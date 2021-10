Porin kaupungin kiinteistöyhtiö ostaa Mäntyluodon telakkakiinteistön – vuokralaiseksi tulee toiminnan ostanut Enersense

Porin kaupungin omistama Suisto Kiinteistöt ostaa Mäntyluodon telakkakiinteistön.

Enersense Works on puolestaan ostanut Pori Offshore Constructions Oy:n koko osakekannan 4. lokakuuta.

Osana järjestelyä on sovittu, että Suisto Kiinteistöt vuokraa telakan maa- ja vesialueet sekä rakennukset takaisin Enersense-konsernille. Kyseessä on 110 hehtaarin alue, josta 80 hehtaaria maata ja 30 vesialuetta.

Kiinteistön kauppahinta on 8 miljoonaa euroa. Enersense-konserni on sitoutunut vuokraamaan kiinteistön vähintään viideksi vuodeksi ja vuosittainen pääomavuokra on 800 000 euroa, kerrotaan Porin kaupungin tiedotteessa. Vuokralaiselle jää kannettavaksi kaikki käyttökustannukset.

– Porin kaupungin kannalta on tärkeää, että kyseisen alueen toiminta säilytetään. Kaupunki uskoo siihen kasvunäkymään, jonka Enersense tuo ja että alue työllistää tulevaisuudessa enemmän kuin tällä hetkellä. Uskomme myös Porin satama-alueeseen, johon kohdistuu yritysten kasvavaa kysyntää, toteaa tiedotteessa Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen.

