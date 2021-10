Kun ajokausi päättyy, alkaa veteraaniautojen talvilepo – moni auto viedään talveksi museon tiloihin: "Sillä on hyvä olla täällä"

Moni veteraaniauto tuodaan talveksi automuseon lämpimiin tiloihin. Sieltä on keväällä taas helppo aloittaa ajokausi.

Moni veteraaniauto tuodaan talveksi automuseon lämpimiin tiloihin. Sieltä on keväällä taas helppo aloittaa ajokausi.

Moni veteraaniauto ja -moottoripyörä on talvisäilytyksessä Vaasan auto- ja moottorimuseon tiloissa. Osa autoista kuuluu vakiasiakkaille ja on ollut museon suojassa monta talvea.

Vaasan auto- ja moottorimuseossa käy vilinä. Museon pihamaalle virtaa tasaisena virtana autoja, jotka ovat tulossa museon tiloihin talviunille.

Yksi talvisuojaan tuleva kulkupeli on vuoden 1966 valkoinen Dodge. Sitä ajaa maalahtelainen Johanna Ögård . Auto on kulkenut suvussa vuosikymmeniä, kertoo Johannan äiti Helena Ögård.

– Auto on ollut isälläni aikoinaan, ja sillä tehtiin paljonkin ajeluita. Myöhemmin se siirtyi minulle ja nyt se on Johannalla, kertoo Ögård.

Dodge on viettänyt jo kohta toistakymmentä talvea Vaasan auto- ja moottorimuseossa.

– Täältä saa hyvin apua sen kanssa jos tarvitsee keväällä. Se on turvassa täällä ja sillä on hyvä olla täällä, naurahtaa Johanna Ögård.

Vakiosasiakkaita läheltä ja vähän kauempaakin

Vaasan auto- ja moottorimuseossa on tilaa usealle kymmenelle autolle ja moottoripyörälle. Rakennuksen alakertaan ajetaan isommat autot, ja ne ovat Veteraanisautoseuran puheenjohtajan Matti Maartosen mukaan pääasiassa amerikanrautoja.

– Ne ovat niin pitkiä, että ne sopivat tänne alas. Niitä menee tänne nelisenkymmentä, laskeskelee Maartonen.

"Täällä sen on hyvä olla", sanovat vuoden 1966 Dodgen museolle säilytykseen tuoneet Helena ja Johanna Ögård. Kuva: Terhi Varjonen / Yle

Autoja tuovat ovat Ögårdien perheen tapaan vakioasiakkaita, jotka ovat tuoneet oman autonsa jo vuosien ajan museolle talvisäilytykseen.

– Suurin piirtein tiedetään, mihin koloon haluavat oman autonsa, naurahtaa Maartonen.

Rakennuksen toiseen kerrokseen menevät pienet, maksimissaan 4,5 -metriset autot. Illan aikana hissillä nostetaan toiseen kerrokseen mm. Mini sekä Fiat 127.

Pääasiassa autoja tuodaan Vaasasta ja ihan lähialueelta, mutta joitakin autoja tulee myös naapurimaakunnasta Etelä-Pohjanmaalta.

Talvisäilytyksen käyttö on kasvanut viime vuosina. Autoja on vuosittain säilytyksessä 50-60 ja moottoripyröriäkin kymmeniä. Varsinkin moottoripyörien säilytyksen suosio on kasvanut.

– Rakennuksessa on paksut kivirakenteet, jolloin lämpötilavaihtelut eivät ole suuria vaikka rakennus jäähtyykin talvella. Ei tule kosteutta ja on vartioitu tila, listaa Maartonen.

Autojen ajaminen sisään sujuu vakiasiakkailta jo rutiinilla. Uusi ajokausi alkaa keväällä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

"Suunpielet menee alaspäin"

Veteraaniautojen kausi on tältä vuodelta päättymässä, ja osalle se aiheuttaa hieman haikeutta.

- Taas on se aika vuodesta kun suunpielet menee alaspäin, huikataan autojen ohjailun lomassa.

Ögårdeilla ei kauden päättyminen sureta. Dodgella kun ei ole talvisin oikein mitään asiaa maantielle.

– Tällä ei ole varmaan 40 vuoteen ajettu talvella ollenkaan. Joskus kun isä ajoi talvikelillä, niin se auto vain ajautui ojaan, että ei tämä oikein ole mikään talviauto, nauraa Helena Ögård.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin 11. lokakuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Sotavuosilta tuttu häkäpönttöauto on harvinaisuus – vaikka ylämäet mennään tuskaisen hitaasti, eivät muut tielläliikkujat keskaria heiluttele

Museoajoneuvo saa päät kääntymään: "Jos haluaa mennä salaisesti johonkin paikkaan, niin tämä ei silloin ole se oikea auto"