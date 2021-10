Useiden miljoonien eurojen arvoinen huumekauppa paljastui Suomessa – KRP pääsi rikollisten salatun viestinvaihdon jäljille FBI:n avulla

Poliisi on selvittänyt isoa huumerikoskokonaisuutta. Esimerkiksi Pohjois-Suomeen epäillään toimitetun amfetamiinia viiden miljoonan euron edestä.

Poliisi on selvittänyt isoa huumerikoskokonaisuutta. Esimerkiksi Pohjois-Suomeen epäillään toimitetun amfetamiinia viiden miljoonan euron edestä. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Syyttäjä on nostanut syytteet 32:ta henkilöä vastaan. Tapaus on koko Suomen ja etenkin Pohjois-Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja.

Keskusrikospoliisi on selvittänyt laajan huumerikoskokonaisuuden, joka kytkeytyy Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtamaan kansainväliseen rikostorjuntaoperaatioon. KRP kertoo asiasta tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Tapaus on koko Suomen ja etenkin Pohjois-Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja.

Syyttäjä on nostanut syytteet 32:ta henkilöä vastaan muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, ampuma-aserikoksista ja törkeistä rahanpesurikoksista. Syytteet koskevat kansainväliseen Greenlight-rikostorjuntaoperaatioon kytkeytyvää rikostutkintaa.

Vastaajat ovat esitutkinnassa pääosin kiistäneet syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Poliisi epäilee, että Meri-Lapin ja Oulun alueelle on tuotu huomattavan suuri määrä erilaisia vaaralliseksi luokiteltavia huumausaineita, joita on esitutkinnan mukaan levitetty edelleen Pohjois-Suomen alueelle.

Esitutkinnan mukaan Pohjois-Suomeen olisi toimitettu viiden miljoonan euron edestä amfetamiinia ja yli miljoonan euron edestä muita huumausaineita.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Nurmenniemi KRP:n Oulun yksiköstä sanoo Ylelle, että amfetamiinin laatu on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Sitä jatkamalla katukauppaan on saatu valmistettua käyttöannoksia moninkertainen määrä.

– Tällä on välillisesti iso vaikutus Pohjois-Suomen muuhunkin rikollistilanteeseen, Nurmenniemi toteaa.

Poliisi takavarikoi esitutkinnan aikana muun muassa kassin, joka sisälsi huumausaineita. Kuva: Poliisi

Poliisi on esitutkinnan aikana selvittänyt, että Pohjois-Suomen alueelle on toimitettu lähes 40 kiloa amfetamiinia, josta poliisi sai takavarikoitua noin 16 kiloa. Lisäksi takavarikkoon on saatu muun muassa kymmenen ampuma-asetta sekä räjähteitä ja rahaa.

Esitutkinnassa on myös selvitetty, että alueelle on toimitettu huomattavia määriä muitakin huumausaineita. Poliisin arvion mukaan Pohjois-Suomen alueelle toimittujen huumeiden katukauppa-arvo on ollut noin seitsemän miljoonaa.

– Esitutkinnan mukaan epäillyt ovat toimineet osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Esitutkinnassa on pystytty hyödyntämään FBI:n KRP:lle toimittamia tietoja liittyen rikollisten salattuun viestinvaihtoon. Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkinnassa tiivistä yhteistyötä Oulun ja Lapin poliisilaitosten kanssa, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi KRP:n Lapin yksiköstä sanoo tiedotteessa.

Kokonaisuudessa on ollut vangittuna yhteensä 11 henkilöä, joista seitsemän on edelleen vangittuna. Syyskuussa valmistuneen esitutkinnan aikana paljastui useita muitakin rikoksia, muun muassa tapon yritys.

Pääkäsittely asiassa alkaa Lapin käräjäoikeuden Kemin kansliassa 14. lokuuta. Pääkäsittelyn arvioidaan kestävän ainakin kuluvan vuoden loppuun.

Jyväskylässä vaikuttanut ryhmä toimi osana kansainvälistä rikollisliigaa

Sisä-Suomen syyttäjäalueella seitsemän epäillyn osalta rikosvyyhti etenee syyteharkintaan lokakuun alussa.

Jyväskylän seudulla keskusrikospoliisi ja Sisä-Suomen poliisilaitos ovat tutkineet alueella toimineen järjestäytyneen rikollisryhmän huumausaineiden laajamittaista levitystä.

Poliisi epäilee, että rikollisryhmä hankki ja levitti Suomeen loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana noin kilon kokaiinia, noin viisi kiloa amfetamiinia, tuhansia ekstaasitabletteja ja noin 24 000 Subutex-tablettia. Poliisi löysi esitutkinnan yhteydessä kotietsinnöissä useita kannabiskasvattamoja, joiden yhteydessä takavarikoitiin kymmeniätuhansia euroja käteistä, jonka epäillään olevan peräisin huumausainekaupoista.

– Kyseinen Jyväskylän seudulla vaikuttanut rikollisryhmä on toiminut osana kansainvälistä rikollisryhmää, jonka toimiala on ollut laajamittainen huumausaineiden maahantuonti ja levitys Suomessa. Ryhmä on rikollisessa toiminnassaan käyttänyt salattuja Anom- ja SkyECC-puhelimia, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström keskusrikospoliisista.

Kokonaisuudessa on kolme pääepäiltyä, joita poliisi epäilee törkeistä huumausainerikoksista. Lisäksi kahta henkilöä epäillään törkeästä rahanpesusta liittyen humausainekauppaan.

Esitutkinnassa on selvitetty myös ampuma-aserikoksia, ja poliisi on takavarikoinut rikollisryhmältä yhden haulikon, kaksi pistoolia sekä 3D-tulostimella tulostetun ampuma-aseen.