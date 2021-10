Janakkalasta on löytynyt lintuinfluenssaan kuollut kettu – Ruokavirasto laajentaa tartuntavyöhykettä entisestään

Janakkalassa todettu lintuinfluenssatilanne on pahentunut. Herkästi tarttuvaa tautia löydettiin viime viikolla Leppäkoskella sijaitsevalta Wanantaan fasaanitilalta. Silloin maastosta oli löytynyt jo tuhansia kuolleita fasaaneja, jotka oli päästetty luontoon riistalinnuiksi.

Nyt Ruokavirasto laajentaa tartuntavyöhykettä uusien tautitapausten vuoksi. Janakkalassa tautia on löytynyt fasaanien lisäksi myös kuolleelta ketulta. Kettu löytyi Wanantaan fasaanitilan mailta.

– Meillä ei ole enää kovinkaan montaa fasaania hengissä, kertoo tilan riistanhoitaja Kai Rauhala.

Rauhalan mukaan tilan väkeä on neuvottu suojaamaan itsensä ja keräämään kuolleet linnut pois maastosta.

– Muita lintulajeja ei ole vielä löytynyt kuolleena, Rauhala kertoo.

Varsinais-Suomessa ja Etelä-Suomessa on havaittu viikon sisällä useampi suuri taudinpurkaus luontoon lasketuissa fasaaneissa. Janakkalan ja Salon lisäksi fasaanitartunta on varmistunut myös Orimattilassa yksittäisessä linnussa. Paraisilla korkeapatogeeninen H5N8 todettiin harmaahaikaralla.

Metsästyskoirien koulutusta tai kokeita vältettävä tautialueella

Janakkalan tartuntavyöhykkeellä on kielletty muun muassa siipikarjan ja muiden lintujen ulkonapito ja siirrot. Lisäksi on asetettu vaatimuksia lintujen pitopaikkojen suojaamiseksi tartunnalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on yhteydessä jokaiseen alueelle rekisteröityyn lintujen pitopaikkaan ja antaa asiasta tarkemmat ohjeet.

Ruokavirasto suosittelee, että metsästyskoirien koulutuksia tai kokeita ei järjestettäisi nyt alueilla, joissa on luontoon laskettuja riistalintuja tai riistalintujen tarhausta.

Lintuinfluenssan tarttuminen kettuun on harvinaista, mutta ei täysin poikkeuksellista. Kuluvan lintuinfluenssaepidemian aikana yksittäisiä kettujen H5N8- ja H5N1-tapauksia on raportoitu Iso-Britanniassa ja Alankomaissa. Koiriin ja kissoihin lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti, mutta mikäli eläin on tahrinut itsensä linnun ulosteisiin, on lemmikki syytä pestä huolellisesti ja huolehtia omasta hygieniasta.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen. Tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.