Kun yksinhuoltajaäiti ja 3-vuotias poika kaipasivat apua arkeen, ovesta astui Piret Turbel – nyt hyväsydämisiä aikuisia tarvitaan lisää

Kun Piret Turbel astuu kerrostalokodin ovesta sisään, on vastassa innokas pieni ihminen.

Kolmevuotias Joel pyyhältää paikalle, antaa halin ja pusun poskelle. Sen pidemmäksi aikaa hän ei juuri pysähdy, sillä energiaa riittää kuin pienessä kylässä.

Takki naulaan ja peremmälle. Seuraavaksi vaihdetaan kuulumiset Joelin äidin Noora Mykkäsen kanssa.

Lappeenrantalainen Noora Mykkänen on yksinhuoltaja. Hän on ollut Joelin kanssa alusta asti kahdestaan. Pienen perheen arki on ajoittain melkoista multitaskaamista. Kun kotona on toinen aikuinen, myös äiti saa pienen hengähdystauon.

— Saan usein vähän omaa aikaa, jos Piret ja Joel menevät vaikka ulos. Voin käydä suihkussa tai siivota vähän, Mykkänen kertoo.

Piret ja Joel tykkäävät höpsötellä yhdessä ja heillä on paljon omia juttuja. Kuva: Piret Turbel

Piret Turbel on Mykkästen perhekummi. Hän on toiminut tehtävässä noin vuoden verran. Se tarkoittaa säännöllisiä vierailuja Nooran ja Joelin luona.

Noora Mykkäsen lähisuku asuu kauempana ja hän kaipasi Joelin myötä lisää aikuisia elämäänsä. Suhde perhekummiin lähti kehittymään hyvin, vaikka aluksi kaikki olivat tuntemattomia toisilleen.

— Tietysti toivoin, että meillä klikkaa hyvin. Ja niin siinä kävikin. Joel on Piretistä aina tosi innoissaan ja odottaa käyntejä. Piret on ihan uskomaton ihminen, Mykkänen kertoo.

Tukea arkeen ja ruuhkavuosiin

Piret Turbel näki vuonna 2015 ilmoituksen lehdessä, jossa Mannerheimin lastensuojeluliitto etsi vapaaehtoisia perhekummeiksi. Hän päätti lähteä mukaan toimintaa. Turbelin oma lapsi oli kasvanut aikuiseksi ja syli tuntui tyhjältä.

— Rakastan lapsia ja halusin auttaa, Turbel kertoo.

Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää perhekummikoulutuksia syksyn mittaan, joihin etsitään vapaaehtoisia. Pääasiassa kummeja etsitään ruuhkavuosia eläviin perheisiin, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.

— Mukana on ihan tavallisia perheitä, jotka kaipaavat tukea ja arjen jakamista. Perhekummi tekee perheen kanssa ihan tavallisia asioita ja tarjoaa jutteluseuraa sekä vanhemmuuden tukea, Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen koordinaattori Heini Penttilä kertoo.

Perhekummin ei tarvitse järjestää perheille ylimääräisiä huvituksia, vaan antaa aikaa ja läsnäoloa. Perhekummi tapaa perheen tyypillisesti kahdesti kuukaudessa. Aikataulut ja tekeminen määräytyvät perheen omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Piret Turbel ja Mykkästen perhe puuhailee milloin mitäkin. Välillä on käyty Hoplopissa, mutta usein ollaan vain kotona tai pihalla.

— He ovat todella ihana perhe. Jokainen perhekummisuhde on ainutlaatuinen ja erilainen, Turbel sanoo.

Kolmevuotias Joel on aktiivinen pieni poika, joka odottaa perhekummin saapumista aina innolla. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Mykkästen perhe on Piret Turbelille jo kolmas kummiperhe. Aiemman perheen kanssa ystävyys syveni niin vahvaksi, että Turbel pyydettiin seuraavan lapsen viralliseksi kummiksi.

— Perhekummius antaa enemmän kuin ottaa. Tapaamiset ovat rikastuttaneet minun elämääni. Perhekummina oleminen tuntuu merkitykselliseltä ja antaa voimaa arkeen. Vaikka minulla on oma perhe-elämä ja harrastukset, kummina olo on lisä siihen, Turbel kertoo.

Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea

Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekummikoulutukset kestävät pari iltaa. Niitä järjestetään ympäri Suomea. Koulutuksissa käydään läpi, millaista on toimia vapaaehtoisena ja mitä vapaaehtoisilta toivotaan.

— Toivomme vapaaehtoisiksi hyväsydämisiä aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea perheitä, koordinaattori Heini Penttilä sanoo.

Kaakkois-Suomen koulutukset (siirryt toiseen palveluun) järjestetään Kotkassa 11. ja Lappeenrannassa 14. lokakuuta. Lisäksi kurssiin kuuluu jatkokoulutuspäivä, joka järjestetään etänä 21. lokakuuta.

Perhekummin kanssa puuhaillaan ihan tavallisia asioita, esimerkiksi käydään jätskillä. Kuva: Piret Turbel

Piret Turbel ja Noora Mykkänen puhuvat toisistaan lämpimään sävyyn. Molemmat toivovat mahdollisimman monen innostuvan vapaaehtoistoiminnasta.

— Perhe arvostaa perhekummia ja se antaa minulle mielihyvää. Olen tervetullut perheeseen ja minua odotetaan sinne. Se antaa tunteen, että minua kunnioitetaan, Turbel sanoo.

Noora Mykkänen sanoo arvostavansa vapaaehtoisten panosta suuresti.

— Me olemme saaneet huipputyypin elämäämme. Minä olen saanut pienen hengähdystauon arkeen ja Joel on saanut aikuiskaverin, josta on tullut tosi läheinen, Mykkänen sanoo.