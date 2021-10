Koronatartuntojen määrä kasvussa taas – tautia on raportoitu kahden viikon aikana enemmän kuin edellisillä vertailujaksoilla

Ennen tätä Suomessa on uutisoitu laskevista koronaluvuista kahden viikon tarkastelujaksolla elokuun loppupuolelta saakka. Sairaalassa on 14 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta enemmän kuin perjantaina.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 544 koronatartuntaa, mikä on 445 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) luvut.

Ennen tätä Suomessa on uutisoitu laskevista koronaluvuista kahden viikon tarkastelujaksolla elokuun loppupuolelta saakka.

Viikoittain tehtyjen koronatestien määrä on pienentynyt. Syyskuun puolivälistä saakka kaksi koronarokoteannosta saaneita ei ole enää kehotettu hakeutumaan testiin lievien oireiden vuoksi.

Tänään Suomessa raportoitiin 1 302 uudesta koronavirustartunnasta. Luvussa on mukana viikonlopun lukuja. THL on kertonut, että lokakuusta alkaen se ei enää päivitä koronalukuja viikonloppuisin.

Koronarokotukset eivät ole edenneet juurikaan eilisen jälkeen. 12 vuotta täyttäneestä väestöstä kaksi koronarokoteannosta on Suomessa saanut 71,6 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen osalta ajantasainen rokotuskattavuus on 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Alueellisesti ilmaantuvuus on suurinta Satakunnassa

Ilmaantuvuusluku eli tautitapausten määrä kahdelta viikolta sataatuhatta asukasta kohti on nyt koko Suomen osalta 117,8. Edellisellä kahden viikon jaksolla se oli 109,8.

Alueellisesti korkein ilmaantuvuusluku on Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 201. Toiseksi korkein ilmaantuvuus on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa se on 161.

Alhaisin ilmaantuvuusluku on Ahvenanmaalla (20) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä (29). Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

THL:n mukaan Suomessa on sairaalahoidossa 136 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, joista tehohoidossa on 28.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista 14 ihmisellä, ja tehohoidossa on neljä ihmistä enemmän kuin perjantaina.