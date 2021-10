Keittiömestari Kim Mikkola loi uusia työpaikkoja ravintola-alalle korona-aikana – hän uskoo ruokakulttuurin muutokseen, mutta ei printtilihaan

Ravintola-alalta on kadonnut pandemian aikana noin kymmenentuhatta työpaikkaa. Michelin-tähdellä palkittu Kim Mikkola on kuitenkin onnistunut luomaan uusia työpaikkoja. Matalat palkat ja työkulttuuri kaipaavat hänen mukaansa muutoksia. Kim Mikkola on Ykkösaamun suorassa haastattelussa klo 10.05.

Keittiömestari Kim Mikkola Ykkösaamun vieraana