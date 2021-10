Pääministeri Marin: Kerron vapaa-ajastani, koska nyt sellaista on

Moni on ihmetellyt, mihin pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin pyrkii viesteillä vapaa-ajastaan ja yksityiselämästään. Marinin mukaan hän ei pyri mihinkään. Hän sanoo kertovansa vapaa-ajastaan, koska nyt sitä hänellä on, toisin kuin kiivaimpina koronakuukausina.

Viime kuukausina olemme voineet lukea Instagramista ja Facebookista pääministerin uudesta repusta, juoksuharrastuksesta ja baari-illasta. Puoliso on myös puhunut aikakauslehdessä (siirryt toiseen palveluun). Tyttäreen on vain viitattu, samoin lapsenhoidossa usein auttavaan Marinin äitiin.

Näihin entistä enemmän itsestään ja yksityisestä elämästään kertoviin viesteihin kiinnitti huomiota myös Helsingin Sanomien Marko Junkkari laajassa sunnuntai-sivujen jutussaan (siirryt toiseen palveluun).

Some-elämää sivuttiin myös pääministerin lauantaisessa pitkässä Yle Uutisten haastattelussa. Se tehtiin Marinin toiveesta töölöläisessä kahvilassa, koska "Suomi taas avautuu".

– On ollut ihanaa päästä taas kahviloihin ja ravintoloihin ja tavata ystäviä ja läheisiä. Tämä on paikka, jossa olemme käyneet muutaman kerran brunssilla ja tämä on tosi kiva kahvila.

Kahvilan ainoa erikoisjärjestely oli se, että paikan pisin pöytä oli varattu pääministerille. Muissa pöydissä kahvittelu ja ruokailu jatkui tavalliseen tapaan koko puoli tuntia kestäneen haastattelun ajan.

Marin: En pyri viesteillä mihinkään

Marin oli tulossa Tampereelta, missä oli perjantaina osallistunut Tampere-päivän vastaanotolle. Marinin mukaan oli ollut mukavaa olla vieraana, kun on niin monta kertaa ollut itse emännöimässä tilaisuutta. Marin johti Tampereen kaupunginvaltuustoa vuosina 2013–2017.

Pääministeri oli matkan jäljiltä vilkas ja energinen. Reissua oli vastaanoton lisäksi ilahduttanut se, että Marin oli ehtinyt siivota Tampereen kodin. Siivousinnostaan Marin on kertonut myös lehtijutuissa.

Marin itse arvioi, että valtaosa sosiaalisen median postauksista liittyy yhä työhön. Selitys vapaa-ajasta kertoviin kuviin ja teksteihin on hänestä yksikertainen: nyt hänellä on vapaa-aikaa toisin kuin kiivaimpina koronakuukausina.

– Aika ajoin siellä on myös vapaa-ajan päivityksiä sen takia, että minullakin on nykyään jonkin verran vapaa-aikaa. Koronakriisin keskellä vapaa-aikaa oli huomattavan vähän. Nyt kun yhteiskunta on avautunut ja tämä akuutti kriisi on pikkuhiljaa väistymässä, niin onneksi niitä vapaa-ajan hetkiäkin on.

– Minäkin olen tavallinen ihminen, perheenäiti ja olen myös 35-vuotias nuori ihminen. Tykkään käydä esimerkiksi tällaisissa kahviloissa kahvilla ja nähdä ystäviä.

– Mihin pyritte näillä päivityksillä?

– En minä sinänsä niillä mihinkään pyri. Ne kuvaavat tavallista elämää, jota elän.

Marinin Instagram-tilillä (siirryt toiseen palveluun) on 486 000 seuraajaa, Twitterissä (siirryt toiseen palveluun)seuraajia on 243 000 ja Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) 130 055.

