Vaaralliset somehaasteet huolestuttavat jo kouluissakin – hengenvaarallinen ilmiö voidaan nuorten mielestä saada loppumaan puhumalla

Sähköpylväisiin kiipeämistä, pullopommien tekoa, kivien heittelyä tai vaikkapa kaupasta varastamista.

Laittomat ja jopa henkeä uhkaavat sosiaalisen median haasteet yleistyvät lapsilla ja nuorilla jo niin paljon, että jopa kouluissa on alettu puuttua villitykseen

Jyväskylässä Keski-Palokan koulusta laitettiin vaarallisista tempuista ja tihutöistä Wilma-viestiä koteihin.

Ilmiö ei varsinaisesti ainakaan vielä näy koulun arjessa.

– Rehtori laittoi viestiä vanhemmille, koska iltaisin koulun pihapiirissä pyörii porukkaa, joka sotkee paikkoja. Olemme saaneet myös kodeista viestiä, että omatekoisia pommeja on tehty, sanoo luokanopettaja Jesse Takala Keski-Palokan koulusta.

Erityisesti TikTokissa pyörivissä haastevideoissa yllytetään rikolliseen ja terveydelle vaaralliseen toimintaan. Keski-Palokan koulun kuudesluokkalaiset ovat kuulleet haasteista.

– Ilkivallan tekijät kuvaavat videon siitä, kun laittavat esimerkiksi kiven autotielle tai varastavat jotain jostain, kertoo Alvar Stjernvall Keski-Palokan koulun 6D-luokalta.

Kouluissa ollaan erittäin huolissaan jatkuvasti paisuvasta ilmiöstä.

– Kun aletaan menemään laittomuuksiin, kuten varastamaan omaisuutta tai tärvellään toisen omaisuutta, on se aina ikävää. Sitten kun mennään asioihin, joissa voi olla terveydelle pysyviä vaikutuksia, kyllä se huolestuttaa todella suuresti, sanoo Takala.

Taustalla tarve näyttää kavereille

Mediassa on puhuttu paljon somehaasteiden vaarallisuudesta, ja myös poliisi on varoittanut moneen kertaan asiasta. Silti haasteita edelleen tehdään ja ne tuntuvat vain kasvattavan suosiotaan.

Luokanopettaja arvelee haasteilla haettavan elämään jännitystä.

– Kautta aikojen osaa nuorisoa on viehättänyt kaikki kielletty. Yksittäisistä oppilasta en osaa sanoa, että onko se TikTok vai kaverit, joista yllyke lähtee liikkeelle, mutta joka tapauksessa se ylittää oman ajattelun ja järjen käytön, sanoo Takala.

Milja Niemelä ei itse ole TikTokissa ollenkaan. Hän on kuullut videoista, joissa haastetaan kiipeämään junan tai metron päälle. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Keski-Palokan koulun 6C-luokan oppilas Milja Niemelä arvelee, että jotkut lähtevät mukaan vaarallisiin haasteisiin näyttämisen halusta.

– Halutaan ehkä näyttää toisten silmissä siisteiltä ja tosi rohkeilta. Se on tosi surullista ja ärsyttävää. On ihmisiä, jotka haluavat, että se loppuisi, mutta sitten on niitä, jotka tekevät niitä vaan uudelleen ja uudelleen, sanoo Niemelä.

Alvar Stjernvallilta ei ymmärrystä haasteisiin tarttujille tipu. Hän itse ohittaa vaaralliset haasteet TikTokissa.

– En ymmärrä miksi joku lähtee mukaan sellaisiin typeriin haasteisiin. Niitä voi laittaa someen ihan kuka vaan. Ne ovat vielä laittomiakin, toteaa Stjernvall.

Puhumalla loppu ilmiölle

Keski-Palokan koulussa toivotaan vanhempien olevan kiinnostuneita lastensa vapaa-ajan vietosta.

– Se ei riitä, että vanhempi on samassa sovelluksessa lapsensa kanssa, koska esimerkiksi TikTok tarjoaa eri käyttäjille eri asioita. Jälkikasvun kanssa tulisi yhdessä katsoa videoita ja keskustella niistä. Videoissa saattaa tulla hyvin pelottavia ja järkyttäviä asioita vastaan, sanoo luokanopettaja Jesse Takala.

Muuramen puskardiossa kuohuttaa lasten villitys heittää kiviä autoihin. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Oppilailla on myös ehdotuksia, miten vaaralliset haasteet saataisiin loppumaan. Stjernvall kehottaa vanhempia katsomaan mitä videoita lapsensa ovat tehneet TikTokkiin.

– Jos tietää, että omalla lapsella on TikTok, voi pyytää lasta näyttämään, että mitä lapsi on siellä katsonut ja tehnyt.

Myös Milja Niemelä nostaisi haasteet keskusteluun.

– Jos joku iso vaikuttaja vaikka ottaisi vaaralliset haasteet puheeksi ja tekisi siitä vaikka videon, se voisi tehota. Myös aikuisten pitäisi ottaa asia puheeksi omien lastensa kanssa, se saattaisi auttaa.

Voit keskustella aiheesta 7.10. klo 23.00 saakka.