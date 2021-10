Samuli Edelmann elämäkertakirjastaan: "Urakeskeistä sankaritarinaa en halunnut"

Millainen on Samuli Edelmann, joka on tuttu julkisuuden valokeilasta, menestyksekkäistä elokuvarooleistaan ja lukuisista hittibiiseistään?

Näihin kysymyksiin vastaa syyskuussa julkaistu Johannes Lahtelan kirjoittama elämäkertakirja Samuli, pimeydestä valoon. Teos on syntynyt kahden elämää nähneen miehen keskusteluiden pohjalta.

Samuli Edelmann ja Johannes Lahtela nousivat lavalle Turun kirjamessuilla. Voit katsoa lähetyksen Areenassa tässä artikkelissa. Edelmannia haastattelee Juha Roiha.

Edelman kertoo, että häneltä on hyvin usein kysytty, voisiko hänestä kirjoittaa elämäkerran. Hän on vastannut aina ei. Johannes Lahtela on hänelle kuitenkin jo entuudestaan tuttu, ja kun Edelmannin kalenteri korona-aikana tyhjeni, oli sopiva aika.

– En edes ajatellut, että alamme tehdä kirjaa, joka käsittelee elämäntarinaani. Pikku hiljaa valokeila alkoi kääntymään siihen suuntaan. En vastustanut sitä, joten tästä tuli elämäntarina, jonka punainen lanka on addiktiosairaus ja alkoholismisairaus, joka on ollut minulla läpi koko elämän. Urakeskeistä sankaritarinaa en halunnut, Edelmann sanoo.

Johannes Lahtela kertoo, että parasta oli, että Edelmann antoi niin vapaat kädet. Hän testaili välillä suuntaa, yhdisti kirjaan kaunokirjallista kerrontaa, ja Edelmann nyökkäili: anna mennä vaan.

– Johannes kuvaa hyvin sisäistä taisteluani ja toipumista. Sitä halusinkin, ei pelkästään sitä, mitä ulospäin näkyy, Edelmann sanoo.

Suora lähetys myös Ismo Alangon haastattelusta

Kello 16.25 alkavassa lähetyksessä puolestaan perehdytään Ismo Alangon elämään. Mies on sanoittanut ja maalannut säveliksi suomalaisen mielenmaiseman, joka on 40 vuotta elämästä vienyt suurtyö. Alanko on toiminut muun muassa Hassisen koneen, Sielun Veljien ja Ismo Alanko Säätiön keulahahmona.

Lokakuussa julkaistaan Alangosta kertova elämäkerta, jonka on kirjoittanut romaaneistaan tunnettu Katja Kettu. Kirjamessujen lavalla Katja Kettu haastattelee Ismo Alankoa.

