Marin huolissaan työmarkkinoista: Näkymä erityisen sumea – Etlan Kangasharju: Ei ole niin vaarallista, vaikka lyhyellä aikavälillä rytisee

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on huolestunut tilanteesta työmarkkinoilla. Marin pitää kysymysmerkkinä tilannetta metsä- ja teknologiateollisuudessa, joissa työnantajat ovat tehneet irtioton aiemmasta työehtosopimusten tekemisestä.

– Näkymä on erityisen sumea sen vuoksi, että työnantajaosapuoli on osittain irtautunut sopimusjärjestelmästä sellaisena kuin olemme sen tunteneet, Marin sanoo.

Hän toivoo, että yhteiskuntaan saadaan vakautta, että Suomi voi menestyä taloudellisesti.

– Näen riskejä ja huolia tässä tilanteessa, mikäli sopimuksia ei saada aikaiseksi. Se ei olisi hyvä Suomelle.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtaja Aki Kangasharju sanoo, että työmarkkinaongelmat voivat hyydyttää talouskasvun lyhyellä aikavälillä, mutta uudistuksia tarvitaan, koska työehtosopimukset ovat hänen mukaansa liian pitkiä ja monimutkaisia.

– Lyhyellä aikavälillä ei ole niin vaarallista vaikka rytisee, koska pitkällä aikavälillä varmasti koko Suomen kansa hyötyy, että palkanasetannasta tulee joustavampaa ja paikallinen sopiminen lisääntyy, Kangasharju sanoo.

Myös työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle sanoo, että sopimisen tapojen pitää muuttua.

– En nyt lähtisi liikaa pohtimaan mitä tapahtuu, jos sopimuksia ei saada aikaan, koska kaikki edellytykset ovat, että ne pystytään tekemään, Helle vastaa.

– Olemme totta kai yhtä mieltä siitä, että olisi erittäin tärkeää talouskasvun kannalta, että sopimusratkaisut syntyvät, niin valtakunnalliset kuin yrityskohtaiset.

Teknologiateollisuuden osalta Marin odottaa vastausta kysymykseen, saadaanko alalle muodostettua työnantajajärjestö, jonka puitteissa voitaisiin tehdä yleissitovia työehtosopimuksia.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Marin: Palkat jääneet jälkeen monissa naisvaltaisissa ammateissa

Marin valittelee, että työnantajapuoli on halunnut luopua aiemmin työmarkkinoilla käytössä olleista laajoista tupo-ratkaisuista.

– Olen vahva sopimusyhteiskunnan kannattaja, ja ottaisin mielelläni sen kaltaisia välineitä käyttöön kuin aikoinaan on ollut, kun on sovittu yleissitovista, tulopoliittista ratkaisuista, joissa valtio on ollut osapuolena.

Marin uskoo, että valtio olisi valmis olemaan osapuolena ja osallistumaan keskusteluihin, jos työmarkkinajärjestöillä olisi siihen halua.

Toiveisiin hoitajien palkankorotuksista Marin vastaa, että palkat ovat jääneet jälkeen monissa muissakin ammattiryhmissä, kuten lastentarhanopettajilla.

– Ylipäätään naisvaltaisilla aloilla on kysyttävä, ovatko palkat enää työn vaativuutta ja koulutusta vastaavalla tasolla. Mutta valtio ja hallitus eivät ole osapuoli näissä neuvotteluissa, vaan työnantajat ja työntekijät sopivat työehdoista ja palkoista, Marin jatkaa.

Lue lisää:

Työehtoneuvotteluissa väännetään jälleen kättä – liipasimella voivat olla sauna- ja yölisät, tässä 7 huomiota, jotka jokaisen on hyvä tietää

Teknologiateollisuuden neuvottelut työehdoista junnaavat – osapuolet ovat eri mieltä jopa siitä mitä tapahtuu, jos sopimusta ei synny

Teollisuusliitto syyttää työnantajaa palkkakierroksen hajaannuksesta ja vannoo puolustavansa jäsentensä etua – "Mitään keinoa ei ole suljettu pois"