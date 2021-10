Timo Soini väläytteli paluuta politiikkaan Yle Perjantai -ohjelmassa: unelmana 200 000 ääntä europarlamenttivaaleissa 2024

Entinen ministeri, puoluejohtaja ja kansanedustaja Timo Soini vieraili Sean Ricksin haastateltavana Yle Perjantai -ohjelmassa tänään perjantaina. Ohjelman voi kokonaisuudessaan katsoa tästä.

Ohjelman teemana olivat haaveet, niiden toteutuminen sekä niiden kaatuminen ja kuinka siitä selviää. Haaveiden tavoittelulla on ollut Soinin lähipiirille myös ikäviä seurauksia, joita Soini katuu.

– Kohtelu minua kohtaan julkisuudessa on ollut aika reipasta. Olen sen valtaosin ansainnut, hyvän ja huonon. Ihmiset, joilla ei ole niiden asioiden kanssa tekemistä, he jotka ovat lähipiirissä, he ovat joutuneet maksamaan siitä, Soini kertoo.

Juontaja Sean Ricks kysyi Soinilta, oliko kova julkinen kritiikki hänen ulkoministeripestiään kohtaan perusteltua.

– Jokaisella ihmisellä on oikeus mielipiteeseen. Olen tehnyt oman pääni mukaan. Olen mieluummin vaikka yksin oikeassa.

– Kuinka usein olet yksin oikeassa? Ricks tiedusteli.

– Aika usein, Soini kuittasi.

"Minulla on katolisen papin mielipiteet, kaikessa kauneudessaan ja joidenkin mielestä kauheudessaan", Soini kuittaili Sean Ricksille, joka kyseli nuoruuden pappishaaveista. Kuva: Meri Lantela

Soini kuvaili itseään maailmanparantajaksi, jonka suurin idoli on Äiti Teresa. Ricks kysyi Soinilta, mitä hän ajattelee ilmastokriisiä vastaan taistelevasta ympäristöliikkeestä Elokapinasta.

Elokapina järjesti tällä viikolla Helsingin Mannerheimintiellä mielenosoituksen, jossa mielenosoittajia jouduttiin poliisin toimesta siirtämään väkisin pois ajoteiltä.

– Ajoin eilen bensa-Mersulla siitä ohi ja katsoin ymmärtäväisesti heidän suuntaansa ja ajattelin, että keep on going. Voin 59-vuotiaana patuna sanoa, että jos 1,5 tai 2 asteen lämmönnousu toteutuu, se ei pelasta teitä, Soini sanoi.

Ehdolle 2024?

Soinin haaveet kaatuivat, kun oma puolue erotti hänet perussuomalaisista. Uusista unelmista kysyttäessä Soini väläyttelee paluuta politiikkaan.

– Sain vuonna 2009 ennen jytkyä 130 000 ääntä europarlamenttivaaleissa. Unelma on, että 2024 otan 200 000 ääntä ja olen Suomen ykkönen.

– 2024 olet siis ehdolla? Ricks kysyi Soinilta.

– Se on mahdollista. Se on unelma, Soini vastasi.

Katso ohjelma kokonaisuudessaan Areenasta: