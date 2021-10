Kahta epäillään ihmiskaupasta Tampereella – rikokset tapahtuneet ravintolassa

Poliisi epäilee, että uhreilla on ollut kohtuuttomat työehdot, ja että heitä on kohdeltu alistavasti.

Poliisi epäilee, että uhreilla on ollut kohtuuttomat työehdot, ja että heitä on kohdeltu alistavasti. Kuva: Antti Eintola / Yle

Epäillyt vangittiin perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Esitutkinta on alkuvaiheessa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen talousrikosyksikkö tutkii epäiltyä ihmiskauppaa Tampereella.

Käräjäoikeudessa on perjantaina vangittu kaksi ihmistä todennäköisin syin epäiltynä ihmiskaupasta. Asiaan liittyy myös muita henkilöitä ja rikosnimikkeitä.

Epäilty ihmiskauppa on tapahtunut ravintolatoiminnassa ja uhreina on osa ravintolan työntekijöistä. Heidät on rekrytoitu suoraan ulkomailta eikä heillä ole ollut kielitaitoa, jolla toimia yhteisönsä ulkopuolella.

Poliisi epäilee, että työntekijöitä on kohdeltu alistavasti. Poliisi epäilee myös, että työehdot ovat olleet kohtuuttomat.

Esitutkinta on alkuvaiheessa. Syyte on nostettava viimeistään 14. tammikuuta 2022.