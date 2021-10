Mellakkapoliisit hajottivat Tampereella luvattoman mopomiitin – suosittu tubettaja kertoo, miten mopon ei välttämättä tarvitse lähteä käsistä

Yli 80 000 seuraama tubettaja JuhisRacing on sitä mieltä, että niin mopoilijoilla kuin poliisilla tuli ylilyönti viikonlopun mopomiitissä. Video: toimittaja Petra Ketonen, kuvaaja Antti Eintola, leikkaaja Mari Siltanen / Yle

Tampereella järjestettiin viikonloppuna suuri mopomiitti, jonka kutsu levisi sosiaalisessa mediassa nopeasti.

Mopomiitti lopetettiin poikkeuksellisen isolla poliisijoukolla. Jyväskylän rallista tulleet mellakkapoliisit lopettivat myöhään lauantaina illalla Pyynikin rannassa tapahtuman.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Harri Nojonen sanoo, että paikalla oli arviolta 300–400 mopoa tai autoa. Niistä lähti valtavasti meteliä ja savua, ja poliisin mukaan ympäristö häiriintyi selvästi.

Asiasta oli tullut lukuisia ilmoituksia. Paikalla kävi ensin poliisipartio, mutta sen kulkua yritettiin estää.

– Poliisiautoa heitettiin tölkillä ja yritettiin estää auton kulkemista. Tämäntyyppinen toiminta ei kuulu autoiluun eikä mopoiluun, Nojonen muistuttaa.

Paikalla oli pimeää ja myös aikuisia, joten poliisilla ei ole tietoa estäjien iästä.

– Joukossa tyhmyys tiivistyy. Jonkun pitää päästä koheltamaan, että leimautuu koko porukka, Nojonen harmittelee.

Samanaikaisesti Jyväskylän rallista oli sattumalta tulossa paljon poliiseja ja he tulivat apuun. Poliisi hajotti porukan, eikä ottanut ketään kiinni tai kirjoittanut sakkoja. Poliisin läsnäolo rauhoitti Nojosen mukaan tilanteen, eikä poliisin ja nuorten välillä tullut kontakteja.

Tubettaja ihmettelee

Monessa kaupungissa on järjestetty myös virallisia mopomiittejä. Näissä vastaavia järjestyshäiriöitä ei ole ollut, vaikka moni aikuinen paheksuu pärinää.

Tamperelainen tubettaja JuhisRacing tekee yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa virallisissa miiteissä. Hän ei paljasta nimeään tai kasvojaan, vaan JuhisRacing on tubenimi. Tubettajalla on yli 80 000 seuraajaa Youtubessa.

JuhisRacing ei ollut paikalla Tampereen mopomiitissä, mutta on nähnyt sieltä videoita. Yle yritti tavoittaa juttua varten myös paikalla olevia nuoria, mutta ei onnistunut.

– Vaikka itse olen mopoilija ja olen heidän puolellaan, tällä kertaa näyttää siltä, että mentiin astetta liian pitkälle. Toisentyyppisellä käyttäytymiselle olisi voinut ehkäistä tämän lopputuloksen.

JuhisRacing toivoo nuorille lisää kokoontumispaikkoja. Kuva: Antti Eintola / Yle

Toisaalta hän ihmettelee poliisin järeitä toimia. Tubettaja ei ole koskaan nähnyt miiteissä mellakkapoliiseja.

– Miettikää nyt: mopomiitti, jossa on 15-vuotiaita ja siitä ylöspäin nuoria ja mellakkapoliisi paikalla. Resurssit ovat käytössä, mutta mennäänkö nyt vähän liian pitkälle.

Mopomiiteissä on yleensä 15–20-vuotiaita nuoria. Kokoontumispaikkoja ei nuorille oikein ole.

– Nuorten täytyy päästä harrastamaan. Toivon, että kaupunki pystyisi mahdollistamaan nuorille tapahtumia laillisesti ja turvallisesti.

Koska laillisia paikkoja on vähän, pyrkivät mopoilijat mopomiiteissä valitsemaan tubettajan mukaan usein isoja teollisuusalueita tai muita alueita kaupungin laitamilla.

– Mopoilijat ovat fiksuja ja pyrkivät valitsemaan paikkoja, joissa aiheutetaan mahdollisimman vähän harmia muille.

Suosittua korona-aikana

Tampereen kaupunki on järjestänyt yhdessä nuorten kanssa kahtena edellisenä kesänä viralliset mopomiitit. Tapahtumaan on haettu viranomaisluvat ja hankittu järjestyksen valvojat.

Tampereen kaupungin nuorisopalvelujen johtaja Jukka Etu-Seppälä kertoo, että esimerkiksi viime kesän mopomiitissä oli tuhatkunta. Osa oli katsojia, osa osallistui tapahtumaan mopoilla.

Katsojille pitäisi Etu-Seppälän mukaan järjestää mopomiitissä erilliset alueet ja rajata alueet, joissa tehdään taitoajoja. Samoin muuta liikennettä pitää rajata, jotta tapahtuma on turvallinen.

Mopomiitissä tavataan paitsi kavereita, myös esitellään erilaisia mopoja ja mopon hallintaan liittyviä asioita, kuten kiihdytellään, keulitaan ja jarrutellaan.

Etu-Seppälän arvion mukaan koronan aikana mopomiittien suosio on kasvanut. Tämä selittää myös houkutuksen spontaaneihin tapaamisiin. Nuorilla on tarve kokoontua ja sosiaalisen median kautta väkimäärä paisuu helposti suuremmaksi kuin on ajateltu.

– Ihmiset eivät ole päässeet kokoontumaan oikein mihinkään. Mopoilussa tapaaminen on ollut sikäli turvallisempaa, koska se on ollut ulkoilmassa, kypärät päässä ja siinä on tietynlainen etäisyys toiseen ihmiseen luonnollisesti. Kun istuu mopon päällä, ei synny lähikontaktia.

Mopoilu on suosittua sekä tyttöjen että poikien keskuudessa.

– Mopo on kulkuväline nuorelle, kuten auto aikuiselle. Nuoret siirtyvät harrastuksesta toiseen mopolla. Se on oman vapauden väline, eikä ole riippuvainen muiden aikatauluista, Etu-Seppälä kuvaa.

Ei ongelmia alkoholista

Aikuisten tapahtumiin verrattuna mopomiiteissä ei ole ollut alkoholista ongelmia. Poliisi vahvistaa, ettei viikonlopunkaan luvattomassa mopomiitissä takavarikoitu alkoholia. Tampereen kaupungin nuorisopalvelujen johtaja Etu-Seppälällä on sama kokemus.

– Ei niissä ole ollut sellaisen kanssa mitään tekemistä. Nuoret ovat valveutuneita. Jos he ovat mopolla liikkeellä, ei lähdetä päihtyneinä. Virallisissa tapahtumissa ei ole ollut oikeastaan järjestyshäiriöitä koskaan, Etu-Seppälä sanoo.

Silti luvallisiakin mopomiitteja helposti paheksutaan äänen takia.

– Kyllähän niitä paheksutaan. Moottoripyöristä ja autoista lähtee myös kovia ääniä. Kyllä maailmaan ääntä mahtuu, ei se siitä ole kiinni.

JuhisRacing ei ollut itse Tampereen mopomiitissä, mutta on nähnyt sieltä videoita. Kuva: Antti Eintola / Yle

Esimerkiksi Tampereella kaupungin mopomiitit on pyritty pitämään Messukeskuksen parkkipaikalla, etteivät ne olisi ihan asutuksen lähellä. Ensi kesälle suunnitellaan uutta virallista mopomiittiä Tampereella.

– Nuorilla on yleensä tarve kokoontua. Jos se tehdään hallitusti ja sille annetaan tilat ja mahdollisuus ja se on turvallista, se on aina järkevämpää kuin että tapahtuma organisoituu itsekseen.

Etu-Seppälä toivoo aikuisten muistavan, että kaikki ovat joskus olleet nuoria.

– Jokaista kokoontumista ei voi tuomita. Jos samaan syssyyn tuomitaan aikuisten toiminta, tuskin meillä olisi autoja tai moottoripyöriä kaupungissa.

