Unohditko muuttaa vanhan S-etukorttisi? Nyt sen omistaminen maksaa – jos tilillä on katetta

Osa S-ryhmän asiakkaista maksaa nyt kuukausimaksua etukortistaan. Maksuttomia kortteja on neljä, mutta vanhat S-Etukortti Debit -kortit muuttuivat maksullisiksi lokakuun alussa.

Maksuttomia ovat S-Pankin myöntämät S-Etukortti Visat eli pankkikortti, luottokortti tai niiden yhdistelmä sekä S-ryhmän myöntämä käteiskortti, jolla ei voi maksaa tai nostaa käteistä.

Tammikuun alussa pankki kertoi, että siruttomat S-Etukortti Debit -kortit muuttuvat maksullisiksi huhtikuun alusta. Tieto ruuhkautti kuitenkin asiakaspalvelun niin pahoin, että siirtymään otettiin aikalisä. Myös koronatilanne vaikutti asiaan.

Lopulta korteista alkoi juosta kuukausimaksu lokakuun alusta.

Muutos koski siruttomia kortteja, joissa on 6003-alkuinen numerosarja. Niitä ei ole laskettu liikkeelle enää vuoden 2012 jälkeen.

Vuoden alussa näitä vanhoja kortteja oli liikkeellä vajaat 400 000. Nyt määrä on "merkittävästi pienempi", kertoo korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell S-Pankista.

Pankki ei kerro enää, paljonko vanhoja kortteja lopetettiin tai vaihdettiin toisenlaisiin. Myöskään sitä Lundell ei avaa, onko vanhan kortin pitäneiden määrä niin suuri, että kolmen euron kuukausimaksulla olisi pankille suuri merkitys.

Kuukausimaksu veloitetaan tililtä, johon kortti on liitetty. Maksua ei kuitenkaan välttämättä saada perittyä.

– Jos tilillä ei ole rahaa, maksua yritetään veloittaa normaaliin tapaan muutaman päivän ajan, mutta ei takautuvasti jos tilille tulee rahaa vasta pidemmän ajan päästä. Miinukselle tili ei palkkioveloitusten takia mene, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla toimivan Osuuskauppa Eepeen alueella 74 prosenttia on asiakasomistajia. Korttien päivittäminen on sujunut ongelmitta.

Pankkikorttimalli suosituin

Asiakkaat ovat valinneet vanhan tilalle sekä käteiskortteja että S-Etukortti Visaa, jonka nimestään huolimatta saa joko pelkkänä pankkikorttina tai luotto-ominaisuudella.

Tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell ei kerro, missä määrin erilaisiin kortteihin on siirrytty. S-Etukortti Visa-kortteja on liikkeellä kaikkiaan 2,5 miljoonaa, ja niistä valtaosa on debit- eli pankkikortteja. Toiseksi suosituin on yhdistelmäkortti, jossa on sekä pankki- että luotto-ominaisuus.

Kortin vaihtamismahdollisuus ei kuitenkaan loppunut lokakuun alkuun. Maksulliseksi muuttuneen debit-kortin voi halutessaan lopettaa esimerkiksi S-Pankin verkkosivuilla, minne kirjautuminen onnistuu kaikkien pankkien tunnuksilla.

Vanhan kortin voi vaihtaa maksuttomaan S-Etukortti Visaan, mikä vaatii henkilökohtaista käyntiä asiakaspalvelupisteellä, jos asiakkaalla ei ole S-Pankin verkkopankkitunnuksia.

Halutessaan S-Etukortti Debitin tilalle voi hankkia käteiskortin, jolla pystyy ainoastaan kerryttämään bonusta. Bonuksia voi käyttää vain verkkopankin kautta tai palvelupisteissä eli kortilla ei voi maksaa tai nostaa käteistä kassalla.

Vanhan kortin pystyy myös lopettamaan kirjeen mukana tulleella lomakkeella, S-Pankin verkkosivuilla tai asiakaspalvelussa.

