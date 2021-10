Kirkon Palvelevassa puhelimessa halutaan puhua muusta kuin koronasta: "Moni mielenterveyskuntoutuja kokee tämän matalan kynnyksen paikaksi"

Korona on vaikuttanut vain vähän kirkon Palvelevan puhelimen toimintaan. Soittajat ovat halunneet jopa vältellä puheluissaan koronaa. Puheluiden määrä on pysynyt samana kuin aiempina vuosina.

Evankelisluterilaisen kirkon Palvelevan puhelimen tarve on suuri. Koko maassa Palvelevaan puhelimeen tuli viime vuonna miltei 100 000 puhelua.

Puheluiden määrä on pysynyt korona-aikana samana kuin aiemmin.

Palvelevan puhelimen toiminnanjohtajat eri puolilla Suomea ovat sitä mieltä, että korona on vaikuttanut vain vähän toimintaan.

– Meille soittavat ovat monet ikäihmisiä tai muuten aikuisia, joten ehkä he ovat tottuneet kestämään elämässään monenlaisia asioita jo ennen koronaa, pohtii Porissa toiminnasta vastaava diakoniatyöntekijä Heli Lukka Porin seurakuntayhtymästä.

Toisinaan korona on kuulunut puheissa päinvastaisesti kuin olisi voinut ehkä arvata.

– Joskus joku soittaja on todennut, että siitä koronasta ei sitten puhuta sanaakaan.

Vakioaiheita yksinäisyys ja vanhuus

Palvelevan puhelimen puheluiden vakioaiheita ovat yksinäisyys, sairaudet, vanhuus ja kykenemättömyys toimia tietyissä tilanteissa.

– Esimerkiksi moni mielenterveyskuntoutuja on kokenut tämän hyväksi paikaksi soittaa ja keskustella päivystäjän kanssa. Tähän vaikuttaa varmasti se, että kirkon Palveleva puhelin on matalan kynnyksen paikka, kertoo useita vuosikymmeniä puhelimeen Porissa vastannut vapaaehtoistyöntekijä.

Vastaajat eivät kerro nimiään soittajille eivätkä julkisuuteen.

– Kyllä minulla sellainen käsitys on, että meitä tarvitaan, vaikka vastaavanlaisia puhelinpalveluita on tullut paljon muitakin. Se, että tämä on Kirkon palveleva puhelin, saattaa joitakin mietityttää. Että soittaako tänne vai jonnekin muualle,

Vuodesta 1964 toimineen Palvelevan puhelimen päivystäjät ovat pääosin anonyymejä vapaaehtoisia.

Päivystäjän tehtävässä tärkeintä on olla kiinnostunut toisen ihmisen asioista.

Nykyään tekniikka mahdollistaa myös kotona päivystämisen. Toisaalta osa vanhemmista vapaaehtoisista vastaajista on jättäytynyt pois tekniikan kehittymisen vuoksi: pelkkä puhelin ei enää riitä, vaan vastaajilla on käytössä tietokone ja kuulokkeet.

Porissa Palvevan puhelimen toimintaa johtaa diakoniatyöntekijä Heli Lukka. Kuva: Lauri Koivisto / Yle

Palveleva puhelin päivystää joka päivä iltakuudesta puoleenyöhön. Palvelevalla puhelimella on koko maassa sama numero: 0400 221 180. Numeroon vastataan eri puolilla maata.