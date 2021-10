Naiset kerääntyivät kaduille eri puolilla Yhdysvaltoja puolustamaan aborttioikeutta – "Hetki on synkkä, mutta siksi olemme täällä"

Kuva: /All Over Press

Texasin kongressirakennuksen edustalle Austinissa kokoontui lauantaiaamuna paikallista aikaa yli tuhat naista mielenosoitukseen vastustamaan osavaltion tuoretta aborttilakia, joka on Yhdysvaltojen tiukoin. Syyskuun alussa voimaan astuva laki käytännössä kieltää lähes kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen.

Austinin mielenosoituksesta lähti käyntiin satojen aborttioikeutta puolustavien mielenosoitusten sarja eri puolilla Yhdysvaltoja.

Pääkaupunki Washingtonissa, jossa nykyiset naisten marssit saivat alkunsa vuonna 2017, tuhannet kerääntyivät Valkoisen talon lähellä sijaitsevalle aukiolle. Useat pitivät yllään t-paitoja, joissa luki "1973". Vuosiluku viittaa Roe vastaan Wade -päätöksenä tunnettuun korkeimman oikeuden linjaukseen, joka salli aborttioikeuden koko Yhdysvaltoihin.

– On surullista, että meidän on yhä taisteltava oikeudestamme 40 vuotta myöhemmin. Mutta se on perinne, jota haluan jatkaa, 19-vuotias Elaine Baijal sanoo uutistoimisto AP:lle.

Aborttioikeus vaakalaudalla

Washingtonissa marssi suuntaa suoraan korkeimpaan oikeuteen, jonka odotetaan linjaavan ensi viikolla alkavalla toimikaudellaan Yhdysvaltojen aborttioikeuden tulevaisuudesta. Yhdysvaltain edellisen presidentin, republikaani Donald Trumpin kolmen tuomarinimityksen myötä korkeimman oikeuden voimasuhteet ovat nyt 6–3 konservatiivien hyväksi.

Korkein oikeus salli Texasin aborttilain tiukennuksen jäädä voimaan, minkä pelätään johtavan aborttioikeuden rajoittamiseen myös muualla Yhdysvalloissa.

Demokraattipresidentti Joe Bidenin hallinto ja demokraattinen puolue ovat aloittaneet erilaisia oikeustoimia aborttioikeuden sallimiseksi ja Texasin lakimuutoksen kumoamiseksi. Perjantaina Bidenin hallinto pyysi valituksessaan liittovaltion tuomaria kumoamaan Texasin aborttilain.

Aborttioikeutta puolustavan Planned Parenthood -järjestön puheenjohtaja Alexis McGill Johnson nosti puheessaan esiin naiset, jotka ovat joutuneet matkustamaan muihin osavaltioihin raskaudenkeskeytystä varten Texasin aborttilain astuttua voimaan.

– Hetki on synkkä, mutta siksi olemme täällä, Johnson sanoi yleisölle AP:n mukaan.

Naisten marssit hiipuneet

Naisten marsseista on tullut jokavuotinen tapahtuma sen jälkeen, kun miljoonat naiset kerääntyivät osoittamaan mieltään eri puolilla Yhdysvaltoja Trumpin virkaanastujaisia seuraavana päivänä tammikuussa 2017. Trump kannatti aborttioikeuden tiukkaa rajoittamista, ja konservatiivisten tuomarien nimittäminen oli yksi hänen vaalilupauksistaan.

Marssien osallistujamäärät ovat kuitenkin sittemmin laskeneet. Tänä vuonna marssien järjestäjät odottivat kaduille satoja tuhansia osallistujia miljoonien sijaan. Järjestäjät ovat The Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan toivoneet, että nyt käytävä aborttikiista saisi puhallettua liikkeeseen uutta puhtia.

Naisten marssien johtaja Rachel O'Leary Carmona kertoo Reutersin mukaan, että tänä vuonna mielenosoituksia on järjestetty eniten heti vuoden 2017 suurprotestien jälkeen.

