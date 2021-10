Britanniassa sotilaat alkavat kuljettaa polttoainetta huoltoasemille ensi viikolla

Britannian armeija alkaa toimittaa polttoainetta huoltoasemille maanantaista lähtien, maan hallitus kertoi perjantaina.

Yhteensä lähes 200 sotilasta, joista 100 on kuljettajia, lähetetään hallituksen mukaan tarjoamaan väliaikaista tukea huoltoasemille sekä helpottamaan kuljettajapulaa.

Britannian huoltoasemilla on nähty tällä viikolla pitkiä autojonoja pelätyn polttoainepulan vuoksi. Pula säiliöautojen kuljettajista synnytti viime viikolla pelkoja bensan loppumisesta ja aiheutti polttoaineiden hamstraamista.

Hallituksen mukaan kriisin taustalla on polttoaineen valtava kysyntä ja pula kuljettajista, ei pula itse polttoaineesta. Tämä on puolestaan seurausta muun muassa maan EU-erosta ja koronaviruspandemiasta. Brexit on johtanut siihen, että maassa työskennelleitä ulkomaalaisia autonkuljettajia on palannut kotimaihinsa.

Sotilaskuljettajat määrättiin viikon alussa valmiuteen hoitamaan kuljetuksia. Elinkeino- ja teollisuusministeri Kwasi Kwarteng oli kertonut keskiviikkona, että sotilaat ryhtyvät paikkaamaan kuljettajapulaa "seuraavien parin päivän aikana".

"Ihmisten tulisi jatkaa polttoaineen ostamista normaalisti"

Tilanne on jokseenkin tasoittunut viikon aikana, ja huoltoasemien säiliöt ovat alkaneet jälleen täyttyä. Osissa Britanniaa on kuitenkin yhä vakavaa pulaa bensasta. Noin 5 500:aa polttoainekauppiasta edustava PRA (Petrol Retailers Association) kertoi torstaina, että sen jäsenistä 27 prosenttia oli yhä ilman polttoainetta.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Lontoossa ja eteläisessä Englannissa oli perjantaina useita kymmeniä suljettuja polttoainepumppuja.

Elinkeino- ja teollisuusministerin mukaan tilanne on paranemassa hiljalleen, kiitos teollisuuden ponnistelujen. Kwarteng toivoo, että ihmiset lopettavat polttoaineen hamstraamisen.

– On tärkeää korostaa, että Britanniassa ei ole kansallista polttoainepulaa, ja ihmisten tulisi jatkaa polttoaineen ostamista normaalisti. Mitä nopeammin palaamme tavallisiin ostotottumuksiimme, sitä nopeammin tilanne voi palata normaaliksi, ministeri sanoi.

Myös polttoaineyhtiöiden, kuten Shellin ja Esson, mukaan Britanniassa on riittämiin polttoainetta. Yhtiöt odottavat tilanteen normalisoituvan pian.

Kuljettajapulan takia joissakin supermarketeissa on myös näkynyt useita viikkoja tyhjiä hyllyjä. Pelkoja onkin herännyt, kuinka tilanne heijastuu tulossa olevaan joulun aikaan.

