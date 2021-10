Shakira, Elton John ja Bernie Ecclestone – Myös kulttuurin ja urheilun supertähdet ovat hyödyntäneet veroparatiiseja miljooniensa kartuttamisessa

Elton John on yksi yli sadasta julkisuudesta tutusta henkilöstä, jonka kytkökset veroparatiiseihin ovat selvinneet Pandoran papereiden myötä. Elton John esiintyi joulukuussa 2019 Geelongissa, Australiassa.

Elton John on yksi yli sadasta julkisuudesta tutusta henkilöstä, jonka kytkökset veroparatiiseihin ovat selvinneet Pandoran papereiden myötä. Elton John esiintyi joulukuussa 2019 Geelongissa, Australiassa. Kuva: Julian Smith / AAP IMAGE

Uusi valtava Pandoran paperit -tietovuoto on paljastanut niin poliitikkojen, Putinin lähipiirin kuin suomalaisrikollisten kytköksiä veroparatiiseihin. Tietovuotoa on tutkinut yli sata tiedotusvälinettä ympäri maailmaa. Suomesta ainoana mukana on ollut Ylen MOT-toimitus.

Joukossa on myös yli sata viihdemaailman ja urheilun tunnettua henkilöä. Tähän mennessä julkisuuteen on kerrottu, että veroparatiisijärjestelyjä hyödyntävät muun muassa laulaja Shakira ja The Beatles-yhtyeen jäsen Ringo Starr.

Kansainvälisen toimittajajärjestön ICIJ:n haltuunsa saamat tiedot paljastavat, että myös pop-ikoni Elton Johnin ja entisen F1-pomo Bernie Ecclestonen kytkökset veroparatiiseihin. Näin rikkaat ja kuuluisat hyödyntävät veroparatiiseja.

Claudia Schiffer

Claudia Schiffer osallistui Rocketman-elokuvan ensi-iltaan Lontoossa toukokuussa 2019. Schifferin mukaan hän noudattaa veroasioissaan Britannian lainsäädäntöä. Kuva: Will Oliver / EPA

Saksalainen huippumalli Claudia Schiffer omistaa ainakin kuusi Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröityä yritystä, käy ilmi tietovuotoaineistosta.

Schiffer on toiminut vuosien saatossa mainoskasvona useille suurille kansainvälisille brändeille, kuten Pepsi ja L’Oréal.

Schiffer kommentoi verotustaan asianajajiensa välityksellä Süddeutsche Zeitungille. Saksalaisjulkaisu on Ylen MOT-toimituksen tavoin yksi tietovuotoa tutkineesta mediasta.

Schifferin lausunnon mukaan hän noudattaa nykyisen asuinmaansa Britannian verolainsäädäntöä.

Mario Vargas Llosa

Vuonna 2010 Nobelin kirjallisuuspalkinnolla palkitulla Llosalla on ollut yrityksiä Brittiläisillä Neitsytsaarilla. Kuva haastattattelutilanteesta Ecuadorin Quitosta 27. syyskuuta. Kuva: Jose Jacome / EPA

Nobel-palkittu kirjailija Mario Vargas Llosa on aiemmin kieltänyt omistavansa Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyn yrityksen.

Tieto veroparatiisiin rekisteröidystä yrityksestä tuli ilmi aiemman Panaman paperit -tietovuodon yhteydessä.

Uusi, Pandoran paperit -tietovuoto osoittaa, että Llosa on käyttänyt toista Neitsytsaarille rekisteröityä yritystä kirjatuottojen sijoitustarkoituksiin.

Kirjailijan edustaja myönsi ICIJ:lle, että Llosa omisti offshore-yrityksen, mutta edustajan mukaan yritys on lopetettu ja likvidoitu vuonna 2017.

Elton John

Elton John omistaa monia veroparatiiseihin rekisteröityjä yrityksiä. Pop-ikoni on kuitenkin kieltänyt verovälttelyn. John esiintyi Oscar-gaalassa helmikuussa 2020. Kuva: Etienne Laurent / EPA

Pop-ikoni Sir Elton Johnin netto-omaisuuden on arvioitu olevan yli 530 miljoonaa dollaria (siirryt toiseen palveluun).

John omistaa yli tusinan Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröityjä yrityksiä, joihin virtaa tuloja eri lähteistä.

Johnin edustaja kertoi kirjallisesti ICIJ:lle, että Johnin offshore-yritykset maksavat veroa Britanniaan. Edustajan mukaan yrityksiä ei käytetä verovälttelyyn.

ICIJ:n tietojen mukaan monissa tapauksissa yrityksiä oli perustettu kaksin kappalein niin, että toisen yrityksen tulot muodostuvat Britanniassa syntyneistä tuloista, ja toisen Britannian ulkopuolisista tuotoista.

Kaikkien niiden yritysten johdossa, joihin ohjataan tuloja Britanniasta, on Johnin aviomies David Furnish.

Shakira

Shakira esiintyi Super Bowlin puoliajalla helmikuussa 2020. Laulajan oikeuskäsittely maksamattomiin veroihin liittyen on yhä kesken. Kuva: Larry W. Smith / EPA

Pandoran paperit -tietovuodosta löytyy kolme laulaja Shakiran, eli Shakira Isabel Mebarak Ripollin omistamaa veroparatiisiyhtiötä.

Vuonna 2018 Espanjan viranomaiset määräsivät Shakiran maksamaan 20 miljoonan euron korvaukset maksamattomien verojen takia.

Maksettavat verot ovat kertyneet vuosilta 2012–2014. Silloin laulaja asui valtaosan ajasta Espanjassa, mutta oli kirjoilla Bahaman saarilla, kertoo talouslehti Forbes (siirryt toiseen palveluun).

Asian käsittely on yhä kesken. Heinäkuun loppupuolella tuomari katsoi, (siirryt toiseen palveluun) että asian käsittelyyn on kuitenkin riittävästi todisteita.

Shakiran asianajaja on kertonut El Pais -lehdelle, että poptähden veroparatiisiyhtiöt ovat veroviranomaisten tiedossa. Asianajajan mukaan yhtiöt on perustettu Shakiran kansainvälisen uran takia eikä verotussyistä.

Ringo Starr

The Beatles -rumpali Ringo Starr esiintyi Pariisissa 2018. Pandoran paperit kertovat, että myös Starrilla on kytköksiä veroparatiiseihin. Kuva: Etienne Laurent / EPA

The Beatles -yhtyeen rumpalina tunnettu Ringo Starrin nettovarallisuuden arvioidaan olevan arvoltaan 400 miljoonaa dollaria (siirryt toiseen palveluun).

Starr on luonut Bahamalle kaksi yhtiötä, joita on käytetty kiinteistökauppoihin.

ICIJ:n saamien tietojan mukaan Starr on lisäksi perustanut ainakin viisi säätiötä Panamalle. Säätiöt keskittyvät esimerkiksi henkivakuutuksiin.

Starrin edustajat ovat kieltäytyneet vastaamasta ICIJ:n kysymyksiin.

Julio Iglesias

Julio Iglesias esiintyi Moskovassa syksyllä 2018. Iglesiasiasta on luonnehdittu kiinteistömoguliksi hänen runsaslukuisten kiinteistöomistusten vuoksi. Kuva: Sergei Chirikov / EPA

Pandoran paperit paljastavat, että espanjalainen musiikin supertähti Julio Iglesias omistaa yli 20 Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröityä yritystä.

Iglesiaksen omaisuuden nettoarvo on arvioitu yli 900 miljoonan dollarin suuruiseksi.

Yritykset ovat keskittyneet erityisesti kiinteistökauppaan Miamin alueella (siirryt toiseen palveluun). Osa yrityksistä on oikeutettu verohelpotuksiin omistamissaan kiinteistöissä, käy ilmi ICIJ:n tiedoista.

Iglesias ei vastannut ICIJ:n kommenttipyyntöön.

Ángel Di María

Ángel Di María pelaa Ranskan pääsarjan joukkueessa Paris Saint-Germain. Jalkapalloilija on tehnyt yritysten kanssa niin sanottuja suosittelusopimuksia, joiden liikevaihto on kanavoitu veroparatiisiyhtiöiden kautta. Kuva: Yoan Valat / EPA

Argentiinalainen jalkapalloilija Ángel Di María tienaa vuodessa arviolta 14,5 miljoonaa dollaria. Jalkapalloilun lisäksi Di María saa tuloja myös muista lähteistä, jotka on ohjattu offshore-yrityksen kautta Panamalle.

Pandoran paperit paljastavat, että urheilijan on mahdollista ohjata rahaa esimerkiksi yritysten kanssa tehdyistä suosittelusopimuksista veroparatiiseihin.

Di Marían edustaja vahvisti ICIJ:lle, että jalkapalloilija on luonut Panamalle rekisteröidyn yrityksen. Di María myi niin sanotun imago-oikeutensa yritykselle vuonna 2009.

Pandoran paperit osoittavat, että myös muut brändit ovat neuvotelleet Di Marían offshore-yrityksen kanssa suosittelusopimuksista.

Bernie Ecclestone ja Flavio Briatore

Entinen F1-pomo Bernie Ecclestone Venäjän GP-kilpailun harjoituksissa syyskuussa 2019. Ecclestone on sijoittanut jalkapallojoukkueeseen veroparatiisifirman kautta. Kuva: Yuri Kochetkov / EPA

Entinen formula 1-pomo Bernie Ecclestone sekä entinen Renaultin F1-omistaja Flavio Briatore ovat puolestaan käyttäneet offshore-yhtiötä jalkapallojoukkueen ostoon.

Pandoran paperit kertovat, että miehet käyttivät Britannian Neitsytsaarille rekisteröityä yritystä Queens Park Rangers -joukkueen ostamiseen yli 28 miljoonalla dollarilla vuonna 2007.

Ostoajankohtana joukkue oli veloissa, ja se ei ollut pelannut Englannin valioliigassa yli vuosikymmeneen.

Sekä Ecclestone että Briatore ovat jo ennen Pandoran papereita olleet tutkinnan kohteina veroepäselvyyksien vuoksi.

Mistä Pandoran papereissa on kyse? Uusi tietovuoto Pandoran paperit sisältää lähes 12 miljoonaa salaista asiakirjaa veroparatiisiyhtiöistä pääosin vuosilta 1996-2020.

Tiedot ovat peräisin 14:stä veroparatiisipalveluita myyvästä yhtiöstä.

Tiedot on luovutettu kansainväliselle toimittajajärjestölle ICIJ:lle.

Ylen MOT-toimitus on Suomessa ainoa media, joka on tutkinut tietovuotoa.

Yhteensä vuotoa on tutkinut noin 600 toimittajaa 117 eri maasta. He edustavat noin 150 mediaa.

Lisää Pandoran papereista:

Pandoran paperit eivät hätkähdytä Venäjää, sanoo Kremlin tiedottaja – poliitikot asettuivat puolustuskannalle eri puolilla maailmaa

Paloittelumurhaaja, huumekauppias ja poliisia pakoileva rahanpesuepäilty – salaisen veroparatiisiyhtiön perustaminen houkutti suomalaisrikollisia

Kahdeksan kysymystä ja vastausta Pandoran papereista eli uudesta jättimäisestä tietovuodosta