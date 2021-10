Tahraako sponsorin taloussotku Tampereen areenan? Kaupungin konsernijohtaja: "Kyse on Uroksen asioista, areenan osalta kaikki on kunnossa"

Teknologiayhtiö Uros on joulukuussa valmistuvan Tampereen areenan pääsponsori, ja areenan katolla komeilee sen avauduttua Uros Live -kyltti. Oululaisyhtiön taloudellinen tilanne on kuitenkin epäselvä.

Roiskuuko Uroksen sotkuista lokaa Tampereen ja sen upouuden ylpeyden päälle? Ja jos roiskuu, kuinka paljon?

Viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho arvioi, että roiskeet lentävät väkisinkin.

– Mielikuvilla on tapana siirtyä kohteesta sponsoroitavaan tai toisin päin. Siksi ei ole ylireagointia miettiä, mitä tästä seuraa, jos taustalta paljastuu isoja talousvaikeuksia tai raportointiongelmia.

Luoma-ahon mukaan on normaalia, että areenojen ja kilpailujen nimet muuttuva. Mutta kun Tampereen kaupunki kuuluu halliyhtiön omistajiin, odotukset luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä ovat tavallista yritysyhteistyötä korkeammalla.

– Odotukset sponsoroinnille on kovemmat kuin aikaisemmin. Enää ei riitä, että antaa paljon rahaa ja se on siinä. Yhteistyöhön lähdetään sellaisten tahojen kanssa, joilla on kestävä toiminta ja joiden arvot vastaavat kansalaisten arvoja.

Uros täytti pääsponsorin vaatimukset

Halliyhtiön omistajiin kuuluvan Tampereen kaupungin konsernijohtajan Juha Yli-Rajalan mukaan kaupunki on huolissaan mahdollisista mainehaitoista. Se edellyttää yhtenä omistajista, että Uros toimittaa viranomaisten vaatimat tiedot. Yhtiö ei ole toimittanut vuoden 2019 tilinpäätöstietoja, joita patentti- ja rekisterihallitus on pyytänyt jo keväästä asti.

– Totta kai meitä harmittaa, jos nämä epäselvyydet jatkuvat ja jos ne liitetään areenaan, Yli-Rajala sanoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, että Uros on ainoastaan areenan sponsori, hallia se ei omista.

– Näissä epäselvyyksissä on kyse Uros-yhtiön asioista. Areenan osaltahan kaikki on kunnossa, ei siellä ole mitään ongelmia. Kyse on vain siitä, että areenan pääsponsorin on selvitettävä omat asiansa.

Juha Yli-Rajala toivoo, että Uros-yhtiön omistaja ja johto tulisivat esiin, toimittaisivat vaaditut tiedot ja kertoisivat, että kaikki on kunnossa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tampereen areenan toimitusjohtaja Marko Hurme ei halunnut antaa Ylelle haastattelua tätä juttua varten. Hän kertoi odottavansa Uroksen lupaamia lisäselvityksiä. Hurme kertoi kuitenkin Ylelle aiemmin, että Uros on hoitanut kaikki velvoitteensa halliyhtiölle sopimuksen mukaisesti.

Juha Yli-Rajalan mukaan Uroksen valinta areenan pääsponsoriksi oli halliyhtiön asia. Mutta kaupunginkin näkökulmasta pääsponsoriksi valittiin paras mahdollinen taho.

– Meitä omistajia on totta kai informoitu matkan varrella hyvin kaikista asioista. Kun pääsponsori valittiin, tehtiin kaikki tarvittavat selvitykset. Siinä kohtaan Uros-yhtiö täytti kaikki ne edellytykset, joita meillä areenayhtiön sponsorille oli.

Viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-ahon mukaa tässä vaiheessa onkin mahdotonta sanoa, valittiinko Tampereen areenalle väärä sponsori.

– Jos areena saadaan rakennettua ja toiminta siellä alkaa hyvällä tavalla, silloinhan päätös on ihan oikea. Mutta se, millaisia mielikuvia areenaan liitetään ja millaisiksi mielikuvat pitkällä aikavälillä muuttuvat, jää nähtäväksi.

