Pandoran paperit eivät hätkähdytä Venäjää, sanoo Kremlin tiedottaja – poliitikot asettuivat puolustuskannalle eri puolilla maailmaa

Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov on kommentoinut lyhyesti Pandoran papereiden paljastuksia, joiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiirillä olisi miljardiomaisuuksia veroparatiiseissa ulkomailla.

– Väitteissä ei ole mitään perää, eikä niitä ole syytä tutkia, sanoi Peskov toimittajille Moskovassa.

Hänen mukaansa tutkinnan tekeminen edellyttäisi, että julkaisija olisi "vakavasti otettava taho".

– Väitteitä on paljon, niitä esitetään usein ja entisiä korvataan uusilla, niissä ei ole tutkittavaa, hän sanoi.

Peskovin lyhyt vastaus oli hyvin samanlainen kuin keväällä 2016, jolloin hän kommentoi niin sanottujen Panaman papereiden tietovuotoja. Niissäkin kerrottiin presidentti Putinin omaisuusjärjestelyistä.

Sunnuntai-iltana julkistettujen Pandoran papereiden vuodossa on tietoja 46 venäläisen miljardöörin omistuksista veroparatiiseissa. Yksi tietovuotojen kohde on presidentti Putinin likeinen ystävä Gennadi Timtšenko, jolla on Suomen kansalaisuus.

Tiedottaja Peskov sanoi hieman pisteliäästi, että ainoa huomionarvoinen asia tällä kertaa oli, että Yhdysvallat näyttää olevan maailman suurin veronkierron keskittymä.

Mistä Pandoran papereissa on kyse? Uusi tietovuoto Pandoran paperit sisältää lähes 12 miljoonaa salaista asiakirjaa veroparatiisiyhtiöistä pääosin vuosilta 1996-2020.

Tiedot ovat peräisin 14:stä veroparatiisipalveluita myyvästä yhtiöstä.

Tiedot on luovutettu kansainväliselle toimittajajärjestölle ICIJ:lle.

Ylen MOT-toimitus on Suomessa ainoa media, joka on tutkinut tietovuotoa.

Yhteensä vuotoa on tutkinut noin 600 toimittajaa 117 eri maasta. He edustavat noin 150 mediaa.

Myös Tsekin pääministeri kiistää omaisuusjärjestelyt

Eurooppalaisista valtiojohtajista Pandoran papereissa on tuotu esiin Tšekin pääministeri Andrej Babiš. Paljastusten mukaan hänen omistukseensa kuuluu käytännössä yli 20 miljoonan euron arvoinen huvila Ranskan Rivieralla.

Babiš on jyrkästi kiistänyt, että hän omistaisi mitään Ranskassa. Pääministerin kanslia sanoo tiedotteessaan, että väitteet yksityisten omistusten ja julkisten varojen kytkennästä ovat perusteettomia. Tiedotteen mukaan tällaisillä väitteillä pyritään tietoisesti sotkemaan totuutta.

Tietovuoto tuli hankalaan saumaan pääministeri Babišille ja hänen johtamalleen ANO-puolueelle, sillä Tšekissä järjestetään viikonloppuna parlamenttivaalit.

Syytökset ja torjunnat leimahtivat eri puolilla maailmaa

Vuoto paljastaa yli kolmensadan poliitikon ja virkamiehen salaiset veroparatiisiomistukset. Näiden joukossa on 35 entistä tai nykyistä valtionpäämiestä.

Julkinen keskustelu laajenee vauhdilla niin Euroopassa kuin Aasiassa.

Britanniassa tietovuoto paljasti sen, että konservatiivien vaalikampanjaa tukenut Mohammed Amersi on ollut osallisena yhdessä Euroopan suurimmista korruptiovyyhdissä. Vyyhti johtaa ruotsalaisen teleyhtiön kautta Uzbekistanin presidentin perheeseen. (siirryt toiseen palveluun)

Pääministeri Boris Johnson vakuutti, että kaikki konservatiivipuolueelle annettujen lahjoitusten taustat on tarkistettu.

Pakistan ja Australia ovat kertoneet tutkivansa paljastusten väitteitä.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Jordanian tiedotusvälineet ovat vaienneet tiedoista, että kuningas Abdullah II omistaisi Yhdysvalloissa ja Britanniassa kiinteistöjä noin 85 miljoonalla eurolla. Paljastuksen mukaan ne olisi hankittu vuosien 2003–2017 välisenä aikana.

Kuningashuone sanoo kommentissaan, että omaisuus on hankittu laillisesti, mutta siitä ei ole turvallisuussyistä kerrottu julkisuuteen, kirjoittaa Reuters.

Sanomalehti Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainakin kahdeksan valtiota on jo luvannut tutkia omassa maassaan Pandoran papereiden tiedot.

Paljastusten yhteydessä on muistutettu, että veroparatiisiyhtiön omistaminen ei ole laitonta. Usein salaisia yhtiöitä kuitenkin käytetään myös rikolliseen toimintaan kuten rahanpesuun tai laittomaan veronkiertoon.