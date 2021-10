Kahdeksan kysymystä ja vastausta Pandoran papereista eli uudesta jättimäisestä tietovuodosta

Ylen MOT-toimitus on ollut ainoana suomalaismediana mukana tutkimassa tietovuotoa, joka paljastaa uutta tietoa siitä, miten vaikutusvaltaiset tahot hyödyntävät salaisia veroparatiisijärjestelyjä.

1. Mitä vuoto sisältää?

Aineisto on vuodettu neljästätoista veroparatiisipalveluita myyvästä yhtiöstä. Asiakirjoja ja sähköposteja on yhteensä lähes 12 miljoonaa kappaletta. Ne ajoittuvat pääosin vuosille 1996–2020. Laajuudeltaan vuoto on tiettävästi maailman suurin. Vuoto paljastaa kymmenien tuhansien veroparatiisiyhtiöiden omistajat.

2. Miten Yle sai aineiston haltuunsa?

Tiedostot luovutettiin kansainväliselle toimittajajärjestö ICIJ:lle (siirryt toiseen palveluun), jonka kanssa Yle tekee yhteistyötä. Vuotoa on ollut tutkimassa yli 600 toimittajaa 117:sta maasta. He edustavat noin 150 eri mediaa. Yle on ainoa mukana oleva suomalainen media.

3. Kuinka paljon suomalaisia on vuodossa?

Yli kaksisataa. Suomalaisia poliitikkoja vuodossa ei ole. Valtaosa vuodosta löytyvistä suomalaisista on keski-ikäisiä miehiä. Useilla on myös rikostaustaa tai merkittäviä ulosottovelkoja.

4. Julkaiseeko Yleisradio kaikkien vuodossa olevien suomalaisten nimet?

Ei. Veroparatiisiyhtiön omistaminen on laillista ja Yle kertoo vuodossa olevien nimiä vain, mikäli se on journalistisesti perusteltua. Näitä syitä ovat esimerkiksi henkilön yhteiskunnallisesti merkittävä asema tai rikostausta.

5. Mitkä ovat vuodon tärkeimpiä kansainvälisiä löydöksiä?

Vuoto paljastaa yli kolmensadan poliitikon ja virkamiehen salaiset veroparatiisiomistukset. Näiden joukossa on 35 entistä tai nykyistä valtionpäämiestä. Aineistossa on tietoja kymmenien rikkaiden venäläisten liikemiesten eli oligarkkien, eri maista kotoisin olevien talousvaikuttajien, viihde- ja urheilutähtien ja monien muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden toiminnasta veroparatiiseissa.

6. Millä tavalla vuodosta saatavat tiedot ovat merkityksellisiä?

Vuoto paljastaa poliittista korruptiota, rikollisten tahojen toimintaa, laitonta veronkiertoa ja laillista verosuunnittelua sekä salassa pidettyjä taloudellisia kytköksiä.

7. Eroaako Pandoran paperit jollain tavalla aikaisemmista veroparatiiseista tulleista vuodoista?

Pandoran paperit on laajempi kuin Panaman paperit, ja siinä on valtava määrä ihmisiä, joita aikaisemmissa vuodoissa ei ole ollut. Vuodettu aineisto sisältää yhtiöiden perustamisasiakirjoja, tilitietoja, erilaisia sopimuksia ja muita dokumentteja.

8. Mitä vuoto kertoo veroparatiisien toiminnasta?

Rahanpesu- ja muun lainsäädännön kiristäminen ei ole lopettanut veroparatiisien kyseenalaista toimintaa. Yhtiöitä perustetaan ja pankkitilejä avataan edelleen esimerkiksi rikollisille. Veroparatiisipalveluita myyvät yhtiöt näyttävät siis laiminlyövän asiakkaittensa taustojen tarkistamisen. Myös yhtiöiden todellisten omistajien piilottelu jatkuu.