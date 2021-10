Lisääkö metsän hakkuu monimuotoisuutta? Tunteet kuumenevat Jyväskylässä – SLL: Virkistysmetsä ei kaipaa pusikoiden siivoamista tai hakkuita

Vaativatko lähimetsät hakkuita? Lisäävätkö hakkuut luonnon monimuotoisuutta ja alueen virkistysarvoa?

Kysymykset kuumentavat nyt tunteita Jyväskylässä kaupungin ja paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen välillä.

Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntijalla Paloma Hannosella on yksinkertainen vastaus.

– Tosi monissa lähi- ja virkistysmetsissä ei tarvitse tehdä metsänhoidollisia hakkuita monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, hän sanoo.

Metsät eivät hänen mukaansa yleensä kaipaa pusikoiden siivoamista, harvennushakkuita tai avohakkuita ainakaan monimuotoisuuden takia.

Poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi lehtomaisista elinympäristöistä voi Hannosen mielestä poistaa kuusia. Poluille kaatuneiden puiden korjuu puolestaan lisää virkistysarvoa.

Virkistysmetsien hoitoa suunnitellaan taloustermein

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut lähimetsien luonto- ja virkistysarvojen vaalimiseen metsäohjelmassa, joka laaditiin 2018. Mukana ohjelman teossa oli myös SLL:n Jyväskylän piiri Jysy ry.

Kaupunki on tehnyt esimerkiksi avohakkuita useilla ulkoilualueilla viime aikoina, ja lisää on tulossa. Parhaillaan nähtävillä on Jääskelän alueen metsänhoitosuunnitelma, joka sisältää hakkuita.

Jysy ry:n mielestä kaupunki käsittelee metsiä liikaa talousnäkökulmasta sivuuttaen luonto- ja virkistysarvot. Yhdistyksen mukaan avohakkuu vie metsän virkistysarvon vuosikymmeniksi.

Jysy ry kritisoi myös sitä, että kaupunki puhuu virkistysmetsien hoidosta taloustermein.

– Kieli ohjaa sitä, mikä on olennaista. Puuntuotannolliset termit ohjaavat tuotantoon, yhdistys kommentoi sähköpostitse.

Yhdistyksen mielestä metsien hoitoon tarvittaisiin nyt uutta otetta, johon ei ole vielä edes termistöä.

– Miten esimerkiksi sanallistettaisiin se, että jokin tasaikäinen kuusikko muuttuisi pienellä harvennuksella, valon määrän lisäämisellä ja lahopuulla monimuotoisemmaksi ja siten virkistäytyjälle mielenkiintoisemmaksi?

Kaupunki: Hakkuut lisäävät kerroksellisuutta

Jyväskylän kaupungin mielestä hoitotoimet ovat tarpeellisia luonnon monimuotoisuuden ja metsien virkistysarvon kannalta. Kaupunki pitää niitä myös metsäohjelman mukaisina.

– Jotta metsäalue säilyy virkistyskäytössä esimerkiksi Jääskelässä, sen kasvua ja kehittymistä pitää monissa kohdissa tukea hoitotoimenpiteillä, sanoo kaupungin viherpalvelupäällikkö Tuija Pajunen.

Hän perustelee hakkuita sillä, että ne tuovat metsään kerroksellisuutta eli eri ikäisiä ja eri lajisia puita. Hakkuut ovat hänen mukaansa tarpeellisia etenkin tasarakenteisissa metsissä.

– Joskus ainoa mahdollisuus on uudistaa metsää pienimuotoisin uudistusaloin ja siten turvata metsän elinvoimaisuus tulevina vuosikymmeninä. Meidän pitää katsoa muutakin kuin tätä hetkeä, Pajunen toteaa.

Hänen mukaansa tärkeimpiä asioita virkistysmetsien hoidossa ovat viihtyisyys ja turvallisuus.

– Jos nuorta metsää ei ollenkaan hoidettaisi, se tukkeutuisi ja siellä ei pystyisi oikein enää liikkumaan. Lisäksi puu riukuuntuisi, mikä ei ole ehkä toivottava näkymä virkistyskäytössä olevalle alueelle.

SLL:n Paloma Hannonen on eri mieltä hakkuiden tarpeellisuudesta. Hänen mukaansa kerroksellisuutta voi rakentaa muillakin keinoilla.

Lahopuuta voi lisätä kaatamalla puita maahan tai kaulaamalla niitä pystyyn. Joillain alueilla toimii kulotus.

– Se ei ole enää talousmetsän hoitoa vaan luonnonhoitoa. Puiden ja lahopuumateriaalin keruu alueelta ei ole perusteltua monimuotoisuusnäkökulmasta, Hannonen sanoo.

Kaupunki kaataa puita, jotka ovat vaaraksi ihmisille tai rakennuksille. Se kuulee myös asukkaiden toiveita siitä, mitkä puut saisivat lähteä. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Kaupunki: Virkistysalueille ei ole omaa termistöä

Jyväskylän lähi- ja virkistysmetsillä ei ole tuottotavoitteita. Hakattujen puiden tuotoilla pyritään Tuija Pajusen mukaan kuitenkin kattamaan hoitotöiden kustannuksia.

– Ei ole olemassa erillistä lähi- ja virkistysalueiden termistöä, vaan meillä on kansallinen metsienhoidon termistö, ja sitä me käytämme. Se ei muuta arvoja, hän toteaa.

Pajunen huomauttaa, että paljon metsää jätetään myös hoitamatta.

Esimerkiksi Kuokkalassa virtaa pieni puro, jonka ympärillä kasvaa pajua ja raitaa. Paikka on jätetty käsittelemättä, koska linnut viihtyvät uoman varren puissa keväisin. Läheltä löytyy myös liito-oravien reittejä, joita pyritään säilyttämään.

SLL: Kieli ja käytäntö tulevat perässä

Jyväskylä on kaikesta huolimatta metsien monimuotoisuuden edelläkävijöitä ainakin suunnitelmien tasolla.

Kaksi kolmasosaa Suomen kunnista on laatinut suunnitelmat ilmastotoimista, mutta vain yksi viidesosa on tehnyt sellaisen luontokadon pysäyttämisen tai monimuotoisuuden parantamisen konkreettisista toimista.

– Ihmiset ovat selvästi havahtuneet käymään keskustelua ja puolustamaan lähimetsiä paitsi hakkuilta myös kaavoituksesta puhuttaessa. Se on askel eteenpäin, Hannonen toteaa.

Taloustermien käyttö virkistysmetsistä kertoo hänen mielestään siitä, että asenneilmapiirin muuttuminen päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa vie aikansa.

– On hienoa, että osalla kunnista on konkreettisia toimia. Kieli ja käytäntö tulevat varmaan jonkin verran perässä. Se ei riitä, että tehdään päätöksiä, vaan niitä pitää käytännössä seurata, valvoa ja mitata jatkossakin.

Kunnat voisivat Hannosen mukaan esimerkiksi päättää, että virkistysmetsissä ei enää tehdä avohakkuita. Metsät voisi siirtää metsätalouden korista suojelun koriin.

– Virkistysmetsissä, jotka eivät ole selvästi suojeltuja, on paljon isompi paine tehdä taloushakkuita kuin suojelupäätöksen saaneissa metsissä. Se on omiaan lisäämään ristiriitaisuuksia, Hannonen sanoo.

