniemi.

– Muoti tuntui aikoinaan älyttömän kiinnostavalta ja nyt minulla on sama tunne elokuvan kanssa. Halusin tehdä elokuvia, vaikka en edes tiennyt, mitä se on. Muodissa minua kiinnosti sama, sanoo Emilia Hernesniemi. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Vuonna 2010 Hernesniemi perusti R/H-vaatemerkin koulukaverinsa Hanna Riiheläisen kanssa. Aluksi kaksikko teki yrityksessä kaiken itse.

Vuosikymmenessä bisnes on laajentunut ja nyt Hernesniemi on toisena pääosakkaana ja taiteellisena johtajana. Hän vastaa muotikuvauksista ja suunnittelee vaatekuosit.

Televisio on tänäkin aikana vaikuttanut käänteentekevästi Hernesniemen elämään.

Neljä vuotta sitten Hernesniemi sai ensimmäisen lapsensa. Kotona oleminen tuntui vaikealta, sillä hän oli tottunut tekemään paljon töitä.

– Minut pelasti jälleen telkkari. Näin norjalaisen Skam-sarjan ja tutkin, miten se oli tehty. Ajattelin, että miten joku on tuonkin rakentanut.

Hernesniemen vaatebisneksessä kaikki sujui jo omalla painollaan, joten hän päätti hakea elokuvalinjalle Aalto-yliopistoon. Hän pääsi sisään ja alkoi erikoistua dokumenttiohjaajaksi.

Neljättä vuotta opiskeleva Hernesniemi tietää, että dokumenttien tekeminen voi olla henkisesti raskasta. Ensimmäiset filmille dokumentoidut asiat ovat olleet maailmansodista.

– Dokumenteissa käsitellään todella rajuja juttuja. Välillä tuntuu, että opiskelen ensisijaisesti ihmisen psyykettä.

– Yksi elokuvieni teesi on se, ettei ihminen ole sitä, miltä hän ensimmäisenä näyttää, sanoo Emilia Hernesniemi.

– Yksi elokuvieni teesi on se, ettei ihminen ole sitä, miltä hän ensimmäisenä näyttää, sanoo Emilia Hernesniemi. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Hei hei Tornio -dokumenttia kuvatessaan Emilia Hernesniemi ihastui Vilman perheeseen. Hän näki tavallisessa kodissa paljon rikkautta.

Se ei hänen mielestään tarkoita rahallista pääomaa vaan toisista välittävää yhteisöä, joka ottaa vastaan elämän ilot ja surut. Vahva yhteisö pystyy tukemaan myös itsenäistyvää nuorta sellaisena kuin hän on.

– Sillä ei ole väliä, onko yhteisö ydinperhe, sateenkaariperhe, työyhteisö tai ystäväpiiri. Lojaalius ja solidaarisuus ratkaisevat. Se että ihminen tulee nähdyksi ja validioiduksi sellaisena kuin on.

Hernesniemi ei aluksi ymmärtänyt, millä tavalla Suomi on maailman onnellisin maa.

– Mutta sen tajuaa, kun näkee tavallisista ja arkisista lähtökohdista tulevia ihmisiä ja huomaa, kuinka paljon heillä on mahdollisuuksia.

Hernesniemi painottaa, ettei kaikilla suomalaisilla ole samanlaisia lähtökohtia. Silti hänen mielestään monelta unohtuu, kuinka hyvin asiat täällä ovat.