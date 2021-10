Blair, Shakira ja Putinin sisäpiiri – maailman suurimmasta tietovuodosta löytyy poliitikkojen lisäksi monen alan maailmantähtiä

Ylen MOT-toimitus on ollut mukana tutkimassa laajaa tietovuotoa, joka paljastaa paljon uutta tietoa sekä poliittista valtaa käyttävien että muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden toiminnasta veroparatiiseissa.

Uusi valtava Pandoran paperit -tietovuoto sisältää tietoja yli 300 poliitikon ja virkamiehen omistuksista tai muista yhteyksistä veroparatiiseissa.

Heistä 35 on kotimaansa nykyisiä tai entisiä valtionpäämiehiä. Joukossa on myös eurooppalaisia päättäjiä, kuten Tšekin nykyinen pääministeri Andrej Babiš ja Britannian entinen pääministeri Tony Blair.

Poliitikkojen ja talousvaikuttajien lisäksi vuodossa on uutta tietoa tunnettujen viihteen ja urheilun tähtien, talousvaikuttajien sekä myös rikollisten toiminnasta veroparatiiseissa.

Miljardöörejä vuodossa on yli 130, joista 46 on venäläisiä. Heistä useilla on tiiviit välit Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Lue tästä, kuinka Venäjän presidentin suomalaiselle ystävälle järjesteltiin miljardi euroa salaisessa operaatiossa.

Tietovuodosta löytyy yli kaksisataa suomalaista. Heidän joukossaan ei ole poliitikkoja.

Veroparatiisiyhtiön omistaminen ei ole laitonta. Salaisia yhtiöitä käytetään kuitenkin usein myös rikolliseen toimintaan kuten rahanpesuun tai laittomaan veronkiertoon.

Mistä Pandoran papereissa on kyse? Uusi tietovuoto Pandoran paperit sisältää lähes 12 miljoonaa salaista asiakirjaa veroparatiisiyhtiöistä pääosin vuosilta 1996-2020.

Tiedot ovat peräisin 14:stä veroparatiisipalveluita myyvästä yhtiöstä.

Tiedot on luovutettu kansainväliselle toimittajajärjestölle ICIJ:lle.

Ylen MOT-toimitus on Suomessa ainoa media, joka on tutkinut tietovuotoa.

Yhteensä vuotoa on tutkinut noin 600 toimittajaa 117 eri maasta. He edustavat noin 150 mediaa.

Vuodossa on tietoja yli 29 000 veroparatiisiyhtiön salaisista omistajista. Vuotoa tutkimassa olleet toimittajat ovat keskittyneet selvittämään etenkin merkittävää taloudellista ja poliittista valtaa käyttävien henkilöiden toimintaa veroparatiiseissa.

Poliitikot vuodossa maanosittain

Afrikka 49 Etelä- ja Pohjois-Amerikka 92 Aasia 68 Eurooppa 90 Lähi-itä 37 Yhteensä 336

Blairit ostivat arvokiinteistön veroparatiisiyhtiöltä

Vuoto tuo esille salassa pidettyjä taloudellisia kytköksiä ja omistuksia, joita äänestäjillä ei ole ollut mahdollista arvioida. Se osoittaa, kuinka tiiviisti päättäjät ovat kietoutuneet veroparatiisimaailmaan.

Vuodon kansainvälisiä paljastuksia ovat muun muassa:

Britannian entinen pääministeri Tony Blair ja hänen vaimonsa ostivat vuonna 2017 noin seitsemän miljoonan euron lontoolaisen arvokiinteistön Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyltä yhtiöltä. Myyjä oli bahrainilainen ministeri.

ja hänen vaimonsa ostivat vuonna 2017 noin seitsemän miljoonan euron lontoolaisen arvokiinteistön Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyltä yhtiöltä. Myyjä oli bahrainilainen ministeri. Brittilehti The Guardianin tutkimusten mukaan on mahdollista, että Blairit välttyivät maksamasta satojen tuhansien eurojen leimaveron kiinteistökaupan yhteydessä. Cherie Blair kiisti tämän The Guardianille lähettämässään kirjeessä.

kiisti tämän The Guardianille lähettämässään kirjeessä. Tšekin nykyinen pääministeri Andrej Babiš hankki vuonna 2009 veroparatiisiyhtiön avulla noin 20 miljoonan euron arvoisen linnan Ranskan Rivieralta. Babiš on laiminlyönyt velvollisuutensa kertoa yhtiöiden ja linnan omistuksistaan sidonnaisuusilmoituksessaan. Babiš on kritisoinut maan talous- ja poliittista eliittiä ja luvannut saada korruption kuriin. Babis ei vastannut ICIJ:n ja muiden tiedotusvälineiden kommenttipyyntöihin.

hankki vuonna 2009 veroparatiisiyhtiön avulla noin 20 miljoonan euron arvoisen linnan Ranskan Rivieralta. Babiš on laiminlyönyt velvollisuutensa kertoa yhtiöiden ja linnan omistuksistaan sidonnaisuusilmoituksessaan. Babiš on kritisoinut maan talous- ja poliittista eliittiä ja luvannut saada korruption kuriin. Babis ei vastannut ICIJ:n ja muiden tiedotusvälineiden kommenttipyyntöihin. Jordanian kuningas Abdullah II on salaa ostanut 14 kiinteistöä vuosina 2003-2017 Britanniasta ja Yhdysvalloista. Niiden yhteenlaskettu arvo on noin 106 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

on salaa ostanut 14 kiinteistöä vuosina 2003-2017 Britanniasta ja Yhdysvalloista. Niiden yhteenlaskettu arvo on noin 106 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kuninkaan asianajajan mukaan kuninkaan ei lain mukaan tarvitse maksaa veroja Jordaniassa. “Yksityisyyden suojan” takia kaupat tehtiin veroparatiisiyhtiöiden kautta. Kuningas ei asianajajan mukaan ole koskaan väärinkäyttänyt julkisia varoja.

Rikkaat venäläiset liikemiehet ovat Kyproksen presidentin Nicos Anastasiaedin perustaman asianajotoimiston vakioasiakkaita. Tietovuodon mukaan asianajotoimisto auttoi venäläistä miljardööriä ja entistä Venäjän duuman ylähuoneen jäsentä Leonid Lebedeviä salaamaan veroparatiisiyhtiönsä todellisen omistajan. Asianajotoimistosta kerrottiin BBC:lle, ettei se ole koskaan antanut vääriä tietoja viranomaisille.

perustaman asianajotoimiston vakioasiakkaita. Tietovuodon mukaan asianajotoimisto auttoi venäläistä miljardööriä ja entistä Venäjän duuman ylähuoneen jäsentä salaamaan veroparatiisiyhtiönsä todellisen omistajan. Asianajotoimistosta kerrottiin BBC:lle, ettei se ole koskaan antanut vääriä tietoja viranomaisille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi omisti veroparatiisiyhtiön kautta osuuden ukrainalaisesta elokuvatuotanto- ja jakeluyhtiöstä. Vain muutama kuukausi ennen valintaansa Ukrainan presidentiksi vuonna 2019 Zelenskyi siirsi omistuksensa veroparatiisiyhtiössä ystävälleen, josta tuli yksi presidentiksi nousseen Zelenskyin neuvonantajista.

omisti veroparatiisiyhtiön kautta osuuden ukrainalaisesta elokuvatuotanto- ja jakeluyhtiöstä. Vain muutama kuukausi ennen valintaansa Ukrainan presidentiksi vuonna 2019 Zelenskyi siirsi omistuksensa veroparatiisiyhtiössä ystävälleen, josta tuli yksi presidentiksi nousseen Zelenskyin neuvonantajista. Zelenskyi ei halunnut kommentoida tietoja vuotoa tutkineelle toimittajajärjestö OCCRP:lle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky Kiovassa 20. toukokuuta 2019 virkaanastujaisseremoniassaan. Kuva: AOP

Vuodossa suuri määrä viihteen ja urheilun tähtiä

Tunnettuja urheilija ja viihdetähtiä kuten muusikkoja ja näyttelijöitä vuodosta löytyy yli sata. Yksi tietovuodon tähdistä on kolumbialainen laulaja Shakira eli koko nimeltään Shakira Isabel Mebarak Ripoll.

Vuodosta löytyy kolme Shakiran omistamaa veroparatiisiyhtiötä.

Vuonna 2018 Espanjan viranomaiset määräsivät Shakiran maksamaan 20 miljoonan euron korvaukset maksamattomien verojen takia. Viranomaistutkinta alkoi toisen tietovuodon eli Paratiisin papereiden paljastusten jälkeen.

Espanjassa asuvan Shakiran asianajaja vastasi El País -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että poptähden veroparatiisiyhtiöt ovat veroviranomaisten tiedossa. Vastauksessa todetaan, että yhtiöt on perustettu Shakiran kansainvälisen uran takia, ei verotussyistä. Asianajajan mukaan 98 prosenttia Shakiran tuloista tulee Espanjan ulkopuolelta.

Muita vuodosta löytyviä viihdetähtiä ovat esimerkiksi Beatlesin rumpali Ringo Starr, espanjalainen muusikko Julio Iglesias ja saksalainen huippumalli Claudia Schiffer.

Starr tai Iglesias eivät vastanneet kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n esittämiin kysymyksiin. Britanniassa asuva Claudia Schiffer kertoi asianajajansa välityksellä Süddeutsche Zeitungille (siirryt toiseen palveluun), että hän noudattaa brittiläisiä verolakeja.

Kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ (siirryt toiseen palveluun) ja sen kumppanit julkaisevat lähiaikoina lisää tietoja vuotoaineistosta löytyvistä julkisuuden henkilöistä.

Veroparatiisiyhtiöiden omistajat kansallisuuksien mukaan

Maa Määrä Venäjä 4 437 Iso-Britannia 3 506 Argentiina 2 521 Kiina 2 382 Brasilia 897

Yhteensä vuodossa on tietoja noin 29 000 veroparatiisiyhtiön omistajasta.

Lähde: ICIJ

Rikkaiden ja valtaapitävien salainen varjotalous

Pandoran Paperit on tiettävästi maailman tähän asti suurin tietovuoto. Se on laajuudeltaan isompi kuin vuonna 2016 julkaistu Panaman paperit. Aineistosta löytyy myös enemmän poliitikkoja kuin mistään aiemmasta tietovuodosta.

Aineiston luovutti kansainväliselle toimittajajärjestölle ICIJ:lle anonyyminä pysyttelevä lähde.

Materiaali on peräisin neljältätoista palveluntarjoajalta, jotka perustavat asiakkailleen yhtiöitä veroparatiiseihin. Palveluntarjoajat myös hoitavat asiakkaidensa puolesta erilaisia yhtiöiden toimintaan liittyviä asioita.

Tietovuodosta hahmottuu salainen maailma, jonka palveluita käyttävät poliittiset päättäjät, vauraat yksityishenkilöt, talousvaikuttajat ja rikolliset.

Se paljastaa huvijahtien, kartanoiden, yksityislentokoneiden, salaisten pankkitilien ja arvotaiteen todellisia omistajia.

Väitöskirjatutkija Eva Nilsson pitää erityisen vakavana sitä, että poliittiset päättäjät käyttävät veroparatiiseja.

– Se on todella ongelmallista, koska verovälttelyä ja veroparatiisitaloutta on vaikea kitkeä, jos moni poliitikko on sekaantunut varjotalouteen, Nilsson sanoo.

Nilsson tutkii tällä hetkellä yritysvastuun toteutumista Afrikassa. Aiemmin hän on työskennellyt kansalaisjärjestö Kepassa ja erikoistunut verotuksen oikeudenmukaisuuteen.

Nilsson pitää arvokkaana, että salatut yhteydet tulevat päivänvaloon.

– Mitä enemmän on tietoa ja tarkalleen jopa henkilöiden nimien tasolla tietoa poliitikoista, jotka harjoittavat veroparatiisitaloutta, sitä paremmin äänestäjä pystyy valitsemaan ettei äänestä tällaista henkilöä, joka välttelee verojen maksua.

– Verojen välttely pienentää valtioiden kassoja ja vähentää valtioiden kykyä tuottaa palveluja kansalaisille, Nilsson sanoo.

Veroparatiisipalveluita myyvät yhtiöt näyttävät toistuvasti laiminlyövän asiakkaittensa taustojen selvittämisen ja rahanpesun torjunnan. Veroparatiisiyhtiöitä käyttävät esimerkiksi viranomaisia pakoilevat rikolliset, terrorismia rahoittavat tahot ja järjestäytyneen rikollisuuden johtohahmot.

Keskustelu on avoinna 4.10.2021 asti.