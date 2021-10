Kansainvälinen tutkimus: Netissä leviävät valheet ahdistavat suurta osaa tytöistä ja nuorista naisista

Joka kymmenes suomalainen nuori nainen on lakannut osallistumasta yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska pelkää vahingossa levittävänsä väärä tietoa.

Lastenoikeusjärjestö Plan International on selvittänyt verkossa leviävän valheellisen tiedon vaikutuksia tyttöjen ja nuorten naisten elämään 33 maassa.

Väärä tieto on riski sukupuolesta riippumatta. Järjestö valitsi tutkittaviksi tytöt ja naiset, koska he ovat monessa maassa jo sukupuolensa takia poikia heikommassa asemassa muun muassa koulunkäynnin suhteen.

Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 73 prosenttia kokee, että verkossa oleva valheellinen tai vääristelty informaatio vaikuttaa heihin negatiivisesti. Stressiä, huolta tai ahdistusta on tämän takia kokenut 35 prosenttia ja surua tai masentuneisuutta 21 prosenttia.

Vastikään julkaistu kouluterveyskysely kertoi, että suomalaisista yläkoulussa tai toisen asteen koulutuksessa opiskelevista tytöistä joka toinen on kuluneen vuoden aikana kokenut seksuaalista häirintää netissä.

Sama näkyi myös Plan Internationalin tutkimuksessa, kertoo järjestön Suomen viestintäjohtaja Anna Könönen:

– Tyttöjä ahdistaa, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa joutuu epäilemään ovatko heitä lähestyvät ihmiset aitoja vai feikkiprofiileja. Erehtyminen voi aiheuttaa oikeita vaaratilanteita.

Tytöt kärsivät seksuaaliterveystiedon puutteesta

Koronapandemia on kehittyvissä maissa keskeyttänyt monen tytön koulunkäynnin pitkäksi aikaa. Pitkä tauko koulusta on aiheuttanut sen, että moni tyttö tai nuori nainen on mennyt naimisiin ja saanut lapsia.

Useimmiten tämä tarkoittaa myös koulunkäynnin päättymistä.

– Monessa maassa seksiin, seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvät asiat ovat tabuja, kiellettyjä puheenaiheita. Olisi todella tärkeää, että tytöillä olisi pääsy nettiin ja oikean tiedon äärelle. Väärät tiedot esimerkiksi raskaudesta voivat olla terveydelle vaarallisia.

Tutkimuksen mukaan Suomessa nuorille annettava media- ja digimedialukutaidon opetus on maailman huippua. Silti 44 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi, ettei ole saanut koulutusta väärän tiedon tunnistamiseen.

– Yllättävän paljon se aiheuttaa huolta ja stressiä myös meillä. Tytöt kertoivat törmänneensä väärään tietoon koskien varsinkin ilmastonmuutosta, koronapandemiaa ja feminismiä, sanoo Plan Internationalin Suomen viestintäjohtaja Anna Könönen.

Pelko valheiden levittämisestä vahingossa pitää tytöt hiljaisina

Nuoren turvallisuudentunne voi kärsiä vaikka hän tunnistaisikin väärät tiedot hyvin. Netissä pitää jatkuvasti olla valppaana ja se voi aiheuttaa stressiä.

Valheellinen informaatio on uhka myös demokratialle sekä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Joka kymmenes tyttö vastasi lopettaneensa yhteiskunnallisen keskustelun, koska ei voi luottaa kaikkeen netissä olevaan, asialliseltakin vaikuttavaan tietoon.

– Tutkimuksessa tuli vahvasti esiin epävarmuus ja siitä johtuva pelko, että itse vahingossa levittää väärää tietoa.

Kun tytöt eivät uskalla enää osallistua keskusteluun tai jakaa heille tärkeitä kirjoituksia netissä, heidän äänensä ja vaikutusvaltansa heikkenee. Tytöille ja nuorille naisille tärkeitä asioita voi siten jäädä päättäjiltä ja kasvattajilta kuulematta.

Valeuutisia ei saada millään keinolla täysin kitkettyä netistä. Ratkaisuksi Plan International vaatii lapsille ja nuorille lisää digitaalisen ja medialukutaidon opetusta. Valheellisen tiedon tunnistaminen ja verkon turvallinen käyttö auttavat nuoria tekemään valistuneita päätöksiä omaa elämäänsä koskien.

Plan Internationalin tutkimukseen (siirryt toiseen palveluun) osallistui yli 26 000 iältään 15-24-vuotiasta tyttöä ja naista. Suomesta osallistujia oli tuhat.

