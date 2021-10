Oulun käräjäoikeus tuomitsi Sebastian Tynkkysen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – kyseessä jo kolmas kerta

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen määrättiin maksamaan noin 4 400 euroa, eli 70 päiväsakkoa. Tynkkynen itse on kiistänyt syytteen.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Oulun vaalipiirin kansanedustaja Sebastian Tynkkysen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja maksamaan 70 päiväsakkoa, eli noin 4 400 euron sakkorangaistuksen. Tuomio annettiin maanantaina aamupäivällä.

Syyte koski Tynkkysen kirjoittamia tekstejä, joita hän julkaisi sosiaalisessa mediassa vuonna 2017.

Syyttäjä vaati Tynkkyselle sakkorangaistusta maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden panettelusta ja solvaamisesta. Syyttäjän vaatimus oli 80 päiväsakkoa.

Tynkkynen kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän on aiemmin kertonut, että kirjoituksissa on kyse kuntavaalikampanjoinnista, jossa on tuotu esiin kansalaisten hänelle lähettämiä viestejä. Viestit ovat Tynkkysen mukaan koskeneet ihmisten huolta maahanmuuton lieveilmiöistä.

Oululaislähtöinen Sebastian Tynkkynen on kahdesti aiemmin tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vuosina 2017 ja 2020.

