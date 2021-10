Yhä useampi onnettomuuteen joutunut auto käy sähköllä, ja se haastaa pelastajat – akkupaloja opetellaan sammuttamaan muun muassa jättipeitoilla

Onnettomuuspaikalle saavuttaessa ensimmäiseksi on selvitettävä, minkätyyppisiä ajoneuvoja onnettomuudessa on osallisena. Jos mukana on sähköä voimanlähteenä käyttäviä autoja, erityiseen varovaisuuteen on syytä. Arkistokuva.

Onnettomuuspaikalle saavuttaessa ensimmäiseksi on selvitettävä, minkätyyppisiä ajoneuvoja onnettomuudessa on osallisena. Jos mukana on sähköä voimanlähteenä käyttäviä autoja, erityiseen varovaisuuteen on syytä. Arkistokuva. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Liikenteen sähköistyessä maanteiden onnettomuuksissa on enemmän ja enemmän mukana myös sähköautoja. Esimerkiksi täyssähköautojen määrä liikenteessä on viimeisen vuoden aikana kaksinkertaistunut (siirryt toiseen palveluun).

Palomestari Jussi Noponen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta arvioi, että sen toimialueella sattuneista onnettomuuksista noin kuudesosassa on nykyään mukana sähköauto. Vielä muutama vuosi sitten tilanne oli harvinainen.

– Sähköauto-onnettomuudet ovat jo arkipäivää. Me joudumme jokaisessa tieliikenneonnettomuudessa etukäteen huomioimaan, että onnettomuudessa voi olla osallisena voimanlähteenä sähköä käyttävä ajoneuvo, summaa Noponen.

Jännitteinen onnettomuusajoneuvo

Pelastajalle lisäriskiä noissa tilanteissa tuovat isot akustot ja niiden korkeajännitevirrat.

Onnettomuuspaikalla pyritään aina ensin tekemään onnettomuusajoneuvo virrattomaksi. Sähköauton kohdalla se voi kuitenkin olla monimutkaista. Pelastuslaitoksilla on yleensä käytössään tietokantoja, joista kunkin automallin perustiedot ja mahdollinen virtakatkaisija löytyvät. Viimeistään asia selviää rekisterinumeron perusteella.

Hankalin tilanne syntyy onnettomuudessa silloin, jos täyssähköauton akustot syttyvät palamaan. Niiden jäähdyttämiseen joudutaan käyttämään suuret määrät vettä. Akustopalo voi kerran sammuttuaan vielä syttyä uudelleen myöhemmin, jopa useiden tuntien päästä.

Pelastuspäällikkö Krister Fogelberg Pohjanmaan pelastuslaitokselta toteaa, että pelastajalla voi olla kova työ edes paikantaa sähköauton akusto, sillä eri merkeissä ja malleissa ne on sijoitettu eri paikkoihin, esimerkiksi penkkien alle. Sieltä akkuja on myös vaikea kaivaa esiin.

Altaita, kontteja, lavoja...

Pelastuslaitoksilla on päädytty hyvin erilaisiin ratkaisuihin siinä, miten sähköauto-onnettomuuksia parhaiten hoidetaan.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella on hankittuna jo suuri sammutuspeite. Laitoksen monitoimiauto aiotaan myös varustella sähköautopaloihin sopivalla tekniikalla, kertoo pelastusjohtaja Harri Setälä.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella pohditaan sammutuskontin hankkimista. Palomestari Jussi Noponen valottaa, että akustostaan vaurioitunut ja palava sähköauto nostetaan konttiin, jossa se voidaan upottaa veteen ja pitää siellä tarvittavan ajan. Samalla mahdollisesti myrkyllisiä aineita sisältävä sammutusvesi on hallinnassa.

Pohjanmaan pelastuslaitoksella seurataan tiiviisti alalla käytävää keskustelua. Pelastuspäällikkö Krister Fogelberg toteaa, että sähköautopalojen taltuttamiseen on nyt tarjolla esimerkiksi sammutuskontteja, sammutuslavoja ja auton pohjan ympärille paikan päällä rakennettavia altaita.

– Kun tehdään hankintoja, täytyy käyttää harkintaa, sillä tarjolla on nyt hyvin monentyyppisiä ratkaisuja. Uusia innovaatioita näyttää syntyvän jatkuvasti, sanoo Fogelberg.

Maantiellä tapahtuvien onnettomuuksien lisäksi mietittävänä on myös, voidaanko hankittavalla kalustolla taltuttaa myös sisätiloissa eli esimerkiksi autohallissa sattuvat sähköautopalot.

Osaako paikalle osuva siviili auttaa?

Pelastuslaitokset kouluttavat väkeään kohtaamaan myös sähköauto-onnettomuuksia. Pelastuslaki velvoittaa kuitenkin myös sivullisia siviilejä auttamaan hätään joutunutta tien päällä. Siviileillä osaamista ei välttämättä ole.

Palomestari Jussi Noponen vinkkaa, että auttajan kannattaa ensin selvittää, millainen auto onnettomuuteen on joutunut.

Jos auton kuljettajalta ei voi kysyä, visuaalisia vinkkejä saa auton merkinnöistä. Sähköä voimanlähteenä käyttävissä ajoneuvoissa on usein sinisiä merkintöjä.

Autoliiton sivulta löytyy myös merkki- ja mallikohtaiset perustiedot sekä tiedot turvajärjestelmistä niin sanotuista rescue sheet -korteista.

– Jos kyseessä on uusi auto, kannattaa varautua siihen, että kyse on sähköajoneuvosta. Hätään joutunut kannattaa pelastaa autosta, mutta samalla on syytä olla varovainen, neuvoo Noponen.

Noponen muistuttaa, että kaikissa nykyautoissa on akkuja, turvalaitteita ja tekniikkaa, jotka voivat aiheuttaa riskiä pelastajalle. Lisäksi sähköauto on käynnissä ollessaan äänetön, joten pelastustilanteessa ei voi olla varma, voiko auto yllättäen lähteä liikkeelle. Se on otettava huomioon kuljettajaa autosta siirrettäessä.