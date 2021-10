John Malkovichin Turun musiikkijuhlien vierailu siirtyy ensi vuoteen, myös teos vaihtuu

John Malkovich Coenin veljesten elokuvassa Burn After Reading vuodelta 2008.

Siirron syynä on Malkovichin tällä hetkellä työstämän elokuvan koronapandemian takia muuttuneet kuvausaikataulut.

Turun musiikkijuhlien ohjelmistoon 21. marraskuuta suunniteltu näyttelijä John Malkovichin tähdittämä spektaakkeli Just call me God – A Dictator`s Final Speech joudutaan perumaan tältä vuodelta, kertoo Turun musiikkijuhlat tiedotteessaan.

Vierailu siirtyy ensi vuoden musiikkijuhlille 6. elokuuta 2022. Malkovichin uusi teos on nimeltään The Infernal Comedy: Confessions of a serial killer.

Syyvierailun siirtymiseen on Malkovichin uuden elokuvan kuvausaikataulujen muuttuminen koronapandemian takia.

Vaikka esitys vaihtuu, aiemmin ostetut ja varatut liput käyvät sellaisenaan uuteen näytökseen.