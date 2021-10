Lahti tähtää sähköisen liikenteen markkinoille ryminällä – Suomen ensimmäinen alan professuuri syntyy kaupungin ja yritysten yhteistyönä

Professuurin ja tutkimusryhmän rahoitus on turvattu nyt viideksi vuodeksi. Tavoitteena on, että yliopisto ja yritykset yhdessä tuottavat huippuosaajia sekä uutta liiketoimintaa globaaleille markkinoille.

Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin perustaminen Lahteen viideksi vuodeksi vaatii noin miljoonan euron rahoituksen. Uudelle professuurille on huutava tarve, sillä seudulle on syntynyt lyhyessä ajassa sähköisen liikenteen osaamiskeskittymä. Alan yrityksiä on jo kolmisenkymmentä. Ne tarvitsevat kipeästi osaajia.

Sähköisen liikenteen professuuri keskittyy liikenteen sähköiseen murrokseen. Uuden professorin tehtävänä on tarjota myös tuoretta tutkimustietoa. Tätä varten kootaan 7-13 hengen ryhmä väitöskirjoihin johtavaan tutkimustyöhön. Lisäksi LUT-yliopisto avaa ensi syksynä sähköisen liikenteen maisteriohjelman Lahteen. Haku ohjelmaan alkaa joulukuussa.

– Lahdessa on jo alalla toimivia teknologiayrityksiä. Tavoitteena on tehdä tuotteita ja palveluita vientiin tutkimuksen ja yritysten yhteistyöllä, sanoo LUT-yliopiston energiajärjestelmien tiedekunnan dekaani Olli Pyrhönen.

Hänen mukaansa kyse ei ole vain sähköautoista, latauslaitteista ja akuista vaan myös muun muassa sähköisistä polttoaineista ja alaan liittyvästä ohjelmisto-osaamisesta sekä mobiilidatasta. Liikenteeseen kuuluvat autojen lisäksi esimerkiksi lento- ja vesiliikenne.

LUT-yliopiston professuurin ja tutkimusryhmän rahoittajina on joukko päijäthämäläisiä yrityksiä ja säätiöitä. Rahoittajat julkistettiin maanantaina. Lahden kaupungin lisäksi mukana ovat sähköautojen latauslaitteita valmistava Kempower, teollisuus- ja talotekniikan asiantuntijayritys LSK Group, Lahti Energia, Lahden teollisuusseuran säätiö, Kestävä Lahti-säätiö ja PHP-säätiö.

– Liikenneinfran päästöjen vähentäminen on iso kokonaisuus. Sähköisen liikenteen murros on vasta alkamassa, sanoo Olli Pyrhönen.

Petri Niemi haastattelee LUT-yliopiston energiajärjestelmien tiedekunnan dekaania Olli Pyrhöstä, PHP Holding Oy:n toimitusjohtaja Ari Turusta ja LSK Groupin toimitusjohtajaa Perttu Ryynästä.

Yritykset kaipaavat osaajia

Rahoittajien satsaamat summat professuuriin vaihtelevat. PHP-säätiön tarkoituksena on edistää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä. Se sijoitti 250 000 euroa.

– Tämä on viime vuonna perustetun säätiömme ensimmäinen rahoituskohde. Haimme vaikuttavuutta ja tässä sitä on, sanoo PHP Holding Oy:n toimitusjohtaja Ari Turunen.

Lahtelainen LSK Group panostaa 100 000 euroa. Teknologiayrityksen mukaan lähteminen oli itsestäänselvyys.

– Tarvitsemme myös huippuosaajia töihin, joten esimerkiksi sähköiseen liikenteeseen erikoistuville diplomi-insinööriopiskelijoille löytyy harjoittelupaikkoja, sanoo toimitusjohtaja Perttu Ryynänen.

